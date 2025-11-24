Kezdőlap Agrár Továbbra is támogatja a kormány az élelmiszeripari fejlesztéseket
Továbbra is támogatja a kormány az élelmiszeripari fejlesztéseket

A kormány kiemelt stratégiájának része a hazai élelmiszeripar modernizációja és versenyképességének erősítése. Az Agrárminisztérium ismét elérhetővé teszi az ezen célokat segítő felhívást a 2023-ban indult új agrártámogatási rendszer elemeként. A mostani kiírásban 20 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, ezzel akár 100 millió forintos támogatási lehetőség nyílik meg az érintett vállalkozások számára – jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

A miniszter kiemelte, hogy az Agrárminisztérium elkötelezett a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának ösztönzése mellett, hiszen ez nemcsak a versenyképesség erősítésének, hanem az élelmiszer-szuverenitás biztosításának is alapfeltétele.

A Közös Agrárpolitika keretében meghirdetett felhívás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének és a vállalati hatékonyság javításának támogatása. Ennek keretében többek között az üzemek működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épületek építése, fejlesztése, korszerűsítése, új gépek, eszközök és technológiák beszerzése, valamint az energiahatékonyság javítását célzó beruházások valósíthatók meg. A támogatási kérelmek benyújtására 2025. november 27. és december 10. között nyílik lehetőség – ismertette.

Az agrártárca tavaly két pályázati felhívást is meghirdetett a hazai élelmiszeripar fejlesztésére, külön támogatási lehetőséget biztosítva a kisebb és nagyobb beruházások megvalósítására. A népszerű pályázatok esetében már több körben születtek támogatói döntések, és a tárca forrásátcsoportosítással biztosította, hogy a lehető legtöbb érintett hozzájuthasson a szükséges forráshoz. A kérelmek feldolgozása és az előlegek kifizetése folyamatosan gyorsul: eddig 824 projekt esetében született támogatói döntés, összesen 382 milliárd forint értékben. Most újabb felhívással kívánjuk ösztönözni a magyar agrárium szereplőit, hogy valósítsák meg terveiket, beruházásaikat – tette hozzá Nagy István. (AM Sajtóiroda)

Agrár

Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Folyamatosan érkeznek a régóta várt támogatói okiratok a KAP ST pályázatokban érintett agrártermelők és élelmiszeripari szereplők felé.
Agrár

Folytatódik a földértékesítési program

Az eladásra kerülő elsősorban szőlő művelési ágú földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják.
Agrár

Folyamatosan bővülnek a LEADER lehetőségek a vidéki közösségek számára

A vidék jövője helyben is építhető - ezt segíti az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásával megvalósuló LEADER program, amely a helyi közösségek kezdeményezéseire építve támogatja a vidéki térségek fejlődését.
