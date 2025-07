Új küldetés: itthon tartani és egyben tartani a mozduló magánvagyont

A komplex, partneri alapon működő családi vagyontervezési szolgáltatás nem csak a gazdagok kényelmét szolgálja – nemzetgazdasági jelentősége van.

Az ügyfelek 2025-ben jóval tudatosabbak, mint akár csak egy évtizede – már bőven nem csak hozamokat, hanem hosszú távú biztonságot, vagyonkontrollt és valódi értékőrzést keresnek. Ehhez már nem elég a 2010-es évek privátbanki szolgáltatói modellje, ehhez komplett vagyonkezelői ökoszisztéma kell. Vaskos megállapítások születtek a vagyonkezelés jövőjéről a Blochamps Capital kutatócég rendezte Családi vagyontervezési Vezetői Fórum találkozóján.

A stratégiai tervezés új szolgáltatásokat kívánt, ezek pedig gyors ütemben váltak a magyarországi nagyvagyonú családok vagyontervezési eszközeivé. „Új terepen vagyunk, küldetést teljesítünk” – fogalmazott Czalbert László, az MBH Bank Private Banking igazgatója. „Úgy kell a mindennapi pénzügyi döntésekben segítenünk ügyfeleinket, hogy közben edukáljuk is őket a családi vagyonkezelés lehetőségeiről – miközben megóvjuk őket a területen rejlő kockázatoktól. Kitartó munka eredményeként a közelmúltban létrehoztunk megoldásként egy olyan családi vagyontervezési szolgáltatást, ami az MBH Bank Private Banking támogatásával, a MBH Forrás Zrt., valamint szakmai partnerei révén érhető el.”

Több ezermilliárd forint sorsa a tét

A hazai privátbanki vagyon 2025 elejére 11.000 milliárd forint fölé nőtt. Ebből több, mint 5000 milliárd forint állampapírban volt, ám a hozamkörnyezet változása miatt ennek a vagyonnak nagy hányada, mely a leggazdagabbak kezében volt/van, most mozgásba lendült. Az pedig, hogy hol köt ki, már nem csak az érintett családok, hanem a magyar gazdaság és az államháztartási finanszírozásának jövője szempontjából is kulcskérdés. A vagyonkezelési szektor világos irányvonal előtt áll: a bizalomépítés, a mélyre ható tanácsadás és az örökségstratégia lett az új egyedi hozzáadott érték.

„Ennyi szabad pénz emberemlékezet óta nem mozdult meg fél év alatt egyszerre itthon” – mondja Fodor Béla, az MBH Bank Private Banking értékesítési igazgatója. „Ez most nemcsak lehetőség, hanem felelősség is. Meg kell mutatnunk, hogyan maradhat ez a vagyon itthon – értelmesen befektetve, átláthatóan strukturálva. Befektetési oldalon épp ezért volt fontos, hogy a klasszikus befektetési eszközökben – részvény, befektetési alap, állampapír – jártas szakemberek mellett olyan speciális területek elismert szakemberei is részt vegyenek a befektetési mix létrehozásában, a pozíciók értékelésében és folyamatos átstrukturálásában, mint az arany- vagy épp a műtárgypiac. A klasszikus portfóliókezelésen túlmutató szolgáltatási paletta a közeljövőben egyebek mellett ingatlanbefektetési tanácsadással egészülhet majd ki.”

Egyablakos vagyontervezés – a klasszikus bankoláson túl

A nemzetközi gyakorlatban már kipróbált, ám itthon újszerű modell kibővített szolgáltatása addicionális díj nélkül, nonprofit módon elérhető privátbanki ügyfelek számára, arra a közvetett megtérülésre alapozva, hogy közreműködés köszönhetően, növekszik az ügyfelek lojalitása, bizalma és ennek köszönhetően a „hagyományos” befektetéseikkel is vitalizálódnak szolgáltatójuk felé.

„2025-ben már nem csak hozamot keresnek a vagyonkezelési együttműködésben az ügyfelek, hanem valódi értékőrzést, érdemi tanácsadást, kontrollt és átláthatóságot várnak el” – fogalmazott a Fórum találkozóján Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője, aki szerint „ehhez nem elég egy kiváló portfólió. Komplett szolgáltatási ökoszisztémára van szükség – jó minta a dinamikusan változó ügyféligény környezetben a strukturált szerkezet, melyet az MBH rakott le a partnereivel az asztalra.”

A Családi vagyontervezési Vezetői Fórum résztvevői egyetértettek, hogy kiemelten fontos, az adó- és jogi struktúrák is beépíthetőek legyenek a vagyonkezelésbe – egyetlen koordinált tanácsadási folyamat részeként. A családi vagyonkezelés következő megugrandó lépése ugyanis az lesz többezer család és tucatnyi szolgáltató számára, hogy ki és hogyan tud megfelelő támogatást adni a pénzügyi vagyon közel felét kitevő, ráadásul dinamikusan növekvő céges vagyon működtetésére, egyben tartására úgy, hogy eközben a családon belüli eltérő érdekek nem feszítik szét a struktúrát.

„A műtárgy meghatározó eleme a vagyonnak, ezért hasonló szakértelmet és gondoskodást kíván, mint egy privátbanki szolgáltatás. A művészeti tanácsadás keretében a bank kiemelt ügyfelei egy olyan kiegészítő szolgáltatást kapnak, ami a bizalomra és a szaktudásra épül, hatékonnyá téve a műtárgyak bevonását a vagyonportfolióba, sőt az együttműködés során egy teljesen új ügyfélélmény is szerezhető.” – fűzi hozzá Kollmann Szilvia az Art Advisory Budapest ügyvezetője.

A Családi vagyontervezési Vezetői Fórum találkozóján kiderült, hogy a 6000 privátbanki ügyfélnek több, mint 1500 milliárd forintnyi vagyonát kezelő MBH Csoport ezen elvárások teljesítésére és a mind teljesebb szolgáltatói menüsor biztosítására olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint az elmúlt évben 250 millió forint értékű műtárgybefektetést segítő Art Advisory Budapest, a hazai aranybefektetési piac legkomolyabb szereplője, a fizikai arany megvásárlását akár távoli piacokon is elvégezni és tárolását megszervezni képes Conclude Zrt. vagy az immár több tucat család számára bizalmi vagyonkezelési szolgáltatást nyújtó Apelso Trust, melynek igazgatója, Illés István a Fórumon kiemelte: „A wealth management modellek fordulóponthoz értek, a klasszikus portfóliókezelés mellett ma már elvárás a top 20.000 ügyfél részéről az örökségmenedzsment, a jogi és adózási keretekbe illesztett vagyonstruktúra építés, valamint akár a családon belüli párbeszéd facilitálása is, így tanácsadói szerep kiterjed a családi értékek, vagyoni eszközök és felelősségek átörökítésére.”

Mit nyújt az új modell?

Bizalomépítés: minden partner szakmai és etikai szűrés után került be a rendszerbe.

Diverzifikáció: arany, műtárgy, vagyonkezelő holding, adó-optimalizált jogi struktúra.

Minőségbiztosítás: a Private Banking nem csak kapuőr, de garancia is a szolgáltatások minőségére.

„A vagyont holisztikusan nézzük, az ügyfelet pedig mint családfőt. A cél, hogy ne csak megőrizze, de értelmesen is örökíthesse tovább, amit felépített” – foglalta össze filozófiáját Gregor István, az MBH Bank Private Banking családi vagyontervezési osztályvezetője. „A célunk, hogy az ügyfélnek ne kelljen külön-külön szakértőkhöz fordulnia: egy helyen, egyetlen koordinált folyamatban, úgyszólván „egy fotelben ülve” tervezhesse meg teljes vagyonát generációkon átívelően, egy biztonságos, átgondolt jövő kezdetét garantálva ügyfeleinknek, ahol igényeiket szem előtt tartva, széles körű támogatást nyújtunk, egyúttal védőhálót feszítünk ki az ügyfél és szerettei számára.”

„A modell célja, hogy ügyfeleink vagyonának gyarapítása mellett, annak hosszú távú, fenntartható és társadalmilag is hasznos elhelyezését segítse. Ezzel a kezdeményezéssel a privátbanki szegmensben betöltött szerepünk túlmutat a pénzügyeken: értéket teremtünk a családoknak, hisz segítségünkkel kiemelt ügyfeleink megbízható és biztosított csatornán érkezhetnek az MBH Forrás Zrt. szerződéses partnereihez” – összegezte Czalbert László a holisztikus vagyontervezési küldetés lényegét.