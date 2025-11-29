Kezdőlap Gazdaság Tovább nőtt a HÍR védjegyes termékek száma
Tovább nőtt a HÍR védjegyes termékek száma

AzÜzlet.hu

Fotó: Vermes Tibor

A XI. Termelői Közösségek Napján újabb 9 pályázó, 15 terméke nyerte el a Hagyományok – Ízek – Régiók védjegyhasználati jogát. Így már 253-ra nőtt azon termék száma, amelyek büszkén viselhetik a HÍR tanúsítványt.

Az Agrárminisztérium célkitűzése a Termelői Közösségek Napjának évenkénti megrendezésével az, hogy gazdálkodók jó gyakorlatainak bemutatásával, tudásuk átadásával segítsék a termelők közötti együttműködést és közösségbe szerveződést.

Hagyományos és tájjellegű termékeink kulturális örökségünk részét képezik, hozzájárulnak a helyi identitás megerősítéséhez. Védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel való megkülönböztetésük olyan egyedi eszköz a termelői közösségek kezében, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen tudják megkülönböztetni termékeiket a tömegtermékektől. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmának megszerzése után fontos lépés a hasznosítás, azaz célzott marketing és promóciós programokkal népszerűsíteni ezeket a terméket. Ebben a szakaszban is kulcsfontosságú a termelői közösségek szerepe.

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program célja a hagyományos és tájjellegű termékek ismertségének növelése, piacrajutási lehetőségeinek bővítése. A HÍR programot az Agrárminisztérium a Földrajzi Árujelzők Program előiskolájaként működteti. A HÍR védjegy pályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt venni. Idén 15 termék nyerte el a HÍR védjegyhasználat jogát, így 253-ra nőtt a védjeggyel rendelkező hagyományos és tájjellegű termékek száma.

A Termelői Közösségek Napján az ország különböző régióiból érkezett HÍR védjegyes kiállítók mutatták be termékeiket. Kiemelt bemutatkozási lehetőséget kaptak idén az OMÉK-on a Hagyományok – Ízek – Régiók díjjal kitüntetett HÍR regionális központok termelői közösségei: Észak-Alföldről a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület, Dél-Alföldről az Orosháza és Térsége Gazdakör, míg Közép-Dunántúlról a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület. A HÍR regionális központok a jó gyakorlatok bemutatásával, a hagyományos tudás átadásával és tapasztalatcserével erősíteni tudják a helyi termelői közösségeket.

