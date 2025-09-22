Kezdőlap Világgazdaság Trump ebben is szerepet játszik. Nem is gondolná milyen nagy baj, hogy...
Trump ebben is szerepet játszik. Nem is gondolná milyen nagy baj, hogy zuhan a kartondobozok iránti kereslet?

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Soha nem látott ütemben zárják be azokat a papírgyárakat az Egyesült Államokban, amelyek a hullámkarton dobozok alapanyagát gyártják. A jelenség messze túlmutat az iparágon: a kartondobozok iránti kereslet csökkenése ugyanis figyelmeztető jel lehet az amerikai fogyasztók vásárlóerejének és a gazdaság általános állapotának romlására.

A hullámkartonból készülő csomagolóanyag szinte mindenhol jelen van: pizzásdobozoktól a háztartási gépekig számtalan terméket szállítanak benne. A Wall Street Journal cikke szerint  most azonban a kereslet a pandémia idején látott csúcsokról a 2016 óta nem tapasztalt mélypontra zuhant. Az egy főre jutó dobozfogyasztás több mint 20 százalékkal marad el az 1999-es rekordszinttől.

Gyárbezárások sorozata

Az iparág vezetője, az International Paper augusztusban jelentette be két georgiai üzemének – Savannah és Riceboro – végleges leállítását. Ezzel kevesebb mint nyolc hónap alatt a teljes amerikai termelési kapacitás közel 9 százaléka tűnik el – kétszerese annak, amit a 2009-es válság idején veszített a szektor.

„Ilyen mértékű leállásra még nem volt példa” – fogalmazott Adam Josephson, a csomagolóipar veterán elemzője.

Az International Paper vezérigazgatója, Andy Silvernail szerint a vállalat korábban 1 százalékos keresletnövekedésre számított 2025-ben, most azonban 2 százalékos visszaesést várnak.

Drágulás, gyengülő kereslet mellett

A dobozgyártók a pandémia idején emelték áraikat, azóta pedig az infláció és a költségek nyomása miatt továbbra is felfelé hajtják az árakat – miközben a kereslet gyengül. A linerboard, vagyis a dobozok külső rétegét adó alapanyag tonnánkénti ára ma 945 dollár körül mozog, szemben a 2019 végi 725 dollárral.

A piacon feszültség alakult ki: idén például a gyártók 70 dolláros emelést próbáltak keresztülvinni, de a vevők többsége csak 40 dollárral magasabb árat fizetett.

Konszolidáció és új beruházások

A szektorban hatalmas összeolvadási hullám zajlik. Az ír Smurfit Kappa és az amerikai WestRock 20 milliárd dolláros fúziója után az International Paper 7,2 milliárdért vásárolta meg az európai DS Smith-t, majd a Packaging Corp. of America 1,8 milliárdért felvásárolta a Greif konténerkarton üzletágát.

Eközben az International Paper bezárja veszteséges üzemeit – például a 89 éves savannah-i gyárat, amelynek fenntartásához 300 millió dolláros karbantartásra lett volna szükség –, és inkább új technológiákba fektet. Alabamában például 250 millió dollárból alakít át egy korábbi irodapapír-üzemet könnyű, üzemanyag-takarékos szállításra alkalmas karton gyártására. Hasonló kapacitásbővítéseket tervez a Hood Container és a Green Bay Packaging is, amelyek részben pótolják a kiesést.

Mi áll a háttérben?

A dobozkereslet gyengülését több tényező magyarázza: a fogyasztás visszaesése, a bizonytalan exportpiacok, Donald Trump új vámtarifái, valamint az ingatlanpiac gyengélkedése, amely visszafogja a költözésekhez és az építőipari termékekhez kapcsolódó csomagolási igényeket.

Az e-kereskedelmi óriások, köztük az Amazon, ráadásul tudatosan spórolnak a kartonon: papír- és műanyag tasakokat, méretre szabott dobozokat használnak, vagy épp csökkentik a „doboz a dobozban” megoldásokat.

Előrejelzés

A részvényanalisták szerint a kapacitáscsökkentések segíthetnek az árak magasan tartásában, még akkor is, ha a kereslet gyenge marad. A dobozgyártók tehát rövid távon stabilizálni próbálják a piacot, hosszabb távon azonban a gyengülő fogyasztói erő és az e-kereskedelem takarékosabb csomagolási gyakorlata jelenti a legnagyobb kockázatot.

fotók:freepik

 

