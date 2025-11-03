Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei

Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit.

Az új szabályok könnyebbé teszik majd a szőlő- és bortermelők mindennapi életét. Az intézkedéseket az Agrárminisztérium a gazdálkodók bevonásával, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával és az érintett állami hivatalokkal közösen, a termelői javaslatok figyelembe vételével alakította ki.

A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra, a tavaszi telepítések elé hoztuk, és nyílik egy új, őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állíttatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben, a saját szőlőjük terméséből. Megszüntetjük a telepítés és kivágás dupla ellenőrzését a szerkezetátalakítással megújuló ültetvények esetében. Továbbá az 1500 m2 alatti szőlőtelepítések esetén nem lesz kötelező a talajvédelmi terv, ennél nagyobb telepítéseknél pedig felhasználhatók az öt évnél nem régebbi talajvédelmi tervek. A szőlő újratelepítési engedély érvényességi idejét pedig hat évre hosszabbítjuk meg.

A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az újbor mennyiségét megadni. Továbbá a Muskotály elnevezés használható a Traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt, export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé tesszük, majd 2026-tól digitalizáljuk. Mindezek mellett egyszerűsödik a Magyarország területén kívül elvégzett borászati bérmunka adminisztrációja. Ezen borok forgalomba hozatal nélkül ki- és visszaszállíthatók a borászati hatóság és a hegybíró felügyeletével a jövő évtől. Egyszerűsödik és gyorsabb lesz a földrajzi jelzés nélküli termékek érzékszervi bírálata. Hatósági átalányértékeket dolgozunk ki a tápértékjelölésre. A pezsgőkészítésre vonatkozó kedvezményt kiterjesztjük a nem palackos erjesztésű tételekre is. Továbbá az eredetvédelmi szabályok rugalmasabban módosíthatók lesznek, ezeket hegyközségi közgyűlések helyett elektronikusan is lehet majd véleményezni a jövőben.

A könnyítések célja, hogy a borászati ágazat működése rugalmasabbá váljon, a hatósági ügyintézés kevesebb időt vegyen igénybe, és a termelők hatékonyabban tudják követni a piaci változásokat. Az új szabályok megkönnyítik a változó külső körülményekhez történő alkalmazkodást is. Az adminisztráció csökkentésének folyamata ezzel nem zárul le. Az elmúlt évek munkájának egyik tanulsága az, hogy az előírásokat folyamatosan vizsgálni és elemezni szükséges, a szabályokat pedig a napi gyakorlathoz kell igazítani.