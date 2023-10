Új rekordot döntöttek a magyarok a horvát turizmusban

A Horvát Idegenforgalmi Közösség legfrissebb adatai szerint több rekord született a turisztikai forgalom 2023 első kilenc hónapjában. Közel 3,5 millió vendégéjszakát töltöttek a magyarok Horvátországban eddig, ez már most magasabb szám, mint 2019-ben, az eddigi legjobb évben. Új rekord is született, több, mint 1 millió vendégéjszakát töltöttek a magyarok a Kvarner régióban.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség sajtótájékoztatón mutatta be az eddigi adatokat, mely szerint szeptember végéig 18,7 millió turista érkezett összesen Horvátországba, és emellett 102 millió vendégéjszakát regisztrált az ország. A turistaérkezések száma a tavalyi évhez képest 8,5 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké pedig 2 százalékkal.

A küldőpiacok tekintetében az év eddigi szakaszában Németország (22,6 millió), Szlovénia (10,2 millió), Ausztria (7,9 millió) adta a legtöbb vendégéjszakát, Magyarország (3,5 millió) a hetedik helyen szerepel a listán. Az utazók körében a települések rangsorát illetően Rovinj, Dubrovnik és Poreč volt a leglátogatottabb desztináció a 2023-as szezonban.

Rekordokat döntöttek a magyarok Horvátországban

A magyar turisták hagyományosan a legjelentősebb horvátországi turisták közé tartoznak, és ez a számokban is megmutatkozik. A horvát turizmus 2023 első kilenc hónapjában 695,500 magyar látogatott Horvátországban, ami 20%-kal magasabb a 2022-es adatokhoz képest és 3,5 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 17%-kal magasabb 2022-es évhez képest. A 2019-es rekordévhez viszonyítva pedig 12%-kal magasabb az érkezők száma és 9%-kal nőtt a vendégéjszakák száma eddig.

Az új rekord: több, mint 1 millió vendégéjszakát töltöttek a magyarok a Kvarner régióban (Primorsko goranska megye) – ez az első olyan régió, ami egy millió főt ért el Magyarországról. Összesen eddig 218 000 látogató érkezett 2023-ban, ami 2022-höz képest 23,5% növekedést jelent, és 1 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami 31%-kal több, mint 2022-ben. A legtöbben júliusban és augusztusban utaztak Horvátországba, azonban a legnagyobb növekedés áprilisban, májusban és szeptemberben realizálódott.

A magyarok TOP 5 kedvenc úti céljai idén a Kvarner régió mellett, Isztria, Zadar és környéke, Split régió és Sibenik környéke volt. A TOP 5-ös lista desztinációi közül kiemelkedő városok: Crikvenica, Vir, Rovinj, Poreč és Medulin. A magyarok 25 százaléka szervezetben vagy utazási irodákon keresztül látogatott el Horvátországba, míg 75 százalékuk egyénileg szervezte meg nyaralását.

„Az idei forgalom megerősíti, hogy a magyarok kedvenc nyaralóhelye továbbra is Horvátország. Továbbá az is látható, hogy már nem csak a nyári szezonra korlátozódik a magyarok látogatása, egyre többen utaznak áprilisban-májusban és szeptemberben.” – mondta Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója a hivatalos sajtótájékoztatón. „Úgy látjuk, hogy mind az euro bevezetése, mind a schengeni övezethez való csatlakozás, hozzájárul ehhez a sikeres évhez. Jövőbeni terveink között szerepel, hogy megmutassuk a magyar utazóközönségnek, Horvátország nemcsak nyáron kiváló választás, hanem ősszel, télen és már kora tavasszal is várja a látogatókat számos gasztronómiai és aktív programlehetőséggel, legyen szó szarvasgomba vadászatról, túrázásról, kerékpározásról vagy gasztronómiai és kulturális városlátogatásról.”