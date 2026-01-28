Hirdetés
Új lendülettel tér vissza a bécsi klubkultúra

Fotó: Free Spaces 2026 © Stadt Wien/Markus Wache

Bécs Városa és a Vienna Club Commission 2026-ban is folytatja a Free Spaces programot, amely jogilag biztosított közterületi helyszíneket kínál nem kereskedelmi, fogyasztási kötelezettség nélküli klub- és kulturális események számára. A többéves tesztidőszakot követően a projekt nemzetközileg is elismert jó gyakorlatként működik tovább, a városon belüli szakterületek együttműködésének köszönhetően.

A 2022-ben próbaként indult bécsi Free Spaces program célja, hogy a kortárs klubkultúrát a városi kulturális élet szerves részeként kezelje, miközben elősegíti a közterek felelős, összehangolt és fenntartható használatát. A program kiszámítható, jogilag rendezett kereteket biztosít a kultúrában dolgozók számára, és teret ad az alulról szerveződő kezdeményezéseknek, a művészi kísérletezésnek és az új kulturális részvételi formák kibontakozásának.

A felelős városi tanácsnokok közös álláspontja szerint a fogyasztási kötelezettségtől mentes klubkultúra fontos közösségi és kulturális értéket képvisel. Az ilyen terek lehetőséget adnak a találkozásra, a társadalmi párbeszédre és a sokszínűség megélésére, miközben hozzájárulnak a városi életminőség javításához. Egy élénk, nyitott klubkultúra nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is jelentős: növeli a város vonzerejét a fiatalok, a kreatív szakemberek és a nemzetközi közösségek számára.

A Free Spaces program különös hangsúlyt fektet arra, hogy a kulturális szabadság összeegyeztethető legyen a környezetvédelemmel és a lakók érdekeivel. Az átlátható engedélyezési és szervezési keretek lehetővé teszik a közterek rendezett, konfliktusmentes használatát, amit a korábbi évek tapasztalatai is visszaigazolnak: az események döntő többsége komolyabb zajpanasz vagy közterületi konfliktus nélkül zajlott le. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a nem kereskedelmi kulturális rendezvények számára elengedhetetlenek a jogbiztonságot nyújtó, jól szabályozott közterületi keretek.

2026-ban Bécs Városa tovább erősíti a Free Spaces infrastrukturális hátterét. A városi szolgáltatók logisztikai támogatást, hulladékgazdálkodást és áramellátást biztosítanak annak érdekében, hogy a program hosszú távon is fenntartható módon működjön, és továbbra is nyitott, hozzáférhető kulturális tereket kínáljon a város lakói számára.

