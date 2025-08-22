Új gyakorlati képzés indul a falusi turizmus fellendítéséért

Elindult a Falusi Turizmus Fellendítését Célzó Oktatási Pályázat, amely kifejezetten a kistelepülések számára kínál gazdasági, közösségi és fejlődési lehetőséget a turisztikai szektorban. A program célja, hogy helyi összefogáson alapuló, gyakorlati képzéssel, valós változást indítson el az érintett térségekben. Az önkormányzatoknak kulcsszerepe van a folyamatban.

A program egyszerre segíti a helyi vállalkozókat, civil szereplőket és a közszférában dolgozókat. A pályázati kiírás célja a Magyarországon működő idegenforgalmi és turisztikai vállalkozások támogatása, népszerűsítése, valamint a településkép ezzel járó minél magasabb szintű fejlesztése.

„A falusi turizmus fejlesztése nem csupán a turistáknak nyújthat több élményt, hanem egy település számára is hatalmas gazdasági és közösségi potenciált rejt” – hangsúlyozta a Falusi Turizmus Fellendítését Célzó Oktatási Pályázati program szervezője, a TanfolyamGURU marketing menedzsere.

Nagy László szerint kiemelten fontos a kezdeményezés gazdaságélénkítő szerepe és a közösségi identitás erősítése.

„Programunk azt a célt szolgálja, hogy a települések tudatosan, szervezetten és korszerűen mutassák be értékeiket a külvilágnak. Az önkormányzatok a változás motorjai lehetnek, és mi minden eszközt megadunk ehhez” – fogalmazott Nagy László.

Miért érdemes az önkormányzatoknak csatlakozni?

A turizmus az egyik leggyorsabban aktivizálható gazdasági ágazat a kistelepüléseken. Már egyetlen jól kialakított vendégház, felújított közösségi tér vagy tematikus program is új látogatókat hozhat.

Az odaérkezők helyben vásárolnak és fogyasztanak, így a pénz helyben marad, munkahelyeket teremt és új vállalkozások indulását ösztönzi. A TanfolyamGURU képzése a gyorsan megtérülő gyakorlati tudást biztosítja ehhez.

„Egy új turisztikai attrakció, program vagy szálláshely működtetéséhez emberek kellenek, például vendéglátósokra, takarítókra, programszervezőkre, karbantartókra, marketingesekre van szükség. Ezek a munkák gyakran helyben élő, szakképzettséggel nem rendelkező lakosok számára is elérhetők, így közvetlenül csökkentik a munkanélküliséget, és stabil munkahelyeket jelenthetnek” – hívta fel a figyelmet a TanfolyamGURU marketing menedzsere. „Az aktív turisztikai életű települések nagyobb eséllyel nyernek további pályázati forrásokat – legyen szó TOP Plusz, GINOP vagy LEADER projektekről. Emellett nő az online láthatóságuk, ami újabb látogatókat és együttműködéseket hoz. A képzés segít a helyi turizmust folyamatosan fejlődő, hosszú távú stratégiaként működtetni” – tette hozzá.

Nagy László felhívta a figyelmet arra is, hogy a program különlegessége, hogy amennyiben egy településről legalább 5 fő beiratkozik a képzésre az önkormányzat vagy egy helyi intézmény közreműködésével, akkor egy önkormányzati munkatárs féláron vehet részt a képzésen. Ha 10 fő jelentkezik, akkor egy munkatárs ingyenesen végezheti el a képzést. A képzés végén a résztvevők államilag elismert tanúsítványt kapnak.

Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez

A TanfolyamGURU által biztosított képzés nem elméleti előadások sorozata, hanem gyakorlatias, azonnal hasznosítható tudásanyag, amely lefedi a helyi turizmus legfontosabb területeit. A tematika kiterjed a vendégélmény javítására, a közösségszervezésre, az események lebonyolítására, az online marketingre és a pályázati alapokra is. A tanfolyam rugalmas, online formában zajlik, így a résztvevők saját időbeosztásukhoz igazíthatják a tanulást.

A jelentkezési időszak 2025. szeptember 30.-ig tart, elektronikusan, a TanfolyamGURU felületén keresztül történik.