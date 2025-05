Új korszakot nyitott a jótékonyság világában a Sharity

A Sharity egy digitális platform, amely az adományozást és a hirdetéseket kapcsolja össze egy 21. századi rendszerben. Az applikáció segítségével a felhasználók reklámok, vagy szponzorált tartalmak megtekintésével támogatást generálhatnak nonprofit szervezetek számára anélkül, hogy saját zsebükből kellene költeniük.

A Sharity nemcsak egy innovatív adományozási rendszer, hanem egy átlátható és hatékony eszköz is a vállalatok számára, hogy megszólítsák célközönségüket, miközben valós társadalmi és környezeti hatást fejtenek ki, és közelebb kerülhetnek ESG céljaik eléréséhez. A JYSK és az Equans közreműködésének hála, az Impact Challenge kampánnyal a Sharity bebizonyította, hogy a digitális marketing és a közösségi adományozás egymást kiegészítve jelentős hatást érhet el.

„Ügyvédként egy jótékonysági rendezvény szervezésén dolgoztam, így kerültem először kapcsolatba Bársony Farkas üzletemberrel, akivel az együttműködésünk azóta barátsággá alakult, és közösen alapítottuk meg a Sharityt, amelynek jelenleg ő az elnök-vezérigazgatója. A célunk az volt, hogy hatékonyabbá tegyük a jótékonysági pénzgyűjtést, hogy az valóban célba érjen, és a lehető legjobb helyre kerüljön” – idézte fel az indulást Bujdosó Arnold.

Közösségi adományozás és vállalati felelősségvállalás



A nagyvállalatok vezetői gyakran inkább a jól ismert, nemzetközi jótékonysági szervezetek felé irányítják a támogatásokat, hiszen így érzik biztosnak, hogy az adományok megfelelően hasznosulnak.

„Azonban ezzel a munkatársak és a helyi közösségek kimaradnak a folyamatból, így elveszik az a lehetőség, hogy a vállalat saját működési környezetében is érdemi társadalmi hatást gyakoroljon” – magyarázta Bujdosó Arnold.

A Sharity megalkotásában egy Big4 tanácsadó cég működött közre, szem előtt tartva azt a tapasztalatot, hogy a magyarországi adományozási rendszer nem elég átlátható és túlságosan bürokratikus.

„A nemzetközi tanácsadó céggel együttműködve kifejlesztettünk egy egyedülálló, innovatív applikációt, amely teljes transzparenciát tesz lehetővé. Tartalmaz egy úgynevezett »red flag« elemző rendszert is, amely automatikusan jelzi, ha egy szervezet adományfelhasználása kockázatosnak minősülhet. Ezzel sikerült elérnünk, hogy a nagyvállalatok bátrabban nyissanak a kisebb civil szervezetek felé is. A Sharity segítségével a támogatás odaítélésének lehetősége a fogyasztók és az ügyfelek kezébe került, természetesen az előre meghatározott keretek között. Ez növeli az ügyfél-elköteleződést is, hiszen az emberek általában azt a szervezetet támogatják, amelynek az ügye a legközelebb áll a szívükhöz, és ez gyakran egy helyi kezdeményezés” – fogalmazott Bujdosó Arnold.

Elsőként a Synlab, majd mások mellett a JYSK is felismerte, hogy ezzel a módszerrel a hirdetéseik nemcsak széles rétegekhez jutnak el, de egy jó ügy támogatásához is hozzájárulnak. Mindeközben növelik ismertségüket és pozitív megítélésüket az adott térségben.

„Amikor a skandináv hátterű vállalat új áruházat nyit, akkor az adott régióban, a 40 km-es körzetben működő civil szervezeteket megszólítjuk, és egy pályázatot hirdetünk számukra. A szervezetek egy versenyben vesznek részt, amelynek fődíja egy előre meghatározott összegű adomány. A győztes kiválasztása a helyi lakosság szavazatai alapján történik. A résztvevők a JYSK reklámjának megtekintésével voksolhatnak, akár napi rendszerességgel is. A civil szervezetek számára pedig egyértelműen az aktivitás a kulcs. Sablon posztokat biztosítunk számukra, amelyeket saját csatornáikon, a közösségi médiában, hírlevelek, SMS-kampányok formájában terjeszthetnek. A civil szervezetek mozgósító ereje alapvetően befolyásolja a végeredményt. Ez a modell egyesíti a vállalati adományozás, a helyi közösségek támogatása és a fogyasztói aktivitás elemeit, miközben transzparens és innovatív módon biztosítja az adományok célba jutását” – hangsúlyozta a Sharity alapítója.

Sok kicsi valóban sokra megy

A Sharity és a JYSK legutóbbi közös kampányában összesen 1 millió forint értékű adomány gyűlt össze, a versenyben 14 civil szervezet vett részt, a szavazásban a támogatást az 5 legtöbb szavazatot összegyűjtő szervezet között osztották szét. A Sharity adományozási modelljének sikere megalapozta, hogy a Magyar Marketing Szövetségen belül létrejöjjön az Impact Tagozat, amelynek vezetője Bársony Farkas, a Sharity társalapítója és elnök-vezérigazgatója. A szakmai közösséghez eddig 30 MMSZ vállalati tag csatlakozott.

„A JYSK és az Equans mint a világ vezető energetikai és mérnöki szolgáltató példája is azt mutatja, hogy a multinacionális vállalatok már felismerték: ezek a kezdeményezések növelik a lakosság körében a presztízsüket, az elköteleződést, és erősítik a márkát.”

Nagy sikerrel zárult a Magyar Marketing Szövetség Impact Tagozata által támogatott Impact Challenge akció is, mely kihívásban 1,6 millió forint támogatást sikerült összegyűjteni az év elején. „A projekt csaknem egymillió reklámmegtekintést generált, és összesen 77 szervezetet juttatott adományhoz általa” – hangsúlyozta az alapító.

Mindezek mellett a JYSK Magyarország két rangos Marketing Gyémánt Díjat is nyert a Magyar Marketing Szövetségtől (MMSZ). Ezek a díjak a marketing kiválóságát ismerik el, bemutatva kampányaik kreativitásának és hatásosságának magas színvonalát.

Az egyik díjat a magyarországi áruháznyitások apropóján indított helyi kampányuk, az „Otthonteremtés Adományozási Program” miatt érdemelték ki. 2023-tól 500 000 forint értékű terméket adományoznak az új áruházak 50 km-es körzetében működő helyi nonprofit szervezeteknek a vásárlók és alkalmazottak szavazatai alapján. Ebben szorosan együttműködnek a Sharity-vel.

„Ezeket a díjakat a marketingipar elismert szakértőiből álló zsűri értékeli, és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen versenyképes mezőnyben ismertek el minket, idén lenyűgöző, 424 nevezéssel” – mondja Szilvasi Krisztina, a JYSK Magyarország kommunikációs vezetője.

A Jysk és a Sharity közös munkája bizonyítja ezzel, hogy kisebb költségvetésű kampányokkal is jelentős hatást hoznak létre, és még a korlátozott erőforrásokkal is a kreativitás és a céltudatosság érdemi változást hozhat.