Új hitelkonstrukcióval támogatja a kormány legkisebb gazdálkodókat

Fotók: Fekete István

Kiemelten fontos a legkisebb gazdálkodók likviditásának támogatása, ezért az eddigi intézkedések mellett a kormány új hitelkonstrukciót tesz elérhetővé számukra – tájékoztatott Nagy István agrárminiszter az Ez a magyar föld Digitális Polgári Kör megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.  

Nagy István a mikrohitel programról ismertette, hogy az középtávú 5 éves, szabad felhasználású finanszírozást nyújt, kedvezményes kamattal és várhatóan még idén elindul. A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében.

A tárcavezető szerint prioritás a gazdálkodók támogatása, amelyet uniós és nemzeti források is biztosítanak. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet az Agrárminisztérium a termelők terheinek csökkentésére is. Több, számukra kedvező adócsökkentési javaslatról döntött a kormány.

Kifejtette, hogy mentesülnek az adófizetés alól a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai, valamint kiegészül a helyi adókra vonatkozó jogszabály is: az erdőingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek, így ezekre sem vethető ki települési adó. További könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.

Technikai korrekcióként a marha tőkehús és a belsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá kerülnek, ami erősíti az értékesítés biztonságát és mérsékli a piaci kockázatokat. Emellett a fagykár és aszálykár által érintett gazdálkodók egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek, a kisüzemi habzóborokra pedig 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetünk be – sorolta.

