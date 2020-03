Törlesztési moratórium a lakáshiteleseknek is?

A koronavírus okozta válság azokat a lakáshiteleseket fogja érinteni, akiknek munkahelyük elvesztése vagy csökkenő jövedelmük miatt problémát jelent a havi törlesztőrészlet befizetése. Az ő megsegítésükre átmeneti lépésekre lesz szükség, ilyen lehet a fizetési moratórium bevezetése – közölte a Bankmonitor.

Elemzésükben rámutatnak, hogy a jelenlegi válsághelyzet jelentősen eltér a 2008-as válságtól. Egyelőre úgy tűnik, hogy most csak pár hónapra állhat le a gazdasági élet, ami ugyan súlyos következményekkel járhat az emberek keresőképességére, de ezt követően a vállalatok működése normalizálódhat, így a munkavállalók jövedelemszerző és ezzel párhuzamosan hiteltörlesztési képessége is helyreállhat. Nagy valószínűséggel a hitelfelvevőknek rövid időszakban lesz csak szükségük segítségre.

Magyarországon a hitelezésből adódó problémákat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is felismerte, hiszen az MNB felszólította a bankokat, hogy a “rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak a vállalatok esetén törlesztési moratóriumot”. A Bankmonitor.hu ugyanakkor megjegyezte, hogy a lakáshitelt felvett magánszemélyek ebből a bejelentésből még ne vonják le azt a következtetést, hogy ez a lehetőség számukra is adott lesz. Ezért tegyenek meg mindent, hogy havi fizetési kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

Amennyiben a lakáshiteleseknél is bevezetik a fizetési moratóriumot, akkor az érintetteknek fontos tudni, hogy a fizetési kötelezettség felfüggesztéséből nem következik a hitel teljes vagy részleges elengedése.

Alapesetben a fizetési moratórium idejével a hitel futamideje megnő, ráadásul ez az időszak jellemzően nem kamatmentes, azaz a kamatok a nyilvántartott tartozást is megnövelik, ami egyet jelent a havi törlesztőrészlet emelkedésével is.

A Bankmonitor.hu számításai szerint, ha egy család lakáshitelének havi törlesztője jelenleg 131 991 forint, miután 20 millió forintos lakáshitelt vettek fel 5 százalékos fix kamattal, amelyből a még nyilvántartott tartozás meghaladja a 17 millió forintot, akkor 4 hónap fizetési moratóriumot követően a törlesztőrészlet 1,7 százalékkal 134 205 forintra emelkedik majd.

A Bankmonitor.hu elemzése szerint a hitelezés körül kialakult problémákat Európa több országában is érzékelik, a kihívásra adott válaszok azonban egyediek. Példaként Olaszországot említették, ahol felfüggesztik a karanténnal érintett területeken a lakáshitel szerződésekből adódó havi törlesztési kötelezettséget. Angliában pedig a Royal Bank of Scotland jelentette be, hogy nem kormányzati nyomásra, hanem saját hatáskörű döntés alapján a fizetési nehézségekkel küzdő adósok számára 3 hónapos moratóriumot ajánl.