Többen is befektetésre ajánlott kategóriába sorolták hazánkat

Jutott egy jó hír a hétvégére is: az elmúlt négy napban, két hitelminősítő is mérte a magyar gazdaságot: előbb egy japán hitelminősítő, most pedig a Standard & Poor’s állapította meg, hogy Magyarország befektetésre minősített kategóriában van – mondta Varga Mihály Facebook posztjában, amelyet pénteken este tett közzé.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: Standard & Poor’s jelentésében azt is megerősíti, hogy jövőre a fellendülő fogyasztásnak, valamint az erősödő befektetéseknek köszönhetően a magyar gazdaság egy erősebb növekedési pályára kerül. Idénre 1,6 százalékos, jövőre 3 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak. Hozzáteszik, hogy a magyar bankrendszer működése stabil, és a költségvetési hiány csökkentése is azt szolgálja, hogy több tér legyen, – fiskális tere, pénzügyi tere legyen – a gazdaság növekedésének – húzta alá.

Az elmúlt időszakban az orosz-ukrán háború kitörése óta közel húsz esetben készült hitelminősítői jelentés Magyarországról, mindegyik megállapította, hogy a magyar gazdaság válságálló, a növekedés feltételei adottak, és befektetésre ajánlott kategóriában van. “Fontos eredmény tehát, hogy a hitelminősítők döntései, mérései után a magyar gazdaság idén és jövőre már visszaáll arra a tartós növekedési ahol a Covidot megelőzően volt ” – szögezi le a tárcavezető.