Triplázva dupláz a BioTechUSA

Történetének legnagyobb volumenű, mintegy 9 milliárd forint értékű beruházást valósít meg a hazai tulajdonú BioTechUSA. A beruházás első szakasza 5,5 milliárd forint értékben most zárult le: a cégcsoport szadai gyártó- és logisztikai központjában egy olyan komplex, többrétegű, ún. multilayer fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósort adott át a vállalat, mellyel megtriplázza éves szeletgyártási kapacitását, mellette pedig egy új prémium szelet- és egy új prémium vitamincsaláddal is piacra lép. Az európai szinten is egyedi fejlesztés mellett új shaker logózó üzemet építettek, folytatták a munkavállalóik jólétét érintő szociális fejlesztéseket, valamint a gyártókomplexumaik energetikai modernizációját is. A BioTechUSA és a Scitec Nutrition telephelyein napelemes energiatermelő rendszert építettek ki, mely az áramfelhasználás 30%-át biztosítja a jövőben, így jelentősen csökkenti a környezeti terhelést.

A saját gyártás és logisztika hatalmas versenyelőny

A BioTechUSA-cégcsoport saját tulajdonban lévő gyártóüzemeit és logisztikai központját Szadán és Dunakeszin alakította ki, 45 000 négyzetméter hasznos összterületen, 24 000 raklap tárolási kapacitással. Itt gyártja és csomagolja termékei túlnyomó részét, évi immáron 75 millió szeletes, 20 ezer tonna poros, 1 milliárd kapszulát és tablettát magába foglaló gyártási kapacitással. A világon kevés étrendkiegészítő és speciális élelmiszer gyártó cég mondhatja el magáról, hogy saját gyártóüzemmel és logisztikai központtal rendelkezik, mely lehetőséget ad arra, hogy a vállalat egyedi, minőségi termékeket állíthasson elő, illetve, hogy a fogyasztói igényeket gyorsan, flexibilisen és magas minőségben szolgálja ki. Mindkét telephelye ugyanazon minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági szabványoknak megfelelően működik, melyeket folyamatosan fenntart, auditál, illetve a piaci igényeknek megfelelően bővít és fejleszt.

A kontinensen egyedülálló gyártóegység, in-house fejlesztett szoftveres rendszerrel

A 2024-ben üzembe helyezett, percenként akár 8 rendelés kiszedésére képes, „árut az emberhez” elven működő automata raktárrendszerük után újabb jelentős beruházást valósított meg a kizárólagos magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport. A vállalat egy, a legmodernebb technológiai és szoftveres elvárásoknak megfelelő multilayer szeletsort adott át szadai telephelyén, melynek eredményeképpen a korábbi, 20 millió single layer szelet előállítására alkalmas sorukkal kiegészülve összgyártási kapacitásuk eléri a 75 millió szeletet évente. A fejlesztési projekt tervezési és kivitelezési szakasza összességében 3 évig tartott. „A beruházás szakmai előkészítése, kivitelezése, a technológia kialakítása, valamint a termékfejlesztés nagyszerű csapatmunka volt, melyre joggal lehetünk büszkék. Jelenleg tesztgyártásokat végzünk, az éles gyártásra 2025 második felében kerül sor” – mondta Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.

A mintegy 5,5 milliárd forintos beruházással egy teljesen a BioTechUSA igényeire szabott gépkomplexum került üzembehelyezésre. „Az első lépéstől az utolsóig robotizált, emberi beavatkozást csupán minimálisan igénylő egység különlegessége a „Barfactory” program, amely Folyamatfejlesztési csapatunk házon belüli fejlesztése és amelynek köszönhetően a szeletsor vállalatirányítási rendszerünkbe történő integrációja is megvalósult. Célunk, hogy a berendezés kapacitását és hatékonyságát maximálisan kihasználjuk, figyelembe véve a folyamatosan növekedő piaci igényeket” – tette hozzá Markovics Diána.

Kimagasló élvezeti értékű fehérjeszeletek

A BioTechUSA új multilayer szeletsorában rejlő lehetőségek tárháza „végtelen”, általa a cégcsoport ugyanis képessé válik rugalmasan alkalmazkodni a fogyasztói elvárásokhoz: többféle töltelék, csokoládébevonat, szóróanyag, illetve massza kialakítására is lehetősége nyílik. Ez pedig nem csupán a saját termékfejlesztésben, hanem a bérgyártási konstrukciókban is komoly versenyelőnyt jelent a BioTechUSA és b2b partnerei számára.

„Azért kezdtünk bele a fejlesztésbe, mert azt érzékeltük, hogy az ilyen típusú, komplex fehérjeszeleteket gyártó európai üzemek monopol helyzetbe kerültek: magasabb átadási árakat diktáltak, miközben sztenderd termékeket szolgáltattak, rugalmatlan kiszolgálás mellett. Az új szeletsorral ezeket a problémákat szeretnénk megoldani magunk és olyan más európai márkák számára, akiknek hozzánk hasonlóan szintén kiemelten fontos a minőség, valamint a tervezhetőség, és bérgyártási szolgáltatásunk keretében szeretnék igénybe venni a szadai gyártó és logisztikai komplexumunk nyújtotta előnyöket” – mondta el a beruházásról Lévai Bálint, a cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa.

„A beruházásnak köszönhetően kimagasló élvezeti értékű szeleteket tudunk fejleszteni hozzáadott cukor nélkül, magas fehérjetartalommal. Folyamatos portfoliódiverzifikálásunk eredményeképpen ezzel a fejlesztéssel az itthoni piacon ebben a szegmensben nincs versenytársunk, de a külföldi piacainkon is jóval kedvezőbb árat érhetünk el a konkurenciához képest, hiszen az általunk képviselt minőségen történő saját gyártás egyedinek számít a fehérjeszeletek piacán. Ami pedig az új termékeket illeti, 5 ízzel indulunk, – az előzetes tervek szerint sós karamellel, mogyoróvajjal, fehércsoki-kókusszal, mogyorós csokoládéval és pisztáciával – 50 grammos kiszerelésben. Ezzel komoly szintet lépünk a hazai édességpiacon is, hiszen az új Crush Bar fehérjeszeletünk élvezeti értéke, hozzáadott cukor nélkül is felülmúlja a szokásos, kasszasoron megtalálható édességekét” – tette hozzá Lévai Bálint.

Fejlesztések a környezetterhelés mérséklésének jegyében

Az új szeletsor üzembe helyezésén túl a vállalat jelentős energetikai beruházásokat is megvalósított: mindkét telephelyén napelemes energiatermelő rendszereket építettek ki, melyek a BioTechUSA és Scitec Nutrition márkák áramfelhasználásának közel 30%-át biztosítják. Szadai és Dunakeszi üzemeikben is megtörtént a világítás korszerűsítése, utóbbi egységben gázkazánjaikat energiatakarékos kivitelre cserélték. Szadai üzemükben új kompresszor, hűtveszárító berendezés, valamint a préslevegő rendszer energiatakarékos üzemelését elősegítő vezérlés beépítése is megvalósult az energiafelhasználás mérséklése és a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Új shaker logózó üzemet építettek

Szintén fontos beruházás a közelmúltból a BioTechUSA új shaker logózó üzeme Szadán, mely a vállalat Shakerstore üzletágának a korábbinál is hatékonyabb működését támogatja. Az egyedi shakereket, kulacsokat, tablettatartókat gyártó almárka fejlesztésének keretében automata szitázó- és tamponozó berendezéseket szereztek be. A projekt kihívását a gyors tervezési és kivitelezés idő, a szervezeti struktúra kialakítása, új kollégák felvétele, a vállalat számára teljesen új technológia elsajátítása, valamint a kapcsolódó csomagoló részleg megszervezése és az üzem működésének vállalatirányítási rendszerbe kapcsolása jelentette. A beruházást az ugrásszerűen megnövekedett logózási igények indokolják, amit a vállalat a meglévő kapacitások lekötése felett szeretne kiszolgálni.

Befektetés a jövőbe a kihívások korában

„Az ellátási területeink munkafolyamatainak felülvizsgálatára és fejlesztésére, a gyártóüzemeink termelékenységének további növelésére, valamint a logisztika hatékonyságának javítására kiemelt figyelmet fordítunk 2025-ben is. Emellett továbbra is fontos számunkra, hogy vonzó munkakörnyezetet biztosítsunk munkatársaink számára, fokozzuk lojalitásukat és így hosszú évekig dolgozhassunk együtt. Éppen ezért a korábban már kialakított dolgozói edzőterem és a jelentősen megnövelt öltözők és étkezőterület mellett további szociális fejlesztéseket tervezünk az iparági átlagnál magasabb munkaerőmegtartó képességünk javítása érdekében” – mondta Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.

A vállalat 2024-ben a korábbi rekordot is moderáltan megdöntve, 3,5 százalékkal 93,7 milliárd forintra növelte az árbevételét, így története legjobb évét zárta, miközben árbevételének több mint 5%-át fordította tisztán üzemfejlesztésre. 25 új terméket dobott piacra, 20 új üzletet nyitott, valamint 5 új állammal 103-ra növelte az általa lefedett országok számát, ráadásul a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írt alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával.

