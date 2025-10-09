Tökéletes Halloween Pécsen – egész napos boszorkányos kaland a Zsolnay Negyedben!

A pécsi Zsolnay Negyed idén is hátborzongató, ugyanakkor varázslatos kalandokkal várja a látogatókat október 31-én, Halloween napján. A program reggeltől hajnalig tart – a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály talál magának izgalmas élményt: bábjáték, filmvetítés, kalandjáték, tökfaragás, jelmezes buli, táncház, sőt még titkos szabadkőműves séta és horrorfilmes kiállítás is szerepel a kínálatban.

Gyerekeknek: móka, kaland és varázslat

A nap már délelőtt elindul a Halloweeni Dottó-járattal, amely a Széchenyi térről szállítja a kicsiket és szüleiket a Negyedbe. A legkisebbeket a Bóbita Bábszínház pöttömszínházi előadása („Körbe, körbe karikába”) várja, a bátrabbak pedig részt vehetnek a „Csokit vagy csalunk!” halloweeni kalandjátékban, ahol rejtélyek és meglepetések várják őket.

A tökfaragás, jelmezkészítés és arcfestés egész nap zajlik, délután pedig a klasszikus „Répamese” új, felújított változatát is láthatják a gyerekek. A napot egy családi filmvetítés zárja – a Pixar klasszikusa, a Szörny Rt. garantáltan mosolyt csal minden arcra.

Kora estétől: fények, titkok és tánc

A naplementével kezdetét veszi a Töklámpásgyújtó ceremónia, amely látványos fényfolyosóval varázsolja el a Negyedet. Aki a misztikumot kedveli, ne hagyja ki P. Horváth Tamás előadását és sétáját „A Zsolnayak és a szabadkőművesség” témában – egyedülálló bepillantás a legendák és szimbólumok világába. Ezzel párhuzamosan bábkészítő foglalkozás és a Misija Táncház várja a mozgásra vágyókat: balkáni ritmusok, tánctanítás és közösségi élmény – természetesen halloweeni hangulatban.

Éjszaka: borzongás, játék és buli

Az esti programokat már alkalomhoz illő megjelenéssel élhetik át a résztvevők, ugyanis lesz halloweeni sminkkészítés felnőtteknek. Ahogy a sötétség teljesen ráborul a Negyedre, az éjszaka a bátorságé és a fantáziáé lesz. A Bóbita Bábszínházban a Freeszfe Egyesület Salem – színházi társasjátéka a boszorkányperek világába repít, ahol a nézők is aktív szereplőkké válnak, és döntéseiken múlik a történet kimenetele. A másik teremben a klasszikus horror kedvelői A Rémálom az Elm utcában vetítésén borzonghatnak.

Az este egyik legborzongatóbb élményét nyújtja a Péntek 31 (13) – Klasszikus horrorfilmek kiállítása az Üvegházban. Itt életre kel a filmtörténet legsötétebb pillanatait bemutató kiállítás, ahol a Drakulától a Ragyogásig számos ikonikus jelenet idézi meg a félelem művészetét. Láncfűrész zúgása, a maszkos gyilkosok hideg tekintete és a pszichológiai feszültség mesterművei – mind itt várnak. A kiállítás ikonikus jelenetek rekonstrukcióival idézi fel a horror műfajának nagy alakjait és felejthetetlen pillanatait

A Pécsi Legendakalauz halloweeni sétája ezúttal is elindul a Széchenyi térről: Kövér András „Kövi” hátborzongató pécsi történetekkel kalauzolja végig a dottóra szállókat a város sötét múltján. Akiket inkább a játékos szórakozás vonz, azok az E78-ban Halloween edition kocsmakvízen mérhetik össze tudásukat, ahol a borzongás és a nevetés kéz a kézben jár. Az éjszakát pedig a DJ Albrecht jelmezes Halloween partyja zárja – fergeteges zenével, különleges installációkkal és halloweeni koktélokkal hajnalig.