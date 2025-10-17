Új, modern épülettel bővül a Fehér Gólya Múzeum

Új, fészekhatású épülettel bővül a Duna-Dráva Nemzeti Park területén található Fehér Gólya Múzeum, valamivel több mint 407 négyzetméter alapterületen, ahol kiállítják majd a világszenzációnak számító Kölked-meteoritot is − jelentette be Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára csütörtökön, Kölkeden.

Megújul az ország egyetlen olyan létesítménye, amely a fehér gólyát mint fajt és annak jellemzőit, életmódját mutatja be. A most induló projekt Kölkeden a 2002 óta működő Fehér Gólya Múzeum fejlesztését célozza meg, 800 millió forint európai uniós forrásból. A Béda-Karapancsa Natura 2000 területen az igazgatóság bemutatási infrastruktúrájának korszerűsítése és a Natura 2000 hálózat ismertségének fokozása történik. A projekt helyszíne nemzetközi szintű védettséget is élvez, Natura 2000 terület, illetve UNESCO Bioszféra-rezervátum – emelte ki az államtitkár.

Az államtitkár hozzátette, hogy az új európai uniós költségvetési időszakban, 2021 és ’27 között 60 kiemelt, a természeti környezet állapotát javító projekt 42 milliárd forint európai uniós forrásban részesül 100 ezer hektárnyi területen. Ebben az időintervallumban a Duna‑Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 4 kiemelt projektet valósít meg, amelyek költségkerete együttesen 2,8 milliárd forint.

Mára a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának egyik kulcselemévé váltak a védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi fejlesztései. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott természetvédelmi kezelés a visszatérő, fenntartó jellegű feladatok mellett sok esetben nagyobb volumenű egyszeri beavatkozások megvalósítását teszi szükségessé, amelyek európai uniós társfinanszírozás segítségével valósulhatnak meg – hangsúlyozta az államtitkár.

A Duna Nemzeti Park 1 284 961 hektár nagyságú működési területen és 108 ezer hektár védett területen látja el feladatait. Az igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a jól működő ökoturizmusra, a természetvédelmi bemutatásra és a környezeti nevelésre is, ezt 41 létesítménye segíti. Az éves látogatószám 2024-ben mintegy 130 ezer fő volt.

A múzeum kiemelten foglalkozik a természettel szemben tanúsított felelős magatartás kialakításában is. A projekt egyik fő attrakcióját adja majd a Fehér Gólya Múzeum új épülete a szükséges kiszolgáló épületekkel, kerékpártárolóval és foglalkoztató épülettel. Elkészül a kor igényeinek megfelelő modern kiállítás is, amely egyetlen állatfaj, a fokozottan védett fehér gólya köré szerveződik, és a gólyák életének főbb eseményeit követve mutatja be a fajhoz kapcsolódó ismereteket. A négy nagyobb belső térrészen elhelyezett kiállítást kiegészítik kültéri elemek, mint játszótér és a járóútvonalak mentén elhelyezett tanösvény táblák, illetve a tetőn lévő kilátó. A projekt megvalósítása 2025 és ’27 között zajlik. Ugyancsak említésre méltó a Kölked-meteorit kiállítása, amelyet egyedülálló módon, a becsapódása helyén állítanak ki – tette hozzá Rácz András. /AM Sajtóiroda/