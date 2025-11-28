Kezdőlap Hírek Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság
HírekZöld üzlet
No menu items!

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

AzÜzlet.hu

otó Freepik

Az Európai Bizottság ma elfogadta a versenyképes és fenntartható uniós bioökonómia új stratégiai keretét, amely felvázolja a zöld, versenyképes és ellenállóképes európai gazdaság kiépítéséhez vezető utat. Azzal, hogy szárazföldi vagy tengeri eredetű, megújuló biológiai erőforrásokat használ és biztosítja a kritikus fontosságú nyersanyagok alternatíváit, az EU előre fog lépni egy körforgásosabb jellegű és karbonszegényebb gazdaság felé, és képes lesz csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok importjától való függőségét.

A bioökonómia lehetőséget kínál arra, hogy Európa megerősítse ellenálló képességét, mással váltsa fel a fosszilis alapú anyagokat és termékeket, munkahelyeket teremtsen, és vezető szerepet töltsön be a tiszta iparra való globális átállásban. Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat, az akvakultúra, a biomassza-feldolgozás, a biogyártás és a biotechnológiák. Ki fogja aknázni az ezekben az erőforrásokban, a kiemelkedő tudományos teljesítményben és az ipari bázisban rejlő hatalmas lehetőségeket, és ösztönözni fogja az éghajlat, a természet és a társadalom javát szolgáló innovációkat.

Az uniós bioökonómiai stratégia célja az, hogy az innováció és a beruházások fokozása, a bioalapú anyagok és technológiák vezető piacainak fejlesztése, a fenntartható biomassza-ellátás biztosítása és a globális lehetőségek kiaknázása révén felszabadítsa ezt a potenciált.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Zöld üzlet

Ezért érdemes most a fenntarthatósággal foglalkozni – még akkor is, ha az EU lassít

Fotó:Freepik A fenntarthatóság néhány év alatt vált “jó, ha van” jellegű kiegészítésből értékteremtő üzleti tényezővé. Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem...
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.
Tovább
Cégvilág

Holdinggá alakul a Mol

A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Hírek
Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak.
Tovább

Ezért érdemes most a fenntarthatósággal foglalkozni – még akkor is, ha az EU lassít

Zöld üzlet
Fotó:Freepik A fenntarthatóság néhány év alatt vált “jó, ha van”...
Tovább

Nagy Márton: jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány

Gazdaság
A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.
Tovább

Holdinggá alakul a Mol

Cégvilág
A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.
Tovább
Cégvilág

Holdinggá alakul a Mol

A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése.
Tovább
Hírek

November 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor Program felhívására

Még négy napig, november 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor Program déli féltekére szóló felhívására.
Tovább
Hírek

Pécs ünnepi díszben: november 28-án kezdődik a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár

Pécs városa idén is meghitt, ünnepi hangulattal vár minden látogatót a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásáron, amely november 28-a és december 24-e között várja a látogatókat a Széchenyi téren.
Tovább
Élelmiszeripar

Egyre több fogyasztónak segít a tudatos választásban a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy

A KMÉ-védjegy nem csupán a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak felel meg, hanem annál szigorúbb követelményeket ír elő , ilyen például a magasabb beltartalmi érték, a kevesebb adalékanyag vagy a fenntartható gyártástechnológia.
Tovább
Hírek

új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

A kormány a környezet helyreállításától társadalmi előnyöket is vár, hiszen így rozsdaövezetek kerülhetnek vissza a gazdasági körforgásba, a környékük felértékelődhet, és javul azoknak a vállalkozásoknak a megítélése, amelyek ezekből a fejlesztésekből részt vállalnak.
Tovább
Hírek

EM: a kormány támogatja a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat

A december elsejéig véleményezhető felhívás célja, hogy országszerte támogassa az innovatív, versenyképességet növelő technológiák bevezetését.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak.

Ezért érdemes most a fenntarthatósággal foglalkozni – még akkor is, ha az EU lassít

Fotó:Freepik A fenntarthatóság néhány év alatt vált “jó, ha van” jellegű kiegészítésből értékteremtő üzleti tényezővé. Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem...
© 2025 | www.azuzlet.hu