Tudta? Van Horvátországnak másik arca is

A Karl May regények hőse, Winnetou generációk óta éli tovább kalandjait nemcsak a könyvek lapjain, hanem a legendás filmadaptációk révén is. Kevesen tudják azonban, hogy a vadnyugat sziklás tájai és folyói valójában nem az amerikai kontinensen, hanem sok esetben Horvátország festői vidékein elevenedtek meg. Ha valaha is szerettél volna Winnetou nyomába lépni, most itt a lehetőség: bemutatjuk a legikonikusabb horvátországi forgatási helyszíneket – azokat, ahol a természet díszletté, a táj legendává vált.

Paklenica Nemzeti Park

A Paklenica Nemzeti Park Starigrad mellett, a Velebit-hegységben található. Zord kanyonjai, vad sziklái és szűk szurdokai tökéletes díszletként szolgáltak több filmhez, köztük Az Ezüst-tó kincséhez (1962) és A halál völgyéhez (1968). A terep ma is ugyanolyan drámai és vad, mint a forgatások idején – egy valódi időutazás a filmrajongók számára. A terület máig megőrizte eredeti jellegét, így hiteles, korhű környezetet nyújt, amely hűen idézi fel az egykori filmjelenetek hangulatát.

Zrmanja folyó és kanyon

A Zrmanja folyó kanyonja Obrovac közelében filmes néven “Rio Pecos” volt. A türkizkék víz, a meredek sziklafalak és a lélegzetelállító panoráma egyszerre idézik meg a westernfilmek világát és Horvátország lenyűgöző természeti kincseit. Kajakozás vagy hajótúra közben könnyedén elképzelhetjük Winnetou és Old Shatterhand csónakját a folyón siklani. A Zrmanja kanyon, különösen a Pariževačka Glavica fennsíkján állt a Winnetou-filmek egyik ikonikus helyszíne, itt állt egykor a Pueblo indián falu díszlete, azaz Winnetou otthona. Bár a díszlet már a múlté, a környező táj megőrizte varázsát. A fennsík csendje és az érintetlen természet úgy hat, mintha bármelyik pillanatban felbukkanhatna egy lovas harcos a távolban, a kilátás pedig fenomenális. Itt forgatták a „Winnetou I” (1963) és a „Winnetou és Shatterhand a halál völgyében” (1968) című filmeket.

Plitvicei-tavak Nemzeti Park

A Plitvicei-tavak Nemzeti Park festői tavai, vízesései és sűrű erdőségei több Winnetou-film hátteréül szolgáltak, köztük a Winnetou – Az utolsó mohikán és Winnetou és Old Shatterhand a halál völgyében című alkotásban is. A Nagy vízesés (Veliki slap) környékén több jelenetet is forgattak, különösen üldözési és találkozási jeleneteket. A Galovac-tó partja szolgált egyes táborozási jelenetek hátteréül. Míg a faösvények és vízen átívelő fahidak látványa pedig a filmekben gyakran szerepelt romantikus és drámai pillanatok helyszíneként. A terület máig megőrizte eredeti, érintetlen jellegét, így a látogatók ugyanabban a lenyűgöző, hiteles környezetben járhatnak, ahol egykor a filmek legendás jelenetei születtek.

Tulove Grede – Az apacs vezér sírja

A Velebit-hegység csipkézett mészkőcsúcsai között emelkedik a Tulove Grede, ahol „Winnetou és a félvér Apanacsi” (1966) című filmet is. Itt található a híres jelenet helyszíne, ahol Winnetou meghal. Ez a magányos, misztikus táj méltó búcsúhelyszín volt a hős számára, és ma is zarándokhely a rajongóknak. A kilátás a hegycsúcsról lélegzetelállító – nemcsak egy túra, hanem egy érzelmes utazás is.

Krka Nemzeti Park

A Krka Nemzeti Park különösen a lenyűgöző Skradinski Buk-vízesés révén vált emlékezetessé a Winnetou-filmek világában. A vízesés lépcsőzetes zuhatagai és a környező buja növényzet festői hátteret nyújtottak számos jelenethez, különösen azokhoz, amelyekben indián falvak, folyami utazások vagy nyugodt táborhelyek szerepeltek. A park csendes, zöld világa erőteljes kontrasztot teremtett a filmek izgalmas, feszültséggel teli pillanataihoz képest, mintegy megteremtve a béke és nyugalom színterét a vadregényes kalandok mellett. Ma is népszerű úti cél azok számára, akik nemcsak természeti szépségeket keresnek, hanem egy kis lelki feltöltődésre is vágynak – legyen szó piknikezésről, könnyed sétáról a vízparton, vagy csendes elmélkedésről a vízesés morajlása mellett.

Grobnik-mező és Platak

A Grobnik-mező és Platak régiója, amely Rijekától északkeletre, a hegyek ölelésében fekszik, látványos és drámai díszletként szolgált több Winnetou-film nagyszabású jeleneteihez. Ezeken a kiterjedt nyílt mezőkön és a környező fenyőerdők között forgatták a legendás csatajeleneteket, valamint több lovas utazást bemutató montázst is. A háttérben húzódó Gorski kotar hegyei természetes keretet adtak a jeleneteknek, fokozva a vadnyugati hangulatot. A terület ma is kiválóan alkalmas történelmi témájú túrákhoz és természetjáráshoz: a látogatók a filmekből ismerős tájakat járhatják be, miközben a friss hegyi levegő és a panorámás kilátás révén egyedülálló élményben lehet részük. Ez a vidéki környezet egyszerre idézi fel a múltat és kínál kikapcsolódást a természet szerelmeseinek.

Trogir – Santa Fe a horvát partokon

A Winnetou III (1965) című film egyik meglepő és egyben lenyűgöző helyszíne Trogir óvárosa volt, amely a filmben Santa Fe városát testesítette meg. A középkori hangulatot árasztó város szűk, macskaköves utcái, masszív kőházai és román, gótikus, reneszánsz stílusú történelmi épületei különleges hitelességet kölcsönöztek a városi jeleneteknek. A forgatás során a filmesek úgy alakították a helyszínt, hogy a nézők észre sem vették: nem egy amerikai határvárosban, hanem egy dalmát tengerparti településen járunk. Aki ma végigsétál Trogir ódon falai között, szinte hallani véli a paták dobbanását és a vadnyugat zenei motívumait – itt a történelem és a filmvilág különleges módon fonódik össze, megidézve Winnetou világának városi arcát egy horvát kőrengeteg szívében.

Horvátország tájai nem csupán díszletek voltak a Winnetou-filmekben, hanem szerves részét képezték annak a spirituális világnak, amelyben a természet és az ember harmóniában éltek. Ezek a helyszínek ma is őrzik ezt a különleges energiát: a szelek suttogása a Tulove Grede sziklái között, a Zrmanja csendes áramlása vagy a Plitvicei-tavak tükröződő nyugalma mind arra hívnak, hogy megálljunk, figyeljünk, és újra felfedezzük a természethez fűződő mélyebb kapcsolatunkat. (A Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi sajtóképviselete)