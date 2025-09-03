Kezdőlap Agrár Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket
Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

Fotó: Fekete István

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, a Hungarogreen 2025 Kertészeti Szakkiállítás megnyitóján, kedden, Szigetszentmiklóson.

A rendezvényen a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a díszkertészek a lelket gyönyörködtető növények, virágcsokrok és közparkok, az ékszerdobozként tündöklő települések és az élhető klímájú városok formájában mindannyiunk testi és lelki egészségéhez hozzájárulnak. Bár a kertépítők és a kereskedők tevékenysége nem minősül mezőgazdasági termelésnek, munkájuk fontos szerepet tölt be a vidéki térségek gazdasági fejlődésében és a helyi foglalkoztatásban is. Mindezek miatt az agrártárca 2024-ben pályázati felhívást hirdetett a növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen díszkertészágazat modernizációja, a termelési módszerek és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A felhívás keretében a vállalkozások a működésükhöz szükséges létesítmények építéséhez, telephelyük bővítéséhez, felújításához és gépek, eszközök beszerzéséhez igényelhettek támogatást. A meghirdetett 1,6 milliárd forintos keretösszeg duplájára nyújtott be pályázatot 176 vállalkozás. A támogatásra források átcsoportosításával teremtünk lehetőséget, hogy minden, a követelményeknek megfelelő, jogosult pályázó számára kifizethessük a kért összeget – emelte ki a miniszter.

Nagy István beszélt arról is, hogy a szabadföldi kertészetek természetesen jogosultak a minden gazdát megillető területalapú támogatásra. Emellett olyan források is rendelkezésre állnak a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben, mint a precíziós gépvásárlási és az öntözésfejlesztési pályázatok. Az érintettek részt vehettek a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatását célzó felhíváson is.

Kifejtette, a jövőben is lényeges ugyanakkor, hogy a hazai termékek arányát növeljük, illetve a lakossági virág- és dísznövényvásárlások fokozatosan bővüljenek, azaz fejlődjön a zöldkultúra. A tárcavezető elmondta, hogy a Magyar Kertörökség Alapítvány kezdeményezésére kidolgozott zöldfelületi tanúsítvány létrejötte ezután kötelező előírást jelent minden nagy volumenű ingatlanfejlesztésnél. Gondoskodik ezáltal a klímaváltozásnak ellenálló hazai növényfajok alkalmazásáról, a zöldfelületek fenntarthatóságáról és sok egyéb, a klímavédelmet és mindannyiunk egészségét szolgáló szempont érvényesüléséről – fűzte hozzá. (AM Sajtóiroda)

Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Agrár

Az erdészeti kutatások számítanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsának

Nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartanak számot azok a kísérletek, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják.
Gazdaság

Magyar milliók indulhatnak Dubaj felé a 3%-os hitel ellenére

Szeptembertől indul a 3%-os lakáshitel az Otthon Start Program részeként, ami sokaknak könnyebbséget jelenthet az otthonteremtésben. Befektetési célú vásárlás esetén azonban már nem ennyire egyértelmű az előny – hívja fel a figyelmet Szabó Kinga Judit, a Manara Properties vezérigazgatója. Szerinte a magyar piacon a bérletidíj-hozam gyakran nem haladja meg a 3%-os hitelkamatot, ezzel szemben Dubajban 8–10%-os hozam is elérhető, miközben az ingatlanokat 0%-os kamattal, részletfizetésre lehet megvásárolni, és nem utolsó szempont, hogy a fejlesztés időszaka alatt akár 30%-os értéknövekedés is realizálható.
Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

Hírek
2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Tovább
Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Gazdaság

BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.
Egészség-ügy

Uniós támogatással készült útmutató befektetőknek, hogy fellendüljön a közép-kelet-európai egészségügyi innováció

Az EU támogatásával megvalósuló Healthy Investment Central and Eastern Europe (HICEE) projekt keretében most egy olyan útmutató jelent meg, amely kézzelfogható segítséget nyújt a nemzetközi befektetőknek ahhoz, hogy felfedezzék a régióban rejlő, eddig kiaknázatlan lehetőségeket.
Hírek

Megnyílik Bécs energiasemleges sportközpontja, a Sport Arena Wien

A második kerületben található, korszerű létesítmény egész napos, ingyenesen látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket.
Hírek

1,5 billió forint! Mindenki szegényházi a Premier League átigazolási szezonja mellett. Itt megnézheti a számokat.

Illusztráció:premierleague.com  Az európai futball átigazolási piaca 2025 nyarán újabb rekordokat...
Gazdaság

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Gazdaság

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
