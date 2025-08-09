Új karrierutat kínálnak a tanároknak: tanácsadóvá képezik őket

A tanári pályáról egyre többen fordulnak a segítő szakmák felé, mivel a pedagógusok empatikus készségei, kommunikációs rutinja és motivációs tapasztalatai kiváló alapot jelentenek a coachingban, életmód-tanácsadásban vagy karrier-tanácsadásban való elhelyezkedéshez.

Winter Ádám, a TanfolyamGURU alapítója szerint a tanárok már most is mentori és tanácsadói szerepet töltenek be, így természetes az átjárás ezekbe a hivatásokba. A rugalmasan végezhető tanácsadói munka másodállásként vagy új karrierként is vonzó lehetőséget jelent. A képzőintézmények rövid, gyakorlatias tanfolyamokkal segítik az átképzést.

Egyre több pedagógus ismeri fel, hogy a tanteremben megszerzett készségei kiválóan kamatoztathatók a segítő szakmákban, például a coaching vagy az életmód-tanácsadás területén. A tanári hivatás alapját képező empátia, kommunikációs készség és motivációs képesség keresett kompetenciának számít a tanácsadói pályákon, lehetővé téve a pedagógusok számára, hogy akár másodállásban, akár új karrierút keretében segítsenek másoknak.

„A tanárok mindennapi munkájuk során nem csupán tudást adnak át, hanem mentori és tanácsadói szerepet is betöltenek: támogatják a diákokat a döntéshozatali helyzetekben, segítik őket például az önbizalomhiány leküzdésében és ösztönzik őket céljaik elérésében” – emlékeztetett Winter Ádám, a TanfolyamGURU alapító, tulajdonosa. „Ezek a képességek jelentik a professzionális tanácsadás alapját, legyen szó life coachingról, karrier-tanácsadásról vagy pszichológiai konzultációról” – tette hozzá a szakértő.

Amikor egy beszélgetés életeket változtat meg

A life coach strukturált, célorientált beszélgetésekkel segíti az ügyfeleket abban, hogy megtalálják saját megoldásaikat és kiaknázzák a bennük rejlő potenciált. A tanárok empatikus és kérdezéstechnikai tudása itt közvetlenül hasznosul.

A karrier coaching napjaink egyik leggyorsabban fejlődő területe. A pályaválasztás és karriertervezés támogatása a tanári munka szerves része. Karrier coachként ezt a tudást felnőttekkel, pályamódosítókkal vagy akár vállalati ügyfelekkel együttműködve is kamatoztathatják a pedagógusok, segítve őket a szakmai útjuk megtalálásában.

Sok tanár érez affinitást a pszichológia iránt, hiszen gyakran találkozik az iskolai kereteken túlmutató problémákkal. A pszichológiai konzulens képzés olyan gyakorlati tudást ad, amely nem terápiás jogosultságot, hanem a támogató és strukturált beszélgetések vezetéséhez szükséges kompetenciákat biztosítja.

A kiégés, a stressz és a mentális jóllét kérdései a pedagógusok számára is ismerősek lehetnek. Életmód-tanácsadóként az egészséges életvitel, a stresszkezelés és az egyensúly megteremtésében nyújthatnak segítséget. Ez a szakma ötvözi a holisztikus szemléletet és a gyakorlati megközelítést.

Rugalmas karrierlehetőség a tanítás mellett

„A tanácsadói pálya egyik legnagyobb előnye a rugalmasság. Nem igényel feltétlenül teljes karrierváltást; sokan mellékállásban, heti néhány órában, akár online formában kezdik el felépíteni a praxisukat. Ez lehetővé teszi a pedagógusok számára, hogy megőrizzék eredeti hivatásukat, miközben új területen is kiteljesedhetnek” – magyarázza Winter Ádám.

A piaci igényekre reagálva több képzőintézmény, köztük a TanfolyamGURU is, kínál olyan gyakorlatorientált tanfolyamokat, amelyek kifejezetten a tanárok meglévő tudására építenek. Ezek a képzések néhány hónap alatt elvégezhetők, és biztosítják azt a szakmai eszköztárat, amellyel a pedagógusok magabiztosan léphetnek a tanácsadói pályára.