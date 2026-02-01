Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában

Január végéig több mint 25 ezren síeltek a Mátraszentistváni Síparkban, a kísérőkkel együtt pedig jóval meghaladta ezt a számot a látogatók összlétszáma. A januári hideg idő, a kivételes havazás és a tartós téli hangulat érezhetően fellendítette a hazai síszezont: a tavalyi évhez képest idén többen választották a Mátrát. A január jellemzően a családok és a diákok hónapja volt a Síparkban, számos szervezett oktatás és iskolai csoport érkezett, többek között az ÉLD+ program keretében, amely lehetőséget biztosít arra, hogy diákcsoportok térítésmentesen ismerkedjenek meg a síelés alapjaival.

A hazai családok jelentős része a közeli, könnyen elérhető és minőségi szolgáltatást nyújtó magyar pályákat választja. A több tízezres vendégszám egyértelmű visszajelzés: óriási az igény a minőségi, itthoni síelésre. A mostani intenzív időszakban is több tízezren döntöttek úgy, hogy a több száz kilométeres utazás helyett itthon síelnek, így a turisztikai költések az országon belül maradtak, munkát adva a térség szállásadóinak és vendéglátóinak.

A diákok hónapja: fókuszban az ÉLD+ program

A január hagyományosan a családok és a diákok hónapja a Síparkban: elindult az ÉLD+ és több diáksportprogram is. Hétköznapokon rengeteg fiatal tanul síelni osztálykirándulások keretében vagy egyesületek által szervezett táborokban

Kiemelkedik közülük az ÉLD+ Élménysport Diákoknak program, amely 17 különböző élménysport ingyenes kipróbálását biztosítja óvodai, iskolai és kollégiumi csoportok, valamint cserkészcsapatok számára. A cél, hogy minél több gyermek és pedagógus megtapasztalja a síelés örömét biztonságos, inspiráló környezetben. A program a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében, az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg.

A mátraszentistváni Síparkban hazánk legnagyobb havas síoktató parkja működik, ahol a teljesen kezdőktől a magabiztos síelőkig mindenki talál fejlődési lehetőséget. A központi elhelyezkedésű síiskola bázisról könnyen elérhetők a tanulópályák és a felvonók: a kezdők a tanulópályán, a középhaladók a kis korongos felvonón, a haladók pedig a piros és fekete pályákon gyakorolhatnak.

A park infrastruktúrája lehetővé teszi az iskolai csoportok biztonságos és hatékony oktatását. Szakképzett oktatók dolgoznak a diákokkal minden tudásszinten. Hetente 1–2 előre egyeztetett időpontban, 6–18 éves korosztályból érkező csoportokat fogadnak, 2–2,5 órás foglalkozásokkal hétfőtől péntekig. A program idejére a szükséges felszerelést díjmentesen biztosítják.

A szezon során az ország minden részéből érkeznek csoportok, és a szezon végéig több száz gyermek sajátíthatja el térítésmentesen a síelés alapjait. Ez a családokat is ösztönzi az aktív téli kikapcsolódásra: sokan visszatérnek, és még ha a szülők nem is síelnek, a természetben tett séták és túrák is mozgásra késztetik az embereket.

Februárban a hazai sísport központja is lesz a Sípark

Februárban a Sípark a magyar versenysport egyik központjává válik. A FIS minősítésű 1-es pálya több síversenynek ad otthont, miközben a szabadidős síelők számára is zavartalanul elérhető marad minden szolgáltatás. A Magyar Sí Szövetség és a Magyar Snowboard Szövetség több versenyt rendez a helyszínen, köztük FIS minősítésű snowboard eseményeket is. Február utolsó hétvégéjén ismét visszatér a Síparkba a World Rookie Tour slopestyle snowboard verseny magyar fordulója is a FIS slalom és slopestyle országos bajnokságokkal egy időben.

Februárban rendezik a snowboard és alpesi sí Diákolimpiát is a Mátrában, a Felső-Mátrai Diák Sport Egyesület, a Sípark és az érintett szövetségek közös szervezésében. Az esemény hazai megrendezése óta egyre szélesebb kör számára válik elérhetővé a versenyzés, és látványosan nő a sísport népszerűsége az általános és középiskolás diákok körében.

Kedvezmények, esti síelés és stabil hóhelyzet

A Síparkban továbbra is fut a hétfőtől péntekig érvényes hétköznapi kedvezmény, amely olcsóbb bérletárakat kínál. Pénteken és szombaton 20 óráig lámpafényes esti síelés várja a vendégeket, hétvégén pedig Early Bird akció keretében a korán érkezők egy ajándék plusz órát síelhetnek: a Panorámalift már 8:30-kor indul.

Jelenleg 3,3 kilométernyi pálya áll rendelkezésre, 9 sílift üzemel, összesen 7310 fő/óra kapacitással. Csúcsidőben a Panorámalift mellett a nagy csákányos felvonó is üzemel, csökkentve a várakozási időt a leghosszabb pályákhoz.

A szolgáltatások között sí- és snowboardoktatás, felszereléskölcsönzés, alpesi hangulatú hütte, napozóteraszok és elektromosautó-töltő is elérhető, az online jegyelővétel pedig gyorsítja a beléptetést.

Friss hó és stabil üzem

A jelenlegi időjárás ideális a szezon folytatásához. Az enyhébb napok után ismét téliesre fordul az idő, a friss természetes hóréteget pedig a hideg éjszakákon folyamatosan vastagítják a modern hóágyúk. A pályák állapota stabil, a hó vastagsága jelenleg 30 és 50 cm közötti, a hópótlás az időjárás függvényében folyamatos – akár nyitvatartási időben is működhetnek a hóágyúk.

A Mátraszentistváni Sípark a Felső-Mátra szívében található, 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás üzemelteti. A modern infrastruktúra, a változatos pályarendszer és a családbarát szemlélet miatt a létesítmény az ország egyik legnépszerűbb téli sportközpontjává vált, ahol évente több ezer gyermek ismerkedik meg a síelés alapjaival.

A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett. Folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.sipark.hu oldalon és a Sípark Facebook-oldalán.