Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, a Hungarogreen 2025 Kertészeti Szakkiállítás megnyitóján, kedden, Szigetszentmiklóson.

A rendezvényen a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a díszkertészek a lelket gyönyörködtető növények, virágcsokrok és közparkok, az ékszerdobozként tündöklő települések és az élhető klímájú városok formájában mindannyiunk testi és lelki egészségéhez hozzájárulnak. Bár a kertépítők és a kereskedők tevékenysége nem minősül mezőgazdasági termelésnek, munkájuk fontos szerepet tölt be a vidéki térségek gazdasági fejlődésében és a helyi foglalkoztatásban is. Mindezek miatt az agrártárca 2024-ben pályázati felhívást hirdetett a növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen díszkertészágazat modernizációja, a termelési módszerek és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A felhívás keretében a vállalkozások a működésükhöz szükséges létesítmények építéséhez, telephelyük bővítéséhez, felújításához és gépek, eszközök beszerzéséhez igényelhettek támogatást. A meghirdetett 1,6 milliárd forintos keretösszeg duplájára nyújtott be pályázatot 176 vállalkozás. A támogatásra források átcsoportosításával teremtünk lehetőséget, hogy minden, a követelményeknek megfelelő, jogosult pályázó számára kifizethessük a kért összeget – emelte ki a miniszter.

Nagy István beszélt arról is, hogy a szabadföldi kertészetek természetesen jogosultak a minden gazdát megillető területalapú támogatásra. Emellett olyan források is rendelkezésre állnak a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben, mint a precíziós gépvásárlási és az öntözésfejlesztési pályázatok. Az érintettek részt vehettek a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatását célzó felhíváson is.

Kifejtette, a jövőben is lényeges ugyanakkor, hogy a hazai termékek arányát növeljük, illetve a lakossági virág- és dísznövényvásárlások fokozatosan bővüljenek, azaz fejlődjön a zöldkultúra. A tárcavezető elmondta, hogy a Magyar Kertörökség Alapítvány kezdeményezésére kidolgozott zöldfelületi tanúsítvány létrejötte ezután kötelező előírást jelent minden nagy volumenű ingatlanfejlesztésnél. Gondoskodik ezáltal a klímaváltozásnak ellenálló hazai növényfajok alkalmazásáról, a zöldfelületek fenntarthatóságáról és sok egyéb, a klímavédelmet és mindannyiunk egészségét szolgáló szempont érvényesüléséről – fűzte hozzá. (AM Sajtóiroda)