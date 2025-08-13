Kezdőlap Gazdaság Ugrásszerű keresletnövekedés júliusban az ingatlanpiacon
Ugrásszerű keresletnövekedés júliusban az ingatlanpiacon

Júliusban az ingatlanpiac a nyári időszakra jellemző visszafogottabb tranzakciószámmal működött, a hitelpiac stabilan teljesített, azonban az Otthon Start Program bejelentése óriási keresletélénkülést indított el – közölte a Duna House.

A Duna House saját adatain alapuló Barométere alapján múlt hónapban 9492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7 százalékos, havi szinten 4,2 százalékos csökkenés. Az első hét hónapban közel 73 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi adattal. Ezzel szemben 16,6 százalékkal emelkedett az ingatlanbemutatások száma, a keresletindex pedig 77 ponton tetőzött, ami az elmúlt öt év legerősebb júliusi értéke.

A Duna House cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint 2025 júliusában mintegy 135 milliárd forintnyi lakáscélú hitel realizálódott, ami gyakorlatilag megegyezik a 2024. júliusi MNB-adatokkal, míg az első hét havi hitelkihelyezés 21 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát. Várakozásaik szerint az új kormányzati hitelprogram őszi indulása a hitelvolumen újabb növekedését vetíti előre.

Budapesten markáns árnövekedés tapasztalható, különösen a téglaépítésű lakásoknál: Budán 36 százalékos, Pesten 24 százalékos, míg a belvárosban 22 százalékos volt az éves drágulás.

Az áremelkedés ütemét jelzi, hogy míg a budai kerületekben 2024 júliusában még csak az adásvételek 39 százaléka vonatkozott 70 millió forint feletti lakásokra, addig idén júliusra ez az arány 65 százalékra nőtt. A pesti oldalon tavaly még az eladott ingatlanok 28 százaléka 600-800 ezer forintos négyzetméteráron kelt el, 2025 júliusában ez az arány 4 százalékra csökkent.

A panellakások négyzetméterára Pesten elérte az 1,08 millió forintot, Budán az 1,26 millió forintot. Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak. Pest vármegyében jelentősen nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya (+13 százalékpont), ami a Duna House szakértői szerint azt jelzi, hogy a fizetőképes kereslet már most aktivizálódik, részben az Otthon Start Program által biztosított kedvezőbb feltételek hatására.

Közép-Magyarország kivételével, országosan is a 40-60 négyzetméter közötti alapterületű ingatlanok iránt volt a legnagyobb kereslet (26 százalék). Az adásvételek mindössze 19 százaléka köttetett 250 ezer forint négyzetméteráron, a legtöbb értékesített ingatlan (43 százalék) a skála másik végén elhelyezkedő, 600 ezer forint feletti árkategóriába tartozott.

Budapesten csökkent az első lakásvásárlók aránya (12 százalék), míg vidéken nőtt (27 százalék) és a befektetési célú vásárlások továbbra is dominálnak, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a program által célzott fiatalabb, első otthonukat kereső réteg egyre aktívabban jelenik meg a vidéki piacon-írta az MTI.

MNB: a kamara is részt vesz a Minősített Vállalati Hitel népszerűsítésében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében indította el a Minősített Vállalati Hitel minősítést, amelynek célja, hogy a kis- és középvállalkozások gyorsan és kedvező feltételekkel juthassanak forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz - ismertette Varga Mihály jegybankelnök, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Az egyeztetésen Nagy Elek megerősítette: az MKIK támogatni fogja a Minősített Vállalati Hitel népszerűsítését a vállalkozások körében.
140 milliárd forintot fordítanak a kedvezményes gyermekétkeztetésre

A kormány idén 140 milliárd forintot fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, melyre 2010-ben 32 milliárd forintot költöttek - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden Szerencsen, ahol tanszercsomagokat adott át helyi nagycsaládosoknak.
Megérkeztek a nyári ellenőrzések első szakaszának eredményei

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrök nyári lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait vizsgálták. Többek között öt lovastábor és egy nem engedélyezett tevékenységet végző vállalkozás ellen indult eljárás, valamint egy üzemben 1,3 tonna lejárt, jelöletlen és nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki a forgalomból.
Szombaton jön a Repülőtér Éjszakája

Az este, amikor a repülős múlt, jelen és jövő találkozik a ferihegyi repülőmúzeumban.
Csemegekukorica körkép

Az ország északi részében kifejezetten jó csemegekukorica-terméseredmény várható, míg délebbre nem ennyire jó a helyzet. Az itthon megtermelt csemegekukorica jelentős részét a konzervipar dolgozza fel, de a fogyasztók körében rendkívül népszerű a friss, csöves kukorica is. A frisspiacra szánt terméket elsősorban kistermelők állítják elő, a különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően május végétől október elejéig elérhető a magyar csemegekukorica a boltokban, piacokon.
A megszokottnál kevesebb az idei meggytermelés

Idén sem kedvezett a meggytermésnek az időjárás, a tavaszi fagykár jelentős volt az ültetvényekben, érdemi mennyiséget csak a közép- vagy késői érésű fajtákról tudtak betakarítani a termelők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint az alacsony termés ellenére jelentős kereslet alakult ki a nemzetközi piacon a magyar meggy iránt, ami az árakat is extrém módon felfelé hajtotta.
Bécs a zöldebb megoldást választja: előnyben a többször használatos palackok

Bécsben is bevezették az egyszer használatos palackokra vonatkozó betétdíjat, de a szakértők szerint a többször használatos palack jelenti az igazán zöld megoldást.
Újabb szabadstrand nyílt a fővárosban

Kedden megnyílt a főváros legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán
Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján

A magyar mint idegen nyelv oktatása 50, az ukrán mint idegen nyelv oktatása pedig hét településen valósul meg 2025 augusztusa és 2026. július 30. között.
A Nestlé továbbra is a világ legértékesebb élelmiszer márkája a Brand Finance szerint

  A Nesté immár tizedik éve vezeti az élelmiszermárkák globális...
A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
