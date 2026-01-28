Új szereplő a magyar online biztosításközvetítő piacon, indul a simplebiztosítás.hu

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon, a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. együttműködésében elindult a simplebiztositas.hu, egy új, teljesen online működő biztosításközvetítői platform – közölte a két társaság szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a szolgáltatás célja, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és a casco biztosítás kötését, átregisztrálását gyorsabbá, kényelmesebbé és digitális megoldásaival egyszerűbbé tegye az autósok számára.

A két társaság tavaly októberben alapított közös vállalkozást SimpleBiztosítás.hu Zrt. néven, hogy a magyar biztosításközvetítői piacon a két alapító-tulajdonos erősségeit és szinergiáit kihasználva az online biztosításközvetítés meghatározó értékesítési csatornájává váljon – hangsúlyozták.

A szolgáltatás január 28-tól érhető el közvetlenül a Simple alkalmazásban, valamint külön weboldalon keresztül simplebiztosítás.hu márkanéven. A simplebiztosítás.hu-ra bárki regisztrálhat önállóan a weboldalon keresztül, ugyanakkor a már meglévő Simple-felhasználók számára a biztosításkötés és átregisztrálás folyamata jelentősen leegyszerűsödik.

Bese Péter, a digitális fizetési megoldásokat kínáló SimplePay vezérigazgatója a közleményben kifejtette: a Simple célja, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi pénzügyeket és ügyintézést, legyen szó parkolásról, autópályamatrica-vásárlásról, csekkbefizetésről.

Több mint 3,9 millió regisztrált felhasználójuk van, az app használói között kiemelkedő helyet foglalnak el az autósok, a magyarországi személygépkocsik körülbelül 19 százalékával használják a Simple-t.

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója közölte:

a SimplePay Zrt.-vel létrejött stratégiai együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a több évtizedes alkuszi tapasztalatukra építve a biztosítást egy technológiailag fejlett, modern digitális környezetben még közelebb vigyék az ügyfelekhez, kár esetén pedig szakértői segítséget nyújtsanak.

A nyilvános cégadatok szerint Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. árbevétele 2024-ben csaknem 27 milliárd forint volt, 13,7 milliárd forint korrigált adózás utáni eredményt ért el. A megelőző évben a profitja 12,8 milliárd forintot tett ki, 15,6 milliárd forint árbevétel mellett.

Az OTP Bank érdekeltségébe tartozó SimplePay Zrt. az OTP Mobil Kft. jogutódja tavaly óta.

A nyilvános cégadatok szerint a kft. tavaly június 30-ig mintegy 19 milliárd forint árbevételt ért el, míg 2024-ben 31,5 milliárd forintot. Adózott eredménye 1,78 milliárd forintot, illetve 2,6 milliárd forint volt.