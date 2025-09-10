Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének

Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny a BiztosDöntés.hu szakértője szerint. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy három pénzintézet is 3 százalék alatti kamattal kínálja az Otthon Start konstrukcióját. A Gránit Bank 2,85 százalékos kamata a legalacsonyabb, az UniCreditnél 2,90 százalék, míg a CIB Banknál 2,95 százalék a kamat. Az alacsonyabb kamat pedig 50 millió forint hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén akár 1,2 millió forinttal kevesebb teljes visszafizetést eredményezhet.