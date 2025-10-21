Trófeamustra a Hegyközben

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 16. alkalommal rendezte meg a szarvasbőgési szezonban terítékre került gímbikák trófeáinak mustráját. A Hegyközi Erdészeti Igazgatóság által megszerezett program helyszíne a füzérradványi Károlyi-kastély parkja volt.

Az összegyűlteket Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. Úgy fogalmazott, hogy a kiállított trófeákkal még szebbé tették a kastélyparkot. Kiemelte, hogy nem kis munka van abban, hogy a trófea-gyűjtemény megtekinthető. A kollégák több napos munkájának, és egész éves szakmai tevékenységének egyik mérőpontja is a mustra. Zay Adorján megköszönte a munkatársaknak az erdészeti társaságért, és a magyar erdőkért végzett munkát.

A társaság eredményeit Szentléleki Tibor vadászati osztályvezető értékelte. Azt mondta: a bőgést frontok szabdalták, egy jó előbőgést követően a meleg- és a hidegfrontok miatt visszaestek a kilátások. Volt olyan területrész, ahol a beszámolók alapján a bőgés java két nap alatt lezajlott. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 8 vadászterületén 139 bika került terítékre. Az átlagsúly 5,1 kiló, az érmes arány pedig 36 százalék volt cégszinten. Egy aranyérmes bika esett a Hegyközi Erdészetnél, a Jósva-Torna Erdészetnél 35 bikát ejtettek el, és 40 százalék feletti lett az érmes arány. Ott a legnagyobb bika 10,24 kilós agancsot viselt. A Bódvavölgyi Erdészetnél 2 bikát lőttek ki, egy 8,5 és egy 9,8 kilóst, mind a kettő ezüstérmes lett a bírálaton.

A vadászati hatóság részéről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal munkatársa, Pecze István tekintette át a szezont. A hatóság 990 gímszarvas bika trófeájának a bírálatát végezte el, ezek közül mintegy 950 a bőgési szezonban került terítékre. A vármegyében egy gímszarvas bika trófeájának súlya haladta meg a 11, tíz pedig a 10 kilót. Hatvan elejtett vad volt idősebb 10 évnél, 35-40 százalék pedig a 6-8 év feletti korosztályból kerül ki. Aranyérmes minősítést 13, ezüstérmest 97, bronzérmest 248 gímszarvas bika ért el a trófeabírálat során. Az érmes arány meghaladta a 35 százalékot. A legnagyobb, 232 pontos trófeát viselő bikát a Cserehát-Aggteleki vadgazdálkodási tájegységben ejtették el, 220 pontot öt agancs ért el.

A trófeamustrán a hagyományok szerint egy elismerés is gazdára talált. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. legjobb hivatásos vadásza Szemán Jenő, a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság kerületvezető erdésze lett. Egy muflonkos kilövésére kapott engedélyt a 2024-2025-ös vadászati idényben végzett vadgazdálkodási tevékenysége elismeréseként.