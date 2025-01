Új cafeteria és HR megoldások a versenyképesség növelésért – szakmai konferencia

Az elmúlt években a munkaerőpiac alapjaiban változott meg. A munkavállalók elvárásai ma már jóval túlmutatnak a versenyképes fizetésen: előtérbe kerültek a rugalmas munkavégzési formák, a személyre szabott juttatási csomagok, valamint a vállalat értékei, amelyekkel azonosulni tudnak. A munkavállalói elkötelezettség kulcsa ezért egyre inkább a jól megtervezett cafeteria- és HR-stratégiákban rejlik. Ezért is érdemes eljönni AzÜzlet január 24.-i szakmai konferenciájára.

2025-ben a cafeteria-szabályozás jelentős változásokon megy keresztül, amelyek új lehetőségeket teremtenek a munkáltatók számára a munkavállalói elégedettség növelésére. Az adómentes sport- és kulturális belépők, a lakhatási támogatások, valamint a SZÉP-kártya kibővített funkciói olyan eszközök, amelyekkel a vállalatok közvetlenül reagálhatnak a munkavállalók változó igényeire. Emellett a technológiai fejlődés, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a HR-folyamatokban és a vállalati juttatási rendszerek kialakításában. A fenntarthatóság, az ESG gyakorlata, valamint a nemzetközi példák, különösen az osztrák gyakorlat pedig segítséget jelenthet ahhoz, hogy miként lehet a modern HR-eszközöket sikeresen beépíteni a vállalati kultúrába. Ezekre a kérdésekre ad választ AzÜzlet közelgő szakmai konferenciája, amely a legfrissebb szabályozási tudnivalók mellett a személyes konzultáció lehetőségét felkínálva, a gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogyan lehet a legújabb cafeteria- és HR-megoldásokkal növelni a cégek versenyképességét. További információk és jelentkezés: itt »» Új cafeteria és HR megoldások a versenyképesség növeléséhez Szakmai konferencia 2025. január 24. (péntek) Helyszín: CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST**** (Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 42-44) Főbb témák: A 2025-ös cafeteria-változások adózási és gyakorlati szempontból a NAV és a PWC szakértőjének előadásában

Milyen új juttatási elemek támogatják leginkább a munkavállalók elköteleződését?

A megújult SZÉP-kártya plusz lehetőségei: lakásfelújítás, „Aktív Magyarok” alszámla

Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélra

Egészségbiztosítás, ami a munkavállalók megszerzésének, megtartásának egyik legfontosabb eszköze

Teljesítményértékelés, Diverzitás, ESG

Munkaerőpiaci trendek Ausztriában: digitalizáció, AI és fenntarthatóság Kiemelt előadók: Kopányiné Mészáros Edda, NAV szakreferens

Honyek Péter, PWC igazgató

Gárdus Zsuzsa, Jobsgarden ügyvezető igazgató

Tóth Katalin, HR Business Consultant, AI Solution, Bécs

Dr. Gonda György, Certified Management Consultant

Király Ágnes, Top Cafeteria ügyvezető.

első kézből a legújabb cafeteria- és HR-szabályozásról Gyakorlati példák a téma legjobb szakértőitől

a téma legjobb szakértőitől Innovatív megoldások a munkavállalói elköteleződés növelésére

