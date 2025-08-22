Új helyszínen az ÖKO Expó Kiállítás

Idén immár 6. alkalommal várja az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődő termelőket, feldolgozókat, kereskedőket, szolgáltatókat és természetesen a fogyasztókat a debreceni Az eseményen a tudásátadást támogató szakmai bemutatók, előadások fókuszában a biogazdák mindennapjait és a fenntarthatóságot segítő megoldások és technológiák állnak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2025. szeptember 9–10. között hatodik alkalommal rendezi meg az ÖKO Expó Kiállítást és Konferenciát. A konferencia idén új helyszínen várja a látogatókat. A Debreceni Egyetem Innovációs Központjában megrendezett kétnapos kiállítás fókuszában idén is a gyakorlati gépbemutatók lesznek, emellett a konferenciáinkra számos neves nemzetközi kutató és gyakorló ökogazdálkodó érkezik, akik szívesen osztják meg az érdeklődőkkel eredményeiket, tapasztalataikat.

A kétnapos program széles spektrumon szólítja meg az érdeklődőket: az interaktív tudásátadást támogató szakmai bemutatók, előadások fókuszában a biogazdák mindennapjait és a fenntarthatóságot segítő megoldások és technológiák állnak.

Az eseményen három szekcióban zajlanak az előadások. Az első szekció a talajéletre fókuszál. Az előadók olyan kérdésekre keresik a választ, hogy mitől egészséges a talaj, mik a paraméterei; miért fontos a talajélet; miért lényeges a gazdálkodó számára az egészséges talaj; hogyan növelhető a talajélet. E mellett az ökológiai élelmiszerek táplálkozásbiológiai tulajdonságairól, a témával kapcsolatos kutatás eredményeiről is értékes információhoz juthatnak az érdeklődők.

A második szekcióban a talajmegújító gyakorlatok ökológiai gazdaságokban történő alkalmazásáról és az értékesítés lehetőségeiről esik majd szó.

Az előadások során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a bio-intenzív zöldségtermesztésben alkalmazott talajmegújító gyakorlatokba, megismerkedhetnek a gyomszabályozás lehetőségeivel, az öko-vetőmag jelentőségével kapcsolatban is hasznos információkhoz juthatnak. A szakmai kérdések mellett azonban a gazdasági lehetőségek is terítékre kerülnek. A résztvevők megismerhetik a bio mezőgazdasági termények értékesítésének folyamatát az előkészületektől egészen az adásvételig. A harmadik szekció a duális szakképzéssel foglalkozik, a szakképzési centrumok mellett gazdálkodók is megosztják tapasztalataikat a duális képzéssel kapcsolatban.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy az ökológiai gazdálkodásban érintett valamennyi szereplő – termelők, feldolgozók, kereskedők, szolgáltatók, tudományos szakemberek, szaktanácsadók számára megjelenési és találkozási lehetőséget kínáljon a rendezvény, a fogyasztók pedig testközelből ismerkedhetnek meg a bio-élelmiszerek előállítóival, a termelés folyamatától egészen az értékesítésig.

Az ÖKO Expóval kapcsolatban bővebb információ érhető el a rendezvény weboldalán: https://www.okoexpo.info/