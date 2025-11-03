Kezdőlap Agrár Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei
Agrár
No menu items!

Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei

AzÜzlet.hu

Fotó: Mészáros Cecília

Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit.

 Az új szabályok könnyebbé teszik majd a szőlő- és bortermelők mindennapi életét. Az intézkedéseket az Agrárminisztérium a gazdálkodók bevonásával, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával és az érintett állami hivatalokkal közösen, a termelői javaslatok figyelembe vételével alakította ki.

A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra, a tavaszi telepítések elé hoztuk, és nyílik egy új, őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állíttatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben, a saját szőlőjük terméséből. Megszüntetjük a telepítés és kivágás dupla ellenőrzését a szerkezetátalakítással megújuló ültetvények esetében. Továbbá az 1500 m2 alatti szőlőtelepítések esetén nem lesz kötelező a talajvédelmi terv, ennél nagyobb telepítéseknél pedig felhasználhatók az öt évnél nem régebbi talajvédelmi tervek. A szőlő újratelepítési engedély érvényességi idejét pedig hat évre hosszabbítjuk meg.

A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az újbor mennyiségét megadni. Továbbá a Muskotály elnevezés használható a Traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt, export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé tesszük, majd 2026-tól digitalizáljuk. Mindezek mellett egyszerűsödik a Magyarország területén kívül elvégzett borászati bérmunka adminisztrációja. Ezen borok forgalomba hozatal nélkül ki- és visszaszállíthatók a borászati hatóság és a hegybíró felügyeletével a jövő évtől. Egyszerűsödik és gyorsabb lesz a földrajzi jelzés nélküli termékek érzékszervi bírálata. Hatósági átalányértékeket dolgozunk ki a tápértékjelölésre. A pezsgőkészítésre vonatkozó kedvezményt kiterjesztjük a nem palackos erjesztésű tételekre is. Továbbá az eredetvédelmi szabályok rugalmasabban módosíthatók lesznek, ezeket hegyközségi közgyűlések helyett elektronikusan is lehet majd véleményezni a jövőben.

A könnyítések célja, hogy a borászati ágazat működése rugalmasabbá váljon, a hatósági ügyintézés kevesebb időt vegyen igénybe, és a termelők hatékonyabban tudják követni a piaci változásokat. Az új szabályok megkönnyítik a változó külső körülményekhez történő alkalmazkodást is. Az adminisztráció csökkentésének folyamata ezzel nem zárul le. Az elmúlt évek munkájának egyik tanulsága az, hogy az előírásokat folyamatosan vizsgálni és elemezni szükséges, a szabályokat pedig a napi gyakorlathoz kell igazítani.

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
Agrár

Nagy István – Nem pestisesek nálunk a kiskérődzők

Ezzel visszaállt Magyarország kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusa, amely jelentősen hozzájárul a kereskedelem zavartalanságához.
Tovább
Agrár

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Új lendületet kapott a magyar bor exportja Ázsiában
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Fogyasztóvédelem
Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
Tovább

Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei

Agrár
Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit.
Tovább

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Bank
Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

Gazdaság
A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Gazdaság

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Tovább
Hírek

Helyreáll az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől

A mostani, üzemanyagfelvétellel kapcsolatos intézkedésből az utazóközönség semmit nem érzékelt, a repülőtér fennakadás nélkül üzemelt és üzemel.
Tovább
Hírek

15 éves Pécs zenei szíve – családi nappal ünnepli születésnapját a Kodály Központ

A programok díjmentesen, ingyenes regisztrációs jeggyel látogathatók, melyek november 3-tól vehetők át a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jegypénztáraiban.A jegyek a termek befogadóképességének mértékéig igényelhetők.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Scoring – így dől el, lesz-e hiteled

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek.
Tovább
Gazdaság

Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).
Tovább
Hírek

Az Asiana Airlines közvetlen járatot indít Szöul és Budapest között

Új kapu nyílik Ázsia felé – Dél-Korea közvetlenül elérhetővé válik Magyarországról.  
Tovább
Gazdaság

Az ipari termelői árak 2025 szeptemberében átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző hónaphoz képest és 2,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.

Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei

Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit.
© 2025 | www.azuzlet.hu