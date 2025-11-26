Új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Raisz Anikó közölte, hogy a kedvezmény talaj- vagy víztisztításra, leromlott állapotú élőhelyek helyreállítására, a biológiai sokféleség védelmére és klímaadaptációs szolgáltatásokra vehető igénybe 100 millió forint beruházási értéktől. A kormány a környezet helyreállításától társadalmi előnyöket is vár, hiszen így rozsdaövezetek kerülhetnek vissza a gazdasági körforgásba, a környékük felértékelődhet, és javul azoknak a vállalkozásoknak a megítélése, amelyek ezekből a fejlesztésekből részt vállalnak. A támogatás a társasági adó 80 százalékát is lefedheti.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kifejtette, hogy Magyarországon már most is van környezetvédelmi célú adókedvezmény, de az energiahatékonysági, szennyezés- vagy kibocsátáscsökkentési beruházásokra kérhető. A 2026-tól érvényes új lehetőség olyan beruházásokat támogat, amelyek mások által okozott környezeti károkat szüntetnek meg-közölte az MTI.

A rendszerváltás előtti időszakból ma is sok ilyen terület van még, felszámolásukra Magyarország eddig csaknem 1 milliárd euró közpénzt költött, a kormány pedig most a vállalkozásokat is szeretné ösztönözni arra, hogy ezek felszámolásában részt vegyenek – hangsúlyozta.