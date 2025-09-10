Kezdőlap Gazdaság Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem...
Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének

A házasságkötések száma az elmúlt években folyamatosan csökkent, tavaly már mindössze 46 561 párt adtak össze az anyakönyvvezetők, ami 35 százalékos csökkenés 2021-hez képest. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start hitel berobbanása annak ellenére megfordíthatja a negatív trendet, hogy a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciónak nem feltétele sem a gyermekvállalás, sem a házasság. 

A házasságkötések száma 2021 óta csökken Magyarországon, míg 4 évvel ezelőtt 72 030 pár kelt egybe, tavaly már csak 46 561 pár kötötte össze anyakönyvvezető előtt az életét. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ezt a negatív trendet fordíthatja meg a szeptember 1-jén elindult Otthon Start hitel annak ellenére, hogy a támogatott konstrukciónak nem feltétele sem a gyerekvállalás, sem a házasság.

Kérdés azonban, hogy a várható fellendülés mennyire lesz tartós, hiszen a Babaváró hitel 2019-es megjelenését követően is mintegy harmadával nőtt a házasságkötések száma, 2021-től azonban ismét csökkenő trendet láthatunk. A Babaváró hitel iránti érdeklődés is megcsappant az évek során, hiszen míg a 2019-es indulást követő első fél évben 78,6 milliárd forint értékben kötöttek ilyen hitelszerződést a bankok egy átlagos hónapban, addig 2025-ben 18,11 milliárd forint volt a havi átlag.

Csak házasok vásárolhatnak közös tulajdonú otthont az Otthon Starttal

A szakértő szerint több oka is van annak, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú kölcsön hatására nőhet a házasságkötések száma. Az egyik ok az, hogy kizárólag házasok igényelhetik együttesen a támogatott hitelt, ami azt jelenti, hogy esetükben mindkettőjük jövedelmével számol a bank, a megvásárolt ingatlanban pedig mindketten tulajdonosok lesznek.

Mivel az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló kormányrendelet szerint kizárólag a támogatott személy – házaspárok együttes igénylőnek számítanak, így mindketten azok – szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, az élettársak nem tehetnek szert közös tulajdonú otthonra a konstrukcióval. Ez azt jelenti, hogy hiába adják össze például közösen az önerő összegét a hitelhez, a másik fél nem szerezhet tulajdonjogot.

Egyedüli igénylőként a hitelhez szükséges igazolt nettó jövedelem előteremtése is nehezebb lehet, ugyanis adóstárs kizárólag házastárs vagy szülő lehet. Mivel emiatt az élettárs jövedelmével nem számol a bank, az igénylő legfeljebb a szülei segítségére számíthat, ha önállóan nem rendelkezik elegendő jövedelemmel. Különösen igaz ez akkor, ha valaki az 50 millió forint összegű Otthon Start hitelt piaci lakáshitellel is kiegészítené.

A támogatások halmozásának is feltétele a házasság

Fülöp Norbert Attila szerint az is növelheti a házasulási hajlandóságot, hogy az otthonteremtési támogatások kombinálásának is feltétele jobbára a házasság. A kamatmentes Babaváró hitelt például kizárólag olyan házasok igényelhetik, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét, de a legfeljebb 3 százalékos kamatú CSOK Plusz hitel igénylésének is feltétele – a gyerekvállaláson túl – a házasság.

Egyedül a Falusi CSOK támogatás igényelhető akár egyedülálló szülők számára is – ha legalább két gyermeket nevelnek. Ám itt szűkíti a lehetőségeket, hogy ez a program kizárólag a jogszabályban nevesített kistelepüléseken használható fel lakásvásárlásra vagy építésre az Otthon Starttal együtt.

A bankok is ringbe szálltak

Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny a BiztosDöntés.hu szakértője szerint. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy három pénzintézet is 3 százalék alatti kamattal kínálja az Otthon Start konstrukcióját. A Gránit Bank 2,85 százalékos kamata a legalacsonyabb, az UniCreditnél 2,90 százalék, míg a CIB Banknál 2,95 százalék a kamat. Az alacsonyabb kamat pedig 50 millió forint hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén akár 1,2 millió forinttal kevesebb teljes visszafizetést eredményezhet.

Ezen kívül egyszeri jóváírást is adnak a bankok azoknak, akik náluk veszik fel a támogatott hitelt. A Gránit, az Erste, a CIB és a K&H Bank 200-200 000 forint jóváírással csábít, míg az UniCredit és a Raiffeisen Bank 100 000 forintot fizet, az MBH Banktól pedig 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát kaphatnak az igénylők, ha teljesítik a meghatározott feltételeket.

