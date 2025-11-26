Kezdőlap Zöld üzlet Új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat
Új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

AzÜzlet.hu

Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Raisz Anikó közölte, hogy a kedvezmény talaj- vagy víztisztításra, leromlott állapotú élőhelyek helyreállítására, a biológiai sokféleség védelmére és klímaadaptációs szolgáltatásokra vehető igénybe 100 millió forint beruházási értéktől. A kormány a környezet helyreállításától társadalmi előnyöket is vár, hiszen így rozsdaövezetek kerülhetnek vissza a gazdasági körforgásba, a környékük felértékelődhet, és javul azoknak a vállalkozásoknak a megítélése, amelyek ezekből a fejlesztésekből részt vállalnak. A támogatás a társasági adó 80 százalékát is lefedheti.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kifejtette, hogy Magyarországon már most is van környezetvédelmi célú adókedvezmény, de az energiahatékonysági, szennyezés- vagy kibocsátáscsökkentési beruházásokra kérhető. A 2026-tól érvényes új lehetőség olyan beruházásokat támogat, amelyek mások által okozott környezeti károkat szüntetnek meg-közölte az MTI.

A rendszerváltás előtti időszakból ma is sok ilyen terület van még, felszámolásukra Magyarország eddig csaknem 1 milliárd euró közpénzt költött, a kormány pedig most a vállalkozásokat is szeretné ösztönözni arra, hogy ezek felszámolásában részt vegyenek – hangsúlyozta.

Hírek

Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését.
Hírek

Óriási vízmennyiség tűnik el az elavult megoldások miatt

A magyarországi ivóvízhálózatok műszaki állapota tehát komoly kihívás elé állítja az ágazatot.
Hírek

Elindultak a vadonatúj hóágyúk, készülnek a sípályák a Mátraszentistváni Síparkban

A Sípark december 1-jén elindítja megújult webshopját, ahol a szezon hivatalos kezdetéig 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg az ajándékutalványok
Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

Gazdaság
A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
Tévhitek tartják vissza a vállalkozásokat a rendszerszintű AI-alkalmazástól

Gazdaság
A mai modern AI-rendszerek már képesek a felhasználói szándékot és érzelmeket is felismerni, így a használat teljesen átalakult: nem kódokat, hanem emberi kérdéseket kell megfogalmazni.
Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
Tévhitek tartják vissza a vállalkozásokat a rendszerszintű AI-alkalmazástól

A mai modern AI-rendszerek már képesek a felhasználói szándékot és érzelmeket is felismerni, így a használat teljesen átalakult: nem kódokat, hanem emberi kérdéseket kell megfogalmazni.
NKFH: több mint 15 millió forint kártalanítás járt a légiutasoknak

Az eljárások eredményeként 38 750 euró, azaz hozzávetőlegesen 15,5 millió forint kártalanítást ítéltek meg az utasoknak.
Nincs megállás: egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök

A folyamatos csökkenést viszont most már elsősorban az okozza, hogy az alacsonyabb hitelösszeg-sávoknál is egyre lejjebb nyomják a kamatokat a pénzintézetek.
Magyarország étele® 2026 program – A jövő mesterei és a népmesék ízei egy színpadon

Az Étrend – Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szolnoki Szakképzési Centrummal, a Debreceni Egyetemmel és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen hirdeti meg a 2026-os Magyarország étele szakácsversenyt, a Szakma Ifjú Mestere tanulóversenyt, valamint az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázatot.
Hírek

Így vált az amerikai gazdaság a mesterséges intelligencia rabjává

Fotó:Freepik A mesterséges intelligencia (MI) beruházások oly mértékben hajtják az...
NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
