Továbbra is dübörög a használtautó-piac: 9 hónap, 700 ezer adásvétel

A magyar használtautó-piac 2025 első kilenc hónapjában továbbra is lendületben maradt: közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, ami 2,8 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát, és több mint 13 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.
A piacon továbbra is az Opel, a Volkswagen és a Suzuki dominál, a legnépszerűbb modell pedig toronymagasan az Opel Astra. A főváros és agglomeráció adja az összes tranzakció több mint harmadát, miközben a kínálat gerincét még mindig a 10 évnél idősebb autók alkotják, de egyre számottevőbbek az újhullámos elektromos márkák.

A magyar használtautó-piac lendülete 2025-ben látványosan erősödött. Márciusban regisztrálták az év legnagyobb havi növekedését: 7050-nal több tranzakció történt ebben a hónapban, mint egy évvel korábban. A szeptemberi adatok ismét 80 ezer fölé emelték a havi tulajdonosváltásokat.
A piac szegmensre bontott szerkezet ugyanakkor stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is viszik a prímet, miközben az SUV-láz a használtaknál jóval visszafogottabb, mint az újautóknál, de itt is látni a szabadidő autók népszerűségét.

Piaci toplista – márkák és trendek

A 2025-ös év első kilenc hónapjának adatai szerint továbbra is a német és japán márkák uralják a magyar használtautó-piacot. Az Opel 72 562 eladással őrzi vezető pozícióját, szorosan mögötte a Volkswagen áll 71 124 adásvétellel. A harmadik helyen a Suzuki végzett, amely 56 381 autóval stabilan tartja a dobogót. A Ford és a BMW következik a sorban, utóbbi a prémiumszegmens legnépszerűbb szereplője 44 373 tranzakcióval. A Toyota és a Škoda megbízható, tartós modelljeikkel szintén erős középkategóriás jelenlétet mutatnak, míg a Mercedes és az Audi a felső kategória presztízsét képviselik. A tízes listát a Renault zárja, amely továbbra is kedvelt a praktikus, városi modelleket kereső vásárlók körében.
A modellek között az Opel Astra (34 601 db) vezeti a mezőnyt, megelőzve a Suzuki Swiftet és a Ford Focust.

A vezető márkák és a prémiumszegmens

A három vezető márka – az Opel, a Volkswagen és a Suzuki – továbbra is dominálja a magyar használtautó-piacot. Az Opel az Astra és a Corsa modellek révén a praktikus, megfizethető választás szinonimája, míg a Volkswagen a megbízhatóság és tartósság német mintaképe maradt. A Suzuki a hazai gyártás előnyét élvezi: a használt Swift és Vitara modellek iránt évek óta változatlanul stabil a kereslet.
A prémiumszegmensben a BMW, a Mercedes és az Audi továbbra is vonzó alternatívák, de a fenntartási költségek miatt egyre tudatosabb a vásárlói réteg.

Területi bontás – Budapest az ország motorja

A tranzakciók közel ötöde (19,2%) Budapesten zajlik, további 16,6 százalék Pest megyéhez köthető. A főváros és agglomeráció tehát az országos forgalom több mint harmadát (35,8%) adja.
A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vezetik a vidéki listát. A legkisebb forgalmat idén is Nógrád, Tolna és Vas megye produkálta: ezekben a térségekben jóval alacsonyabb a tulajdonosváltások száma, mint a fővárosban vagy Pest megyében. A piac itt jellemzően idősebb autókból és magánszemélyes adásvételekből áll, a kereskedői jelenlét gyengébb, így a kínálat is szűkebb és lassabban cserélődik.

Elektromos fordulat – Tesla ural, a kínaiak kopogtatnak

Bár az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens látványosan élénkül.
A Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a hazai használtpiacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel.

A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 eladással még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható.
A MG közel 800 autóval vezeti a kínai mezőnyt, míg a BYD gyorsan növeli ismertségét. A szakértők szerint a 2026–2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata.

„A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát. A vásárlók számára továbbra is kulcsfontosságú a megbízható előélet és az átlátható állapotvizsgálat – ezek nélkül az elektromos autók piacán sem épül bizalom.”
– mondta el Tóth Péter, a Das WeltAuto értékesítési igazgatója. – „A vásárlók ma sokkal tudatosabbak: a bizalom és az átlátható szerviztörténet felértékelődött. A Das WeltAuto hálózatában tapasztaljuk, hogy az ellenőrzött előéletű autók gyorsabban találnak gazdára, még a bizonytalanabb piaci környezetben is.”

