Tovább mérséklődött az eurózóna inflációja

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó: freepik

2025 végén tovább lassult az infláció az eurózóna legnagyobb gazdaságaiban, ami megerősíti az Európai Központi Bank (EKB) álláspontját, miszerint a monetáris politika jelenlegi irányvonala megfelelő. Németországban és Franciaországban egyaránt csökkentek az éves inflációs ráták, miközben az EKB változatlan kamatkörnyezetet tart fenn.

A német statisztikai hivatal, a Destatis uniós módszertan szerint harmonizált adatai alapján a fogyasztói árak éves növekedése 2025 decemberében 2,0 százalék volt, szemben a novemberi 2,6 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a német infláció jelentősen mérséklődött az év utolsó hónapjára – írja a Wall Street Journal.

Franciaországban szintén csökkent az infláció. A statisztikai hivatal, az Insee adatai szerint a harmonizált fogyasztói árindex 2025 decemberében 0,7 százalékos éves emelkedést mutatott, ami alacsonyabb a novemberi 0,8 százaléknál.

Franziska Palmas, a Capital Economics vezető európai közgazdásza szerint a most közzétett decemberi inflációs adatok megerősítik azt a képet, hogy az Európai Központi Bank jelenlegi politikája megfelelő. Megfogalmazása szerint „a küszöb az EKB számára a kamatpolitika megváltoztatásához jelenleg meglehetősen magasnak tűnik”, és a friss inflációs számok várhatóan alátámasztják azt a nézetet, hogy a kamatok „jó helyen vannak”.

Ugyanakkor Palmas arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyengülő munkaerőpiac a szolgáltatási szektor inflációját az EKB előrejelzései alá szoríthatja még az idei év folyamán, ami a 2026 második felében kamatcsökkentésekhez vezethet.

Az Európai Központi Bank 2025. december 18-án tartott ülésén változatlanul 2 százalékon hagyta a betéti kamatlábat, amely ezen a szinten áll június óta. Christine Lagarde, az EKB elnöke ekkor megerősítette, hogy a jegybank monetáris politikája továbbra is „jó helyen van”. Az EKB egyúttal felfelé módosította a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseit: az eurózóna GDP-növekedését 2025-re 1,4 százalékra, az aktuális évre pedig 1,2 százalékra becsüli.

Az EKB várakozásai szerint az eurózóna teljes inflációja 2026-ban 1,9 százalékra csökken a 2025-re jelzett 2,1 százalékról, ami a jegybank 2 százalékos célja alá esik. Az eurózóna egészére vonatkozó előzetes, úgynevezett „flash” inflációs adatokat a jegybank jövő szerdán teszi közzé.

é.m.z.

