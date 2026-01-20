Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Jórészt gyengültek az indexek az ázsiai tőzsdéken kedden. A térség irányadó tőzsdéjén, a tokióin 1,03 százalékkal, 53 029 pontra csökkent a vezető Nikkei225 index, a részvények szélesebb körét felölelő Topix mutató 0,79 százalékkal süllyedt.

Az ausztrál tőzsde 0,66 százalék, a szöuli pedig 0,39 százalék csökkenéssel, viszont a tajpeji 0,38 százalék erősödéssel zárt.

A közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor még nyitva tartó sanghaji tőzsde 0,28 százalék, a hongkongi pedig 0,25 százalék mínuszban állt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 13 cent (0,20 százalék) emelkedéssel, 64,07 dolláron állt.

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.