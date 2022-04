Több nyaralójáratát is újraindítja a Wizz Air

A Wizz Air több korábbi, népszerű nyaralóhelyekre repülő járatát is újraindítja a nyár elején.

Júniustól az utazni vágyók Budapestről ismét repülhetnek Szardínia, Ibiza és Palma de Mallorca repülőterére. A Wizz Air emellett több görögországi desztinációval is bővíti kínálatát: Korfu, Hanía, Iráklion, Míkonosz, Szantoríni, Kos, Rodosz és Zákinthosz került be a diszkontlégitársaság útvonalhálózatába. Ráadás úti célként pedig a magyar turisták által ismét egyre felkapottabb Burgaszba is elindulnak a légitársaság gépei. A nyári szezonban a Wizz Air a pandémiát megelőző időszakhoz hasonló forgalomra számít, ezt tükrözi az egyre bővülő tengerparti úti célok listája is.

A légitársaság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a járványhelyzet miatt bevezetett óvintézkedésekre és szabályokra továbbra is érdemes odafigyelni az utazás megtervezése előtt. A Wizz Air weboldalán, az Utazástervező térkép menüpont segítségével tájékozódhatnak az utasok a legfrissebb beutazási feltételekről, de indulás előtt javasolt az adott ország hivatalos konzuli weboldalát is felkeresni a legfrissebb beutazási feltételekért, hogy biztosan problémamentes legyen az utazás. A különböző védettségi igazolványok elfogadásáról is az adott célország konzuli oldalán érdemes tájékozódni, hiszen a lista folyamatosan bővül. A Wizz Air azt is javasolja, hogy az utazni vágyók mindenképpen ellenőrizzék, és szükség esetén újítsák meg a már lejárt, vagy lejárat közeli (kevesebb, mint 3 hónapig érvényes) úti okmányukat a repülőutak előtt.

Mivel egyre több ország enyhíti a koronavírus miatt bevezetett korlátozásokat, a Wizz is úgy döntött, hogy változtat a maszviselésre vonatkozó követelményeken a repülőgépek fedélzetén tartózkodó utasok és a személyzet számára. Április 1-jétől az arcmaszk viselése továbbra is kötelező lesz a Wizz Air minden olyan országba tartó és onnan induló járatán, ahol a helyi törvények ezt továbbra is előírják. Azokon a járatokon azonban, ahol sem az indulási, sem az érkezési ország nem írja elő a maszk viseletét, továbbra is az egyes utasok és a személyzet tagjainak személyes döntése marad, hogy felveszik-e.