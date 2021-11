Új lemez után avatarokkal tarolhat az ABBA

Amiről egyetlen ABBA-rajongó sem akart soha lemondani, most megvalósult. Igaz, nem teljesen úgy, ahogy azt mindenki elképzelte: a legendás zenei formáció úgy tér vissza, hogy a valóságban nem láthatja őket senki. Viszont itt az új nagylemez, a Voyage, a jövő évi koncerten pedig a svéd supergroup avatarjai, az ABBAtars-ok játszanak majd Londonban. Éppen úgy, ahogy AzÜzletnek 2018-ban, az ABBA múzeum bővítésekor adott exkluzív interjúban Björn Ulvaeus azt megígérte.

Az ABBA új dobására 2018 után még várni kellett, mert a technikai nehézségek mellett a koronavírus-járvány is közbeszólt. De a lényeg, hogy a dobás jó nagyra sikerült: az eredetileg beígért és szeptemberben megjelent két dal mellett november 5-én már egy komplett albummal, a Voyage-zsal (magyarul Utazás) jelentkezett a szó szoros értelmében régi fényében tündöklő ABBA.

A sikert jelzi, hogy az I Still Have Faith In You 27 millió, a Don’t Shut Me Down pedig a közzététel óta több mint 15 millió megtekintést hozott a Youtube-on. Ennek a számnak a később megjelent, látványában hangulatosabb változata, amin már az együttes tagjai is láthatók a stúdióban itt megtekinthető. Miközben az első két dal már tarol a világhálón, az albumról közzétett újabb nyolc szám iránt is nagy az érdeklődés, hiszen csak a Youtube-on, már az első két napon átlagosan 600 ezren nézték-hallgatták meg őket. Érdekesség, hogy közülük a Just A Notion egy eredetileg 1978-ban felvett, de azóta soha ki nem adott szám modernizált változata.

A siker, bár nem meglepő, mégis ritkaságszámba megy azután, hogy az ABBA négy tagja, Agnetha Fältskog, Anni-Frid „Frida” Lyngstad, Benny Andersson és Björn Ulvaeus – akik az ABBA rövidítést alkotják – 1982-es feloszlásuk óta nem adtak ki új zenét a The Visitors (A látogatók) című albumuk után. Az, hogy az üzletileg is rendkívül sikeres ABBA az újításokhoz is mindig értett, jelzi, hogy az az album volt a világon az első, amely – 1982-ben – CD formátumban is megjelent. A mostani „nagylemez”, a Voyage pedig a minden létező megjelenési forma mellett, a gyökerekhez visszanyúlva természetesen, vinyl lemezként is kapható.

“Először csak két dal volt, aztán azt mondtuk: nos, talán csinálhatnánk még párat. Mit szóltok lányok? És ők azt mondták: igen” – mesélte az album bejelentésekor a 74 éves Benny Andersson, így folytatva: „Aztán megkérdeztem tőlük: miért nem csinálunk egy teljes albumot?” – amire szerencsére szintén pozitív válasz érkezett. Így aztán Ő és szerzőtársa Björn Ulvaeus (76), akivel a projekt népszerűsítését folyamatosan végzik, valamint Agnetha Fältskog (71) és Anni-Frid Lyngstad (75) Látogatókból ismét zenei Utazókká váltak.

A közös munkát megkönnyítette, hogy az egykor két házaspár alkotta zenekar tagjai – Björn és Agnetha, valamint Benny és Anni-Frid – a korai válás ellenére, máig jó barátok maradtak. Ma már mindannyian egyetértve abban, hogy fizikai valóságukban nem állnak már többé színpadra. Az, hogy az új lemez kapcsán nem a pénz motiválta őket, jól mutatja, hogy egy 2008-as interjúban Björn Ulvaeus egy esetleges koncertet feszegető kérdés kapcsán kifejtette: „A pénz nem tényező, és szeretnénk, ha az emberek úgy emlékeznének ránk, mint amilyenek voltunk.” Ezt igazolja az is, hogy 2000-ben visszautasítottak egy 100 koncertes világkörüli turnéra vonatkozó 1 milliárd dolláros ajánlatot. A rajongók pedig így is boldogan hallgatják az együttes zenéjét, amit jól mutat, hogy világszerte közel 400 millió albumot adtak el, miközben dalaikat ma is hetente 16 millióan hallgatják.

Azt, hogy az ABBA mennyire érzi az új idők szavát, az is mutatja, hogy ha az együttes valójában már nem is lép színpadra, mégis megkezdi a koncertsorozatát. A digitális és a fizikai világot egyesítve, jövő májusban, ahogy ők nevezik, ABBAtars-ként, vagyis az 1979-es önmagukat idéző, digitális ABBAtarként lépnek majd a virtuális színpadra. A digitális mozgásrögzítés, a motion capture segítségével megszülető (így teremtették meg például a Gyűrűk Ura egyik figuráját, Gollamot is) holografikus koncerteket május 27-én tartják a londoni Queen Elizabeth Olympic Parkban, egy erre a célra épített ABBA Arénában. A jegy – a magyar pénztárcához viszonyítva – nem olcsó, hiszen például a 2022 május 28.-án 15 órakor kezdődő virtuális ABBA koncertre egy jegy ára 42 és 337 font (19 ezer és 147 ezer forint) között mozog, de az biztos, hogy cserébe az élmény sem lesz hétköznapi.

