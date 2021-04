Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók a gyorsjelentési szezon erős kezdésének és a gazdaság fellendüléséről tanúskodó friss makroadatoknak köszönhetően.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,17 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,37 százalékkal, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,90 százalékkal emelkedett a nyitásban.

A gyorsjelentési szezont a szokásokhoz híven a nagybankok indították. A sort szerdán a JPMorgan Chase és a Wells Fargo nyitotta meg, mindkét pénzintézet a vártnál jobb eredményekkel rukkolt elő, de igazi kiemelkedő teljesítményről a Goldman Sachs tudott beszámolni a befektetési banki és a kereskedési bevételek erőteljes emelkedésének köszönhetően.

A sort csütörtökön folytatta a Bank of America, amely ugyancsak kiemelkedő eredményekről számolt be, egyúttal 25 milliárd dollár értékű sajátrészvény-vásárlási programot jelentett be.

Tőzsdenyitás előtt tette közzé gyorsjelentését a Pepsico amerikai üdítő- és chipsgyártó, amely a vártnál nagyobb bevételt és nyereséget ért el az első negyedévben. Árfolyama enyhén, mindössze 0,1 százalékkal emelkedett a nyitás előtti elektronikus kereskedésben. A vártnál nagyobb nyereséget termelt és javította éves profit-előrejelzését a UnitedHealth, a legnagyobb amerikai egészségbiztosító, így közel 2 százalékos pluszban várta a nyitást.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is emelkednek az indexek. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,43 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,32 százalékos, a párizsi CAC-40 0,43 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,16 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 0,24 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,42 százalékos pluszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1968 dollárt adtak, 0,08 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest azonban 0,14 százalékkal gyengült a dollár, 108,76 jenen forgott.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,02 százalékkal, 1753,67 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 1,06 százalékkal, 1754,70 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken, de így is egyhavi csúcs közelében mozog az olajkereslet erősödését valószínűsító előrejelzésekre.

A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,42 százalékos mínuszban, 66,30 dolláron, a májusi szállítású WTI pedig 0,68 százalékos veszteségben, 62,72 dolláron forgott fél négykor.