Új kriptószereplő lépne a Revolut helyére Magyarországon

A Revolut kriptoszolgáltatásainak magyarországi felfüggesztése után – amelyet egy júniusi törvénymódosítás indokolt a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltás büntethetőségének bevezetésével – a Bitget szabályozott, blokklánc-alapú alternatívát kínál a hazai felhasználóknak. A platform spot- és határidős piacokat, stakinget, valamint mesterséges intelligenciával működő kereskedési asszisztenst biztosít, és átlátható eszközkezelést ígér. A Bitget közleményében arra buzdítja a magyar kriptófelhasználókat, hogy próbálják ki a kereskedést a platformon, amely az oktatást, biztonságot és digitális tulajdont helyezi előtérbe.

A Revolut nemrég bejelentett döntése, miszerint felfüggeszti a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásait Magyarországon, komoly fennakadást okozott azoknak a felhasználóknak, akik eddig a platformot használták digitális eszközeikhez való kényelmes hozzáféréshez. A lépés hátterében egy új magyar jogszabály áll, amely szabályozási változásokat vezetett be a pénzügyi és kriptoszolgáltatások területén. Noha a Revolut közölte, hogy a felfüggesztés ideiglenes, nem adott meg visszatérési dátumot – így sok magyar kriptófelhasználó stabil, jogszerű és fejlettebb alternatívát keres.

“Ez a helyzet azonban nemcsak kihívást, hanem lehetőséget is jelent. A Revolut egy egyszerű belépőt kínált a kriptovilágba, de korlátozott funkcionalitással: nem biztosított valódi blokklánc-hozzáférést, eszközönkénti autonómiát, vagy lehetőséget a felhasználók számára a fejlődésre a legegyszerűbb tranzakciókon túl” – mondta Léderer Fruzsina, a Bitget hazai sajtóképviselője.

Sokan most olyan platformokat keresnek, amelyek kifejezetten a digitális eszközökre épülnek – ezek közül az egyik legígéretesebb a Bitget. Ez egy globális kriptotőzsde, amely több mint 120 millió felhasználóval világszerte támogatja a felhasználókat a kriptoút minden szakaszában. A Bitget jóval többet kínál, mint a Revolut: teljes hozzáférést biztosít a spot- és futures-piacokhoz, staking szolgáltatásokat, passzív jövedelmi lehetőségeket, valamint a legnagyobb copy trading piacteret az iparágban.

A Bitget emellett zökkenőmentes fiat-átjárót kínál. A felhasználók digitális eszközöket vásárolhatnak helyi bankkártyával, Apple Pay, Google Pay, és más ismert fizetési megoldások segítségével. Az átállás más kriptós platformokról így egyszerű és intuitív. Ráadásul a Bitget sokkal nagyobb átláthatóságot és kontrollt kínál az eszközök felett, amit nyilvánosan elérhető Proof of Reserves és egy erős védelmi alap (Protection Fund) biztosít – még piaci ingadozások idején is.

Fordulópont a kriptóhasználatban

Léderer Fruzsina hozzátette: a közelmúltban a Bitget egy jelentős újítást is bevezetett: ez a GetAgent, egy mesterséges intelligenciával működő kereskedési asszisztens, amely leegyszerűsíti a kriptokereskedést. A GetAgent ötvözi a fejlett MI-t a valós idejű piaci adatokkal és integrált kereskedési eszközökkel, így a felhasználók beszélgetés- alapú, személyre szabott kereskedési tanácsokat kapnak. A bonyolult döntések egy egyszerű csevegési élménnyé válnak – ezzel segítve a kezdő és haladó kereskedőket egyaránt.

A Bitget Academy révén a platform az oktatásra is nagy hangsúlyt fektet. Segít megérteni a piaci mozgásokat, a kockázatkezelést, a kereskedési stratégiákat és a blokklánc technológiát. Azoknak a Revolut-felhasználóknak, akik most ismerkednek a kriptóval, az ilyen strukturált iránymutatás különösen fontos lehet.

A platformon túl a Bitget a kultúra, sport és globális társadalmi felelősségvállalás irányába is nyit. A Bitget a LALIGA hivatalos kriptópartnere Kelet-Európában , Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában, és emellett a MotoGP szponzora is, ami globális jelenlétét is jelzi. A UNICEF Luxembourg-val való együttműködése a digitális készségek és a blokklánc-műveltség fejlesztését célozza fiatalok körében – megmutatva, hogy a kriptó nemcsak pénzügyi eszköz, hanem valódi társadalmi változás eszköze is lehet.

Természetesen más, Magyarországon is elérhető tőzsdék – mint például a Binance, Coinbase vagy Krake n – is kínálnak lehetőségeket, de más erősségekkel és kompromisszumokkal. A Bitget ebben a mezőnyben azzal tűnik ki, hogy egyszerre kínál fejlett eszközöket és könnyen használható felületet – ami különösen vonzó lehet azoknak, akik most váltanak a Revolutról, és mélyebben szeretnék felfedezni a kriptovilágot, anélkül hogy elárasztaná őket a bonyolultság.

A Revolut visszavonulása a magyar piacról egy nagyobb trend része is lehet. A hagyományos fintech platformok – bár kényelmesek – gyakran nehezen alkalmazkodnak a gyors szabályozási változásokhoz, és ritkán épülnek kriptóra. A Bitget viszont erre az új korszakra épült: rugalmas, szabályozott, és folyamatosan fejlődik a modern felhasználók igényei szerint.

A magyar kriptófelhasználók számára ez nem csupán egy megszakítás. Ez egy fordulópont. Lehetőség arra, hogy a korlátozott hozzáférés helyett teljes digitális tulajdon legyen a cél, egy zárt rendszer helyett pedig egy nyitott, globális kriptogazdaság. A megbízható infrastruktúra, az olyan innovációk, mint a GetAgent, valamint az oktatás és biztonság iránti elkötelezettség révén a Bitget több, mint egyszerű csereplatform – ez egy valódi szintlépés.