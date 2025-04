Trump vámkegyelme után az EU szünetelteti a megtorló ellenintézkedéseit

Az Európai Unió szüneteltetni fogja az amerikai vámokkal szembeni első ellenintézkedéseit, miután Donald Trump elnök ideiglenesen csökkentette a súlyos vámokat, kevesebb mint egy nappal azután, hogy tucatnyi országgal szemben kivetette azokat – közölte a Reuters híre szerint csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője.

A Trump-kormányzat több mint egy tucat ország vámmegállapodásokra vonatkozó ajánlatát mérlegeli, és közel áll ahhoz, hogy néhányukkal megállapodást kössön – közölte Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója. „Az USTR (az amerikai külkereskedelemért felelős szervezet – a szerk.) arról tájékoztatott minket, hogy jelenleg talán 15 ország van, amely kifejezett ajánlatot tett, amelyet tanulmányozunk és mérlegelünk, és eldöntjük, hogy elég jók-e ahhoz, hogy az elnöknek bemutassuk” – mondta Hassett a Fehér Házban újságíróknak az amerikai kereskedelmi képviselőre utalva. A kormányzat kereskedelempolitikai főnökei csütörtökön találkoznak a Fehér Házban, hogy megvitassák, hogyan kell rangsorolni a különálló tárgyalásokat – mondta Hassett.

Az EU-nak jövő kedden kellett volna ellenvámokat indítania mintegy 21 milliárd euró (23,25 milliárd dollár) amerikai importra, válaszul Trump 25 százalékos acél- és alumíniumvámjára. Az EU még mindig vizsgálja, hogyan reagáljon az amerikai autóvámokra és a továbbra is érvényben lévő szélesebb körű, 10%-os vámokra.

„Esélyt akarunk adni a tárgyalásoknak” – mondta Ursula von der Leyen az X-en. »Miközben véglegesítjük az uniós ellenintézkedések elfogadását, amelyek erős támogatást kaptak tagállamainktól, 90 napra felfüggesztjük azokat«.

Trump szerdai hirtelen döntése, miszerint szünetelteti az új, súlyos vámok nagy részét, megkönnyebbülést hozott a megvert piacoknak és az aggódó globális vezetőknek, még akkor is, amikor felerősítette a Kínával folytatott kereskedelmi háborút.

A fordulat, amely kevesebb mint 24 órával a meredek új vámok bevezetése után következett be, a COVID-19 világjárvány kezdete óta a legintenzívebb pénzügyi piaci volatilitási epizódot követte. Az amerikai részvényindexek a hírre emelkedtek, és a megkönnyebbülés csütörtökön az ázsiai és európai kereskedésben is folytatódott. Trump fordulatát megelőzően a felfordulás dollárbilliókat törölt el a részvénypiacokról, és az amerikai államkötvények hozamának nyugtalanító megugrását eredményezte, ami úgy tűnt, hogy Trump figyelmét is felkeltette.

Trump fenntartotta a nyomást Kínára, a világ második számú gazdaságára és az amerikai import második legnagyobb beszállítójára azzal, hogy a kínai importra kivetett vámokat 125%-ra emelte a szerdán életbe lépett 104%-os szintről. Aláírt egy végrehajtási rendeletet is, amelynek célja Kína globális hajózási iparra gyakorolt befolyásának csökkentése és az amerikai hajógyártás újjáélesztése.

Kína visszautasította a Washington részéről érkező fenyegetéseket és zsarolást. Kína „a végsőkig végig fogja csinálni”, ha az Egyesült Államok kitart, mondta He Yongqian kereskedelmi minisztériumi szóvivő a szokásos sajtótájékoztatón. Kína ajtaja nyitva áll a párbeszédre, de ennek a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia – mondta a minisztérium.

Peking ismét válaszlépéseket tehet, miután szerdán már 84%-os vámokat vetett ki az amerikai importra. Trump, aki azt állítja, hogy a vámok célja az amerikai kereskedelmi egyensúlytalanságok helyreállítása, azt mondta, hogy Kínával is lehetséges a kereskedelmi rendezés. A tisztviselők azonban azt mondták, hogy a más országokkal folytatott tárgyalásokat helyezik előtérbe, mivel Vietnam, Japán, Dél-Korea és mások is felsorakoznak, hogy megpróbáljanak alkut kötni.

