Új irányítási modell a 4iG csoportnál

Új működési és irányítási modellre áll át a 4iG Nyrt., az átalakítás középpontjában a stratégiai tulajdonosi szerep és a napi operatív működés szétválasztása áll, összhangban a csoport méretével, üzletági sokszínűségével és nemzetközi ambícióival – közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az átalakítást egyrészt a csoport egyre erősödő nemzetközi fókusza indokolja. A 4iG az elmúlt években több iparágban, eltérő üzleti és szabályozási környezetben, növekvő súllyal van jelen a nemzetközi piacokon, ami új irányítási és működési megközelítést tesz szükségessé. Másrészt a növekedés egyik meghatározó jövőbeli motorja az űr- és védelmi ipari üzletág, a 4iG űr- és védelmi ipari holdingvállalata (4iG SDT) előtt jelentős növekedési lehetőségek állnak.

Az új modellben a csoportszintű stratégiai ügyek irányítása, valamint a működés felügyelete elkülönül az üzletágak napi operatív irányításától, lehetővé téve a gyorsabb piaci reakciókat, a fókuszált végrehajtást és a teljesítményalapú működést – közölték.

Az átalakítás részeként 2026. január 15-től a 4iG Nyrt. irányítási struktúrája megújul. A korábbi, klasszikus vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi felépítés megszűnik, helyét üzletági és funkcionális felelősségi körökre épülő alelnöki struktúra veszi át.

A 4iG csoport stratégiai irányítását, az üzletágak működésének és pénzügyeinek felügyeletét, valamint a kormányzati és nemzetközi üzleti kapcsolatok irányítását a 4iG Nyrt. igazgatósága látja el, élén Jászai Gellért elnök-vezérigazgatóval, aki a társaság főrészvényeseként meghatározó szerepet tölt be a csoport stratégiai vezetésében. Munkáját az általa irányított hat alelnök támogatja: Tomcsányi Gábor, a 4iG csoport működéséért felelős alelnök; Thurzó Csaba, a 4iG csoport pénzügyeiért felelős alelnök; Sárhegyi István kormányzati kapcsolatokért, valamint az űr- és védelmi iparért felelős alelnök; Fekete Péter nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök; Tóth Béla informatikáért felelős alelnök és Blénessy László nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök. Linczényi Aladin korábbi általános alelnök leköszön pozíciójáról, valamint a 4iG Nyrt.-nél és a csoport vállalatainál betöltött igazgatósági tisztségeiről, a jövőben közvetlenül Jászai Gellért elnök-vezérigazgató munkáját támogatja főtanácsadóként.

A közlemény szerint a megújult irányítási modell következményeként a korábbi központosított holdingirányítást üzletági irányítás váltja fel. Az összesen négy stratégiai üzletág önálló menedzsmentet és szervezeti kereteket, döntési kompetenciákat és felelősséget kap, miközben továbbra is illeszkednek a csoportszintű stratégiai célrendszerbe.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. önálló szervezettel rendelkező holdingvállalattá válik, amely a jövőben a hazai és nyugat-balkáni érdekeltségek irányítását egy kézben fogja össze. A társaság közgyűlése 2026. január 15-i hatállyal Tábori Tamást nevezte ki elnök-vezérigazgatónak, aki korábban a 4iG Nyrt.-nél a távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be. Feladata, hogy 2026. június 30-ig kialakítsa a holdingvállalat szervezetét és funkcionális működését, illetve irányítsa a 4iG csoport hazai távközlési érdekeltségeit (One Magyarország, 2Connect, PR-Telecom, Netfone) és a nyugat-balkáni leányvállalatait (One Montenegro, One Albánia), valamint az Észak-Macedón piacra lépést. A tervek szerint Tábori Tamás 2027. január 1-jétől a 4iG csoport távközlési alelnökeként folytathatja munkáját.

A 4iG csoport 2024-ben szervezte önálló üzletágba űr- és védelmi ipari tevékenységeit, létrehozva a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-t (4iG SDT), amely az iparág globális növekedési lehetőségeit hatékonyabban kihasználó, integrált működési modellben fogja össze a csoport ezen területhez kapcsolódó érdekeltségeit. A 4iG SDT a piaci és technológiai sajátosságokhoz, valamint a leányvállalatok kompetenciáihoz igazodva működését öt fő üzletágba szervezte: az űripar, a légiipar, a szárazföldi rendszerek, a fegyver- és lőszergyártás, valamint a kiber- és védelmi digitalizáció. A társaság élén az alapítás óta vezérigazgatóként Sárhegyi István áll, aki a jövőben elnök-vezérigazgatóként irányítja az űr- és védelmi ipari szakholding működését, iparági együttműködéseit és növekedési stratégiáját, illetve a 4iG csoport kormányzati kapcsolatokért, valamint űr- és védelmi iparért felelős alelnökeként is.

A 4iG Informatikai Zrt. a csoport informatikai és rendszerintegrációs tevékenységeinek szakmai központja, amely elsősorban az állami, nagyvállalati és nemzetközi ügyfelek számára nyújt komplex IT-szolgáltatásokat. A társaság 2025 januárjától önálló vállalatként működik, a 4iG Nyrt.-ből történő kiválással jött létre. Az üzletág a megújult irányítási modellben önálló operatív fókusszal működik tovább Tóth Béla, a 4iG csoport informatikáért felelős alelnökének stratégiai felügyelete mellett.

A 4iG csoporton belül új üzletágként jön létre a 4iG International Digital Infrastructure Zrt., amely szintén elkülönült irányítási struktúrával működik, és kifejezetten a nagy léptékű, határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására fókuszál. Az üzletághoz tartoznak azok a nemzetközi projektek, amelyek Észak-Afrika és Európa, illetve a Közel-Kelet közötti digitális összeköttetések kiépítését célozzák, beleértve az Észak-Afrikát Albániával összekötő tenger alatti adatkábelrendszer megvalósítását, valamint az ehhez kapcsolódó szárazföldi vezetékes összeköttetések és az AI képességeket támogató adatközponti infrastruktúrák kialakítását. Az üzletág szervezeti és stratégiai kialakítása a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök, Blénessy László feladata.