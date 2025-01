Új polgári repülőteret alakítanak ki Miskolcon

A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új, polgári célú, speciális repülőtér kialakítására Miskolcon – jelentette be Csöbör Katalin sajtótájékoztatón szerdán.

A fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a repülőtér a “régi repülőtér”, melyet jelenleg a Bosch használ. A létesítmény túlélte a háborút, a kommunizmust és a rendszerváltást is, azonban az együttműködés és a bérleti szerződés lejárt 2019-ben – tette hozzá.

Csöbör Katalint Drótos László, a Miskolc City Airport képviselője kereste meg korábban, hogy találtak egy olyan területet, ahol a lakosság megzavarása nélkül tudnának repülni és a sportcélú pilóták is “megtalálják saját helyüket” – mondta a politikus. Kiemelte, a reptér átadásakor azt közösséggel, élettel kell majd megtölteni, erre már számos terv létezik.

Drótos László, az üzemeltető képviselője elmondta, a létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, mely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz. Az új reptérrel szeretnék bevonni a fiatalokat a sportrepülésbe, vitorlásképzésbe és ejtőernyősképzésbe is – tette hozzá.

Megjegyezte, rendezvények lebonyolításában is gondolkodnak, így a jövőben helyet adnának sport- és kulturális rendezvényeknek, akár koncerteknek is. A reptér nagyon fontos jellemzőjének nevezte azt, hogy két irányból is jól megközelíthető és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosságot sem.

Drótos László kifejtette, nem a lakosság felett fog zajlani a repülés, a légteret úgy alakították ki, hogy az M30-as autópálya felett fog fordulni az iskolakör.

Hozzátette, a projekt egy “elszánt pilótáknak a pénzeiből összeadott és munkájából létrejött” magánkezdeményezés, melynek üzemeltetését a továbbiakban át szeretnék adni a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ).

Hangsúlyozta, elsősorban nem üzletet látnak a lehetőségben, hanem inkább egy közösségi teret.

Újságírói kérdésre Drótos László elmondta, a létesítmény kialakítása eddig mintegy 200 millió forintba került és egyelőre füves kifutópályával rendelkezik. Megjegyezte, jelenleg is folynak a munkálatok a területen, de tavasszal tervezik megnyitni a repteret.(MTI)