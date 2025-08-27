Továbbra is együttműködik az Ökumenikus Segélyszervezet és a Porsche Hungária

Újabb két évre hosszabbította meg stratégiai együttműködését az Ökumenikus Segélyszervezet és a Porsche Hungária Kft., a cég három újabb személyautót biztosít a karitatív munkához.

A megállapodás szerdai budapesti aláírásán Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezetője elmondta, az autók a segítségnyújtás nélkülözhetetlen eszközei számukra a hétköznapokban. Krízishelyzetekben különösen fontos a gyors és hatékony segítségnyújtás, ehhez járulnak hozzá a Porsche Hungária által adott autók.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungária Kft. ügyvezető igazgatója felidézte: a vállalat és a segélyszervezet együttműködése 2021-ben kezdődött, azóta számtalan programban nyújtottak segítséget, dolgoztak együtt. A mobilitási partnerség 2023-tól datálódik, akkor két autót bocsátottak a segélyszervezet rendelkezésére.

Mint fogalmazott: bízik abban, hogy a most átadott három autó “megsokszorozza a segítséget”, örömmel segítik a humanitárius munkát.