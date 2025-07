Tovább folytatódik a visszaváltási rendszer fejlesztése

Az előző év elejétől bevezetett rendszernek köszönhetően 2025 nyarára jelentős növekedést mutat a visszaváltott italcsomagolások aránya, idén több hónapban már a 90 százalékos arányt is meghaladta, ami nemcsak a környezetre gyakorol kedvező hatást, hanem lehetővé teszi az értékes nyersanyagok hatékony újrahasznosítását is.

A visszaváltás a jövőben még hatékonyabbá és kényelmesebbé válhat azzal, hogy a hulladékgazdálkodást végző koncessziós társaság a vissza nem váltott palackokból származó visszaváltási díjakat a rendszer fejlesztésére fordíthatja – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-vel.

A kormány elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás iránt, és az elmúlt években jelentős lépéseket tett a hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, aminek köszönhetően több mint duplájára nőtt az újrafeldolgozott hulladék aránya Magyarországon.

Az MTI közlemény szerint 2024 óta a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszerüzletek a forgalomba hozott, visszaváltási logóval jelölt üres italpalackok, fém italdobozok visszaváltását gépi úton, automatákkal kötelesek biztosítani.

Országszerte több, mint 3200 helyen automata, mintegy 1700 helyen pedig, főként a kisebb forgalmú boltokban, kézi visszaváltó pont áll a fogyasztók rendelkezésére, így több mint 4900 helyen biztosított az italcsomagolások visszaváltása.

Már naponta 8-10 millió palackot váltanak vissza országszerte, azonban volt olyan nap is, amelyen elérte a 15 milliós rekordot a visszaváltott palackok száma. A rendszer indulása óta összesen több mint kétmilliárd PET-palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza a MOHU REpont rendszerén keresztül. A visszaváltási arányok már most is jelentős növekedést mutatnak, amelynek a 90 százalékos értéke uniós szinten is kiemelkedő eredmény – tették hozzá.