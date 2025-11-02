Több, mint 220V: így lesz gondtalan a téli utazás elektromos autóval

Miközben egyre több autós választja a csendes, károsanyag-mentes közlekedést, nem árt figyelni arra, hogy télen a hőmérséklet-csökkenés, a fűtés és a lassabb töltés újabb kihívásokat hoz. A lakossági épületvillamossági piacvezető Mentavill jótanácsai szerint egy kis odafigyeléssel azonban az elektromos autózás ugyanolyan kényelmes és biztonságos lehet, mint a hagyományos járművekkel.

1. Tervezés nélkül nincs kényelmes utazás

Az elektromos autós utazás alapja mindig a tudatos tervezés. Mivel a „tankolás” itt nem pár perces művelet, kulcskérdés a töltési pontokhoz igazított útvonalterv elkészítése. Érdemes hát előre feltérképezni a töltőhálózatot, ebben segít például a PlugShare vagy az ABRP (A Better Routeplanner) alkalmazás, amelyek figyelembe veszik az autó típusát, az akkumulátor kapacitását és az útvonal domborzatát is.

A szakértők szerint a hosszabb utaknál a töltést érdemes a pihenőkkel összehangolni: egy 30–40 perces gyorstöltés alatt kényelmesen lehet kávézni vagy megebédelni. A legtöbb modern e-autó esetében 80%-ig célszerű tölteni, mert efölött a töltés lelassul, és az utolsó 20% aránytalanul több időt venne igénybe.

2. A vezetési stílus télen még fontosabb

A hidegben a hatótáv akár 20–30 százalékkal is csökkenhet, ezért minden megtakarított energia számít. A regeneratív fékezés (amikor a lassításkor visszatölt az akkumulátorba) különösen hasznos, akárcsak az előfűtés, amit sok modell esetében applikáción keresztül is vezérelhető. Utazás előtt érdemes eltávolítani a felesleges csomagokat, mert minden plusz kiló csökkenti a hatékonyságot – ez az elektromos autóknál jobban érződik, mint a benzineseknél.

3. Kábelek, adapterek, applikációk – az e-autós alapfelszerelés

A Mentavill szakemberei szerint az elektromos autózás „túlélőkészlete” nem bonyolult, de néhány eszköz nélkülözhetetlen:

Type 2 töltőkábel: a legtöbb európai AC töltőhöz szükséges.

Vésztöltő (ICCB): a hagyományos konnektorból is lehet vele tölteni – lassan, de vészhelyzetben életmentő. Fontos azonban, hogy soha ne használjunk hagyományos hosszabbítót, mert az nemcsak lelassítja a töltést, hanem túlmelegedés és tűzveszély forrása is lehet.

Töltőkártyák és alkalmazások: a különböző szolgáltatók hálózatainak eléréséhez elengedhetetlenek (Mobiliti, E.ON Drive, Ionity).

Adapterek: bizonyos autóknál, például Teslánál, szükség lehet Type 2 vagy CCS átalakítóra.

Télen különösen hasznos egy megbízható töltőkábel-tartó és egy kesztyű, mert a hideg fém csatlakozók hosszabb töltésnél kellemetlenül hűvösek lehetnek.

4. Otthoni töltés: a Wallbox a legjobb barátod

Bár a legtöbb elektromos autó gyári kábellel hagyományos konnektorból is tölthető, ez a megoldás csak átmenetileg javasolt. Egy teljes töltés akár 30 órát is igénybe vehet, és hosszú távon megterhelheti a háztartási hálózatot.

A Wallbox, azaz a fali töltő ennél gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb megoldás.

Egy 11 kW-os Wallbox például 2–3 óra alatt képes feltölteni az autót, miközben a rendszer automatikusan szabályozza a teljesítményt és védi a hálózatot. A modern eszközök akár okostelefonról is irányíthatók, időzíthetők, és éjszakai áramról is tölthetnek – így nemcsak kényelmesek, de gazdaságosak is – hívják fel a figyelmet a Mentavill szakemberei. Hozzátéve: a telepítést mindenképpen szakember végezze, aki azt is felméri, hogy az otthoni elektromos hálózat elbírja-e a szükséges teljesítményt. A költség – az eszköz árától és a hálózat állapotától függően – ugyan néhány százezer forint is lehet, de – különösen ha napelem is van a tetőn -, hosszú távon megtérül, hiszen kényelmes, biztonságos és időtakarékos megoldás.

5. Téli plusztippek

Indulás előtt melegítsük elő az autót és az akkumulátort, amíg még hálózatról tölt – így nem az akkumulátor energiáját használjuk a fűtésre.

Ha tehetjük tartsuk az autót garázsban vagy fedett helyen, mert a hideg jelentősen csökkenti az akkumulátor hatékonyságát.

Ha az akkumulátor hatótávolságánál hosszabb útra indulunk, előre tervezzük be a töltéseket. És mivel hidegben a töltés akár 25%-kal is lassabb lehet, semmiképp ne induljunk útnak „éppen elég” energiával.

Érsek M. Zoltán

Címlapfotó:Freepik