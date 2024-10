Több mint egy év után csak elindult az ingyenes bolti készpénzfelvétel

Az ezt lehetővé tevő törvény hatályba lépése után több mint egy évvel elindult a bolti készpénzfelvétel. Egyelőre azonban csak egy-két kisboltban van ilyen szolgáltatás, ott is gyerekbetegségekkel küzd a rendszer – írja a Bank360.hu.

Végre siker koronázta annak a Baranya vármegyei kisboltosnak az erőfeszítéseit, aki több mint egy éven át küzdött már azért, hogy bevezethesse a bolti készpénzfelvételt. A törvény már 2023 júliusától arra kötelezi a bankokat, hogy biztosítsák ezt a lehetőséget az ügyfelek számára.

A bankkártyás ügyfelek havonta két alkalommal összesen maximum 40 ezer forint erejéig díjmentesen vehetnek fel készpénzt a boltokban, ha vásárolnak, és ezt az üzletek is lehetővé teszik. Ez minden bank hirdetményében, üzletszabályzatában megtalálható 2023 júliusától, amióta a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló törvény módosításaként ez a szabály hatályba lépett.

A gyakorlatban azonban a megvalósítás késett, és nem csak azért, mert az üzletek nem akarták bevezetni ezt a szolgáltatást, ami számukra egyébként nem kötelező. Volt olyan falusi kisbolt, amelyik kifejezetten szerette volna, de hiába kilincselt több hitelintézetnél is, egyik sem adott neki olyan terminált, amely tudta volna nyújtani ezt a szolgáltatást.

Így működik a bolti készpénzfelvétel

Az OTP az idén nyárra megoldotta ezt a fejlesztést, és annál a néhány kereskedőnél, aki ezt igényelte, kicserélte a terminált egy újabbra, amelyik már ismeri a vásárlás készpénzátvétellel funkciót.

A gyakorlat a jogszabálynál valamivel szigorúbb lett. A már működő cash-back szolgáltatással a vásárlók csak akkor tudnak készpénzt felvenni a boltban, ha minimum 3 ezer forintért vásárolnak, a felvehető készpénz összege kerek 1000 forint lehet csak, minimum 1000 és maximum 20 ezer forint vehető fel egy alkalommal. A jogszabályban nincs minimális vásárlási összeg, és elvileg mind a 40 ezer forintot fel lehetne venni egyetlen alkalommal is díjmentesen. Sőt akár többet is fel lehetne venni, de azért már díjat számolhatnak fel a bankok.

Ezek a feltételek azonban csak a lakossági számlavezető bankokra kötelezőek. A boltok és a terminálokat üzemeltető pénzintézetek másképp is eljárhatnak, vagyis szigorúbb szabályokat is hozhatnak a készpénzfelvételnél. Ilyen a 3 ezer forintos minimális vásárlás, és a maximum 20 ezer forintos felvehető pénzösszeg is. Emellett persze azt is megtehetik, hogy egyáltalán nem vezetik be a boltban a készpénzfelvételt.

Az egyik kisboltos, akinek sikerült megfelelő szerződést kötnie az OTP-vel, és terminált is kapott, egyelőre még nem hirdette meg a lehetőséget a faluban, saját maga teszteli a rendszert, amely OTP-s bankkártyával működött, más bank kártyájával viszont nem.

A bolti készpénzfelvétel mellett és ellen is sok érvet felhoztak. Az ellenérvek között ott van, hogy ha túl sok készpénzt kell tartani emiatt, akkor a rablók célpontjává válhat az üzlet, vannak, akik drágának tartják, mivel a kereskedő számára annyi a díja, mint egy bankkártyás vásárlásnak, ez a szolgáltatás csak a vásárlónak díjmentes. Sokan mondják azt is, hogy nincs rá igény.

Volna rá igény, és a boltosnak is jó

A kis falvakban viszont, ahol nincs a közelben posta vagy ATM, jól jöhet ez a lehetőség. A boltosok is jól járhatnak vele vele, hiszen a kiadásaik jelentős részét (rezsi, adó, munkabérek, áruk) nem készpénzzel fizetik, hanem bankszámláról, a sok készpénzt emiatt be kell vinniük a bankba, ami sokba kerül, idő- és költségigényes. Emellett azt is elérhetik, hogy több vásárló megy be a boltba, és többet költ, ha van készpénzfelvételi lehetőség – mondja Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.

A nagyobb üzletláncok egyelőre nem indultak el ebbe az irányba, az egyetlen Penny kivételével, amely már 2015 közepén bevezette ezt a szolgáltatást. Az elfogadott bankkártyák köre viszont szűk: csak a Mastercard vagy Maestro típusú kártyával rendelkező OTP-s ügyfelek tudnak készpénzt felvenni a diszkontlánc üzleteiben.