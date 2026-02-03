Hirdetés
Tovább erősíti stratégiai együttműködését a Richter és a Fuji

AzÜzlet.hu

Bővíti és tovább erősíti hosszú távú stratégiai együttműködését a Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. – tette közzé a Richter a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden.

A tájékoztatás szerint a nők egészségügyi ellátásába történő beruházások és innovációk továbbra is elégtelenek. Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket, ugyanakkor jelentős lehetőséget kínál azoknak az innovatív vállalatoknak, amelyek készek befektetni ezen a területen.

Ennek fényében a Richter és a Fuji üzleti együttműködési megállapodást írt alá, amely megerősíti a közös erőfeszítéseket az üzletfejlesztés és a K+F területén a nőgyógyászatban, amely stratégiai prioritás mindkét vállalat számára.

Az együttműködés során a két vállalat közösen végzi majd ígéretes külső gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy licencbe vételét. A belső projektekkel együtt ezeknek a kezdeményezéseknek a célja az innováció felgyorsítása és fejlett terápiás megoldások biztosítása a nőgyógyászat területén világszerte.

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét. Ez a központ kulcsfontosságú szerepet fog játszani a Richter és a Fuji közös fejlesztési erőfeszítéseinek előmozdításában.

A tájékoztatóban felidézték, hogy a két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat területén. Az együttműködés eredménye a Fuji által Japánban kifejlesztett, forgalomba hozott és forgalmazott Alyssa® nevű, drospirenont és estetrolt tartalmazó, a fájdalmas menstruáció kezelésére szolgáló készítmény, valamint a Nextstellis™ nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása.

A Fuji rendelkezik a Richter estetrol alapú hormonpótló terápiás készítmény-jelöltjének forgalmazási jogával is Japánban és az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) területeken. A termékjelölt a közelmúltban pozitív szakvéleményt kapott az európai Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottságától (CHMP), FYLREVY® márkanéven.

