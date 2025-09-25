Kezdőlap Turizmus Több mint 26 millió utas, 12 ezer járat, brutális pontosságjavulás a Wizz...
Turizmus
No menu items!

Több mint 26 millió utas, 12 ezer járat, brutális pontosságjavulás a Wizz Airnál a nyáron

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Minden fontos pontossági mérőszámán javított idén nyáron, miközben minden korábbinál több járatot üzemeltetett, rekordszámú utassal a Wizz Air. A javuláshoz a légitársaság saját rendkívüli intézkedései mellett a magyar légiforgalmi irányítás jobb teljesítményére is szükség volt.

Május és augusztus között a Wizz Airnek több mint 2,6 millió utasa volt Magyarországon, 13%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A négy hónap alatt a légitársaság csaknem 12 ezer járatot teljesített Budapestről és Debrecenből. A növekvő járatszámok azonban nem okoztak jelentősebb késéseket, épp ellenkezőleg.

A Wizz Air pontos indulást és érkezést mutató mérőszáma (úgynevezett on-time-performance) több mint 63%-kal javult a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Magyarországon. Járatainak mintegy 70%-a a menetrendnek megfelelően negyedórán belül felszállt. A három óránál hosszabb késések aránya mindössze 0,5% volt ebben az időszakban – ezek a hosszabb csúszásokra jellemzően azért fordulnak elő, mert ilyenkor a légitársaság azon dolgozik, hogy elkerülje az adott járat törlését, hogy elvigye utasait a választott úticéljukra.

Járatok törlésére idén nyáron főként a közel-keleti válság és légtérlezárások miatt volt szükség, ezt leszámítva a Wizz Air csupán hat Magyarországot érintő járatot törölt a franciaországi légiforgalmi-irányítók sztrájkja, illetve a birminghami repülőtér lezárása miatt.

Napi 1000 járat csúcsidőszakban

Nem csak Magyarországon, hanem a Wizz Air teljes hálózatában javultak a pontossági mutatók a nyáron, miközben a légitársaságnak naponta átlagosan másfél percenként felszállt egy repülőgépe. A Wizz Air idén júliusban elérte a napi ezer járatot, több mint 200 ezer utassal a fedélzetén. Ebben a hónapban a légitársaság járatainak 99,8 százalékát teljesítette, amely a legjobb mutató volt egész Európában. Május és augusztus között csaknem 24,5 millióan utaztak a légitársasággal mintegy 120 ezer járaton.

A tavaly nyári csúcsidőszak tapasztalatai alapján a légitársaság kiemelten készült az idei nyári szezonra. Szoros együttműködésben az érintett szervezetekkel rugalmasabbá tette menetrendjét, több esetben előrébb hozta a kritikus fontosságú, úgynevezett „első hullám” járatainak indulását, amivel sikerült mérsékelni a reggeli órákban gyakran kialakuló reptéri torlódásokat.

A pontos üzemelés mellett a Wizz Air még nagyobb erőfeszítéseket tett az ügyfélélmény javítására és a fennakadások gördülékenyebb kezelésére. A korábbi évek tapasztalataira építve a légitársaság létrehozott egy ügyeletes akciócsoportot, amely közvetlenül és az eddigieknél hatékonyabban képes kezelni a menetrendi zavarokat, valamint azonnali segítséget nyújt az érintett utasoknak.

A csúcsidőszak kezdetén a Wizz Air mobilalkalmazásában elindította a My Journey funkciót is, amelyen keresztül az utasok valós időben követhetik járatukat és tájékozódhatnak annak aktuális státuszáról. Fennakadás esetén az alkalmazás azonnal megjeleníti a lehetséges alternatívákat, és közvetlenül felkínálja az utas számára az elérhető utazási lehetőségeket.

Közös siker az égen

A Wizz Air eredményeinek javulásában fontos szerepet játszott a HungaroControl is, amely a tavalyinál jóval nagyobb irányító kapacitást biztosított mind a közelkörzeti – az induló és érkező járatok kezelésében –, mind pedig a magaslégtéri körzetekben, ahol az átrepülő forgalmat irányítják. Ennek köszönhetően a délkeleti tengelyen, amelynek Magyarország is része, az Európa felé tartó forgalom 5 százalékos növekedése mellett is sikerült jelentősen növelni a hatékonyságot. A HungaroControl teljesítményét az európai légiforgalmat szervező és kontrolláló Eurocontrol legfrissebb jelentése is kiemelte.

Harangozó Olivia elmondta: „A nyár az év legfontosabb időszaka, nem csupán a Wizz Airnek, hanem legtöbb esetben az utasainknak is. Éppen ezért mindig is kiemelten felkészültünk, hogy a lehető leggördülékenyebben tudjuk utasainkat elrepíteni a várva várt nyaralásukra, ám az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, ehhez a légiközlekedés számos szereplőjének változtatnia kell. Örömmel tapasztaltuk, hogy a magyar légiirányítás fejlődése, valamint légitársaságunk intézkedései lényeges javulást és zavartalanabb nyári üzemelést eredményeztek. Reméljük utasaink is érzékelték a javuló tendenciát, amelyet elkötelezetten folytatni fogunk.”

A Wizz Air idén jelentette be Customer First Compass programját, amelynek keretein belül a légitársaság 14 milliárd eurós beruházással fejleszti üzemelését és utasai ügyfélélményét a következő években. A program magába foglalja a csúcstechnológiai beruházásokat, a megbízhatóság növelését, valamint a magasabb szintű ügyféltámogatás biztosítását annak érdekében, hogy a légitársaság pontosabb, megfizethetőbb és innovatívabb utazást nyújtson.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
Tovább
Turizmus

Újraszentelik az egyik legősibb magyar templomot, a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat

Október 5-én újraszentelik az ezeréves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály Főszékesegyházat, az ősz folyamán pedig a veszprémi várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt.
Tovább
Turizmus

Dráva Hotel: konferencia, csapatépítés a Villányi borvidék varázsával

Képzeljünk el egy napsütötte reggelt, amikor a kollégák kíváncsian gyűlnek össze a Dráva Hotel Thermal Resort tágas halljában, Harkányban, a Villányi-hegység lábánál. A 7,5...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

Agrár
A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.
Tovább

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

Gazdaság
A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább

Mostantól már működő BMW gyárunk is van

Autó
Megnyitották a BMW Group legújabb, leginnovatívabb gyártóüzemét Debrecenben. A...
Tovább

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Gazdaság
Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Gazdaság

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Tovább
Hírek

KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
Tovább
Gazdaság

NKFH: taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken.
Tovább
Gazdaság

Kiemelten kedvező befektetési lehetőséget kínál a kincstár az önkormányzatoknak

Október 1-jétől az önkormányzatok új, versenyképes, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású állampapírba, az új Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK) tudják fektetni szabad forrásaikat. A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK előnye, hogy a befektetett pénzt nem szükséges hosszú távra lekötni, az összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Gazdaság

A Fradi az EL-ben, a magyarok vagyona a maximum a BL selejtezőben játszik

A Blochamps Capital friss adatai szerint a hazai privátbanki ügyfélkörnek bő 11.000 milliárd forintnyi vagyonát kezeli a pénzügyi szektor.
Tovább
Gazdaság

NIS2: A magyar cégek többsége lemaradt a felkészülésben

Lesújtó képet fest a hazai vállalkozások felkészültsége a NIS2 irányelv teljes körű alkalmazására nézve.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
© 2025 | www.azuzlet.hu