Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Illusztráció: Bigstock

Jórészt gyengültek az indexek az ázsiai tőzsdéken kedden. A térség irányadó tőzsdéjén, a tokióin 1,03 százalékkal, 53 029 pontra csökkent a vezető Nikkei225 index, a részvények szélesebb körét felölelő Topix mutató 0,79 százalékkal süllyedt.

Az ausztrál tőzsde 0,66 százalék, a szöuli pedig 0,39 százalék csökkenéssel, viszont a tajpeji 0,38 százalék erősödéssel zárt.

A közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor még nyitva tartó sanghaji tőzsde 0,28 százalék, a hongkongi pedig 0,25 százalék mínuszban állt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 13 cent (0,20 százalék) emelkedéssel, 64,07 dolláron állt.

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.

Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Cégvilág

A Mol szándéknyilatkozatot írt alá a szerb NIS többségi tulajdonának megvásárlásáról

.A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.
Gazdaság

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
