Több mint 41 millió forint bírság a Raiffeisenre

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.

A tájékoztatás szerint a bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A kontrollfolyamatok nem támogatták hatékonyan a bank kockázatértékelési és szűrési folyamatait. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a bank megbízható működését – közölték.

Az MNB többek között nem tartotta megfelelőnek egyes magas kockázatot jelentő ügyfélcsoportok kiemelt figyelemmel kísérését, az átvilágítási adatok elvárt rendszerességű felülvizsgálatát, a vagyon forrásáról elvárt nyilatkozat beszerzését, illetve az okmánymásolatok felhasználását az ügyfelek ügyleteinek ellenőrzésénél.

Pénzmosás-megelőzéssel kapcsolatos belső kontrollok terén is problémákat állapítottak meg: a magasabb kockázatra utaló megerősített eljárás és – az ezzel logikailag ellentmondásos – alacsony kockázati besorolás együttes alkalmazását a bank nem ellenőrizte hatékonyan.

A MNB negatívumként értékelte, hogy a bank a hazai jogszabályi elvárásokat gyakorlatában nem építette be kiegészítő jelleggel a bank csoportszintű elvárásaihoz, valamint azt, hogy a vizsgálat által feltárt hiányosságok számos esetben rendszerszintűek voltak. Az MNB ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a bank dinamikus kockázatértékelést vezetett be, együttműködött a vizsgálatban, és egyes jogszabálysértések kiküszöbölése érdekében már intézkedett is – írta az MTI.