Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Az Európai Bizottság ma elfogadta a versenyképes és fenntartható uniós bioökonómia új stratégiai keretét, amely felvázolja a zöld, versenyképes és ellenállóképes európai gazdaság kiépítéséhez vezető utat. Azzal, hogy szárazföldi vagy tengeri eredetű, megújuló biológiai erőforrásokat használ és biztosítja a kritikus fontosságú nyersanyagok alternatíváit, az EU előre fog lépni egy körforgásosabb jellegű és karbonszegényebb gazdaság felé, és képes lesz csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok importjától való függőségét.

A bioökonómia lehetőséget kínál arra, hogy Európa megerősítse ellenálló képességét, mással váltsa fel a fosszilis alapú anyagokat és termékeket, munkahelyeket teremtsen, és vezető szerepet töltsön be a tiszta iparra való globális átállásban. Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat, az akvakultúra, a biomassza-feldolgozás, a biogyártás és a biotechnológiák. Ki fogja aknázni az ezekben az erőforrásokban, a kiemelkedő tudományos teljesítményben és az ipari bázisban rejlő hatalmas lehetőségeket, és ösztönözni fogja az éghajlat, a természet és a társadalom javát szolgáló innovációkat.

Az uniós bioökonómiai stratégia célja az, hogy az innováció és a beruházások fokozása, a bioalapú anyagok és technológiák vezető piacainak fejlesztése, a fenntartható biomassza-ellátás biztosítása és a globális lehetőségek kiaknázása révén felszabadítsa ezt a potenciált.