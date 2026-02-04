Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Tömegével indított pénzmosási megfeleltetési eljárást a NAV
GazdaságHírek
No menu items!

Tömegével indított pénzmosási megfeleltetési eljárást a NAV

AzÜzlet.hu

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gyakoriságát és a bírságok mértékét is. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, pénzmosás elleni eljárások szakértője szerint mindez egy új korszak kezdete, amelyben a pénzmosás elleni küzdelem a mindennapi üzletmenet részévé válik.

Szinte sokként érte az elmúlt napokban a magyar könyvelők, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók körét a NAV-tól érkező pénzmosási kérdőív-cunami. Az adóhatóság egy 101 kérdésből álló NAV PEI 25 PFO elnevezésű szakmai kérdéssort küldött ki. A szakértő szerint nem egyszerű adminisztrációról van szó, ezen múlik, hogy egy cég rákerül-e a hatóság célkeresztjére, mint magas kockázatú besorolású szolgáltató.

Miért ez a hirtelen szigor?

Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) rávilágított, hogy a háttérben komoly nemzetközi folyamatok állnak.

„Az olyan globális felügyeleti szervek, mint a Moneyval, folyamatosan pontozzák az országokat aszerint, mennyire lépnek fel szigorúan a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. Ha Magyarország besorolása romlik, az minden állampolgárra hatással lesz, például napokra lassulhatnak le a jelenleg tízperces nemzetközi utalások a fokozott ellenőrzések miatt. Ezért a NAV-nak most bizonyítania kell, hogy a hazai szolgáltatók kontroll alatt tartják a kockázatokat” – magyarázta a pénzmosás elleni eljárások szakértője.

A könyvelő majd rutinfeladatként kipipálja a kérdéseket?

„Ez gyakorlatilag öngyilkosság” – fogalmazott a szakjogász. „A kérdőív ugyanis tele van burkolt, szakmai csapdákkal.”

Olyan kérdésekre kell válaszolni, mint a csoportszintű politika hatása a belső szabályzatokra, vagy hogy egy skálán mennyire tartják kockázatosnak, ha egy ügyfélnek nincs weboldala. Dr. Tóth Judit Lenke felidézett egy esetet, ahol egy ingatlaniroda, jóhiszeműen, de átgondolatlanul töltött ki egy korábbi kérdőívet. Bár később minden adatot rendben talált náluk a hatóság, a korábbi valótlan adatközlés miatt súlyos bírságot kaptak.

A szakértő példaként említette a Deutsche Bankot is, ahol január 28-án a német hatóságok házkutatást tartottak egy pénzmosással összefüggő nyomozás részeként, mert a vizsgált ügyek a hírek szerint korábbi évekre nyúlnak vissza, és a gyanú többek között késedelmes gyanús tranzakciós bejelentésekhez kapcsolódhat.

A pénzmosási eljárás nem csak a cégek ügye

Egy magánszemély is bármikor kockázatossá válhat.

„Ha valaki például 25 millió forint felett készpénzzel fizetne egy ingatlanért, vagy ha kiemelt közszereplőnek minősül, kötelező úgynevezett mélységi vizsgálatot végezni nála” – hívta fel a figyelmet a szakjogász. „Ilyenkor már nem elég egy nyilatkozat: be kell mutatni a pénz forrását igazoló iratokat, dokumentációt, kölcsönszerződést, előző adásvételi szerződést is. Aki ezt megtagadja, az azonnal a NAV látókörébe kerül, a szolgáltatóknak ugyanis bejelentési kötelezettségük van” – tette hozzá.

A szakértő szerint bizonyos országokból, például Irakból, Iránból, Afganisztánból vagy az Egyesült Arab Emírségekből érkező ügyfelek, illetve az ottani befektetések is fokozott átvilágításra számíthatnak.

Hatalmas büntetéseket kockáztatnak a vállalkozások

A bírságok a GDPR eljárásokhoz hasonlóan drasztikusak.

„Azok a vállalkozások, amelyek elbuknak az ellenőrzésen akár több millió forintos vagy az árbevételük jelentős százalékát elérő bírságra is számíthatnak.”

Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) kiemelte, hogy a 101 kérdés kitöltése előtt minden érintettnek érdemes szakértői segítséget kérnie, mert egy rossz válasz olyan lavinát indíthat el, ami a cég jövőjét is megpecsételheti. Hozzátette, hogy a manuális, papíralapú adminisztráció már nem tartható fenn, mert a jogszabályok – csak 2025-ben – ötször változtak. Ezért olyan okos megoldások használata is javasolt, mint a SmartFill Legal alkalmazásai, amelyek néhány percre rövidítik a kérdőív kitöltését, miközben automatikusan szűrik a naponta frissülő nemzetközi szankciós listákat.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Energia

Csőtörés helyett megelőzés: Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet

Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet
Tovább
Hírek

Egy hét ráadás a Lumina Park szezonban

Budapest egyik legkedveltebb téli attrakciója, a Margitszigeten működő Lumina Park ebben a szezonban egy héttel tovább várja látogatóit, március 1. helyett március 8-ig nyitva tart.
Tovább
Hírek

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Csőtörés helyett megelőzés: Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet

Energia
Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet
Tovább

Tömegével indított pénzmosási megfeleltetési eljárást a NAV

Gazdaság
Brutális bírságokat kockáztatnak a vállalkozások a rossz kitöltéssel.
Tovább

Egy hét ráadás a Lumina Park szezonban

Hírek
Budapest egyik legkedveltebb téli attrakciója, a Margitszigeten működő Lumina Park ebben a szezonban egy héttel tovább várja látogatóit, március 1. helyett március 8-ig nyitva tart.
Tovább

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Hírek
Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Energia

Csőtörés helyett megelőzés: Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet

Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet
Tovább
Gazdaság

Tömegével indított pénzmosási megfeleltetési eljárást a NAV

Brutális bírságokat kockáztatnak a vállalkozások a rossz kitöltéssel.
Tovább
Hírek

Egy hét ráadás a Lumina Park szezonban

Budapest egyik legkedveltebb téli attrakciója, a Margitszigeten működő Lumina Park ebben a szezonban egy héttel tovább várja látogatóit, március 1. helyett március 8-ig nyitva tart.
Tovább
Hírek

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül.
Tovább
Egészség-ügy

Tovább erősíti stratégiai együttműködését a Richter és a Fuji

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét.
Tovább
Gazdaság

A hazai kkv-k 4 milliárd forintból növelhetik kapacitásaikat

Fontos elvárás, hogy a felvételt megelőző 30 napban az érintett munkavállalók ne végezzenek kereső tevékenységet
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők jövője a klímaváltozáson túlmutató társadalmi kérdés

Nemcsak a klímaváltozás negatív hatásai, hanem a társadalmi igények és elvárások miatt is kiemelt kérdés a magyar erdők jövője.
Tovább
Gazdaság

Kész  a Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokos

Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége: teljes árbevételük 20 százalékát fordíthatják a szervizdíjra érvényes könnyített közteherrel munkabérfizetésére.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Csőtörés helyett megelőzés: Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet

Milliárdokat menthet meg az új víziközmű-rendelet

Tömegével indított pénzmosási megfeleltetési eljárást a NAV

Brutális bírságokat kockáztatnak a vállalkozások a rossz kitöltéssel.
© 2026 | www.azuzlet.hu