Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium pénteken.

A tájékoztatás szerint július a valaha volt harmadik legerősebb hónapnak bizonyult a hazai klímabarát flotta bővülésében. Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból több mint 2700, a tiszta és csendes személyautókból több mint 2500 áll forgalomba. Ennél kedvezőbb adatokat korábban csak idén márciusban és júniusban mutatott a közúti járműnyilvántartás.