Új szereplő jöhet a BÉT-en

Tőzsdére készül a német bérlakáspiacon aktív Available Zrt. A társaság 2025 végén jelenne meg a Budapesti Értéktőzsde Xtend platformján, majd a bevezetést követően Standard kategória lenne a cél. A cég Kelet-Németországban vásárol társasházakat a meglévő bérlőkkel együtt, és euróban fizetett, negyedéves osztalékot kínál befektetőinek. A cél 100 ezer négyzetméter lakóingatlan megszerzése, ami 2200–2500 lakást jelent. Az Available Zrt. a magyar befektetőknek euróalapú, passzív ingatlanhozamot kínál, közvetlen tulajdonlás nélkül.

Mérföldkőhöz érkezett az Available Zrt., a társaság bejelentette, hogy 2025 végén tervezi tőzsdei bevezetését a Budapesti Értéktőzsde Xtend platformján, majd később a Standard kategóriában is. A hazai tulajdonú vállalat újszerű üzleti modellje a németországi bérlakáspiacra épít, ahol teljes társasházak felvásárlásával és professzionális üzemeltetésével kínál vonzó hozamot befektetőinek – mindezt forint helyett euró alapon. A cég vezérigazgatója és igazgatósági elnöke szerint a tőzsdei bevezetés a növekedéshez szükséges tőkét és likviditást biztosítja. Vida Imre elmondta, hogy a tőzsdei jelenlét új befektetői rétegeket is elérhetővé tesz majd, miközben átláthatóbb működést nyújt a részvényeseknek.

„Amikor az Available Zrt.-t alapítottuk, még nem volt kitűzött cél a tőzsdei megjelenés. Elsősorban egy stabil, értékálló ingatlanportfóliót szerettünk volna építeni, amely hosszú távon, bérbeadásból termel hozamot. Azonban a cég bővülésével és a növekvő befektetői érdeklődéssel világossá vált, hogy professzionális, átlátható kereteket kell biztosítanunk mind a működéshez, mind a tőkebevonáshoz. A tőzsde felé való nyitás azért is kézenfekvő, mert így jelentős tőkét tudunk bevonni a további terjeszkedéshez, illetve biztosítani tudjuk a befektetőink számára a folyamatos likviditást – vagyis lehetőségük van a részvényeiket adni-venni anélkül, hogy az alapul szolgáló ingatlanokat értékesíteni kellene” – hangsúlyozta Vida Imre.

A cég elsősorban Kelet-Németországban aktív, olyan városokban, mint Plauen, Zwickau, Chemnitz, illetve ezek környékén, de alkalmanként nagyobb városokban – például Drezdában vagy Lipcsében – is vásárol ingatlanokat. Az elhelyezkedés kiválasztásánál kulcsszempont a kedvező ár és a jó bérleti megtérülés.

A cégvezető szerint a német piac több szempontból is vonzóbb, mint a magyar

„Az egyik legnagyobb különbség, hogy Magyarországon a lakosság több mint 90 százaléka saját ingatlanban él, így a bérlakáspiac szűk és kevésbé fejlett. Németországban ezzel szemben a lakosság kevesebb mint fele tulajdonos, a többség bérlőként él, ezért a piac sokkal stabilabb és kiszámíthatóbb. A keletnémet városokban az ingatlanárak jóval alacsonyabbak, mint például Münchenben vagy Hamburgban, viszont a bérleti díjak arányosan nem alacsonyabbak, így a kiadással sokkal jobb megtérülést lehet elérni. Amíg itthon egy befektetési lakás 25-30 év alatt térül meg bérbeadással, ez a német piacon akár 12-15 év alatt is megvalósulhat.

Vida Imre kifejtette, hogy a német bérlakáspiac átláthatósága is nagy előny, mert a bérleti díjakat, illetve az úgynevezett „Warmmiete-Kaltmiete” (vagyis a rezsit is tartalmazó bérleti díj) rendszerét átlátható jogi keretek szabályozzák. „A német rendszerben a bérlők pontosan tudják, hogy a Warmmiete minden közös költséget tartalmaz – például biztosítás, szemétszállítás, takarítás – a Kaltmiete pedig az adott ingatlan bérleti díja. Ez külön törvényi szabályok alapján van megállapítva, ami a tulajdonosnak és a bérlőnek is kiszámítható, tervezhető jövőt biztosít.”

Az Available Zrt. jelenleg 10 társasházat kezel, körülbelül 50 lakás tartozik a portfóliójába, amely összesen mintegy 4500-5000 négyzetmétert tesz ki. A tőzsdei bevezetést követően a társaság dinamikus bővülést tervez: a cél 100 ezer négyzetméter lakóingatlan bevonása, ami hozzávetőleg 2200–2500 lakást jelent. A növekedés éves szinten 10 ezer négyzetmétert céloz, amelyhez jelentős tőke bevonására van szükség. A magyar befektetők számára a cég euróalapú, negyedéves osztalékfizetési rendszert kínál, amely új alternatíva lehet azok számára, akik bérbeadásból származó rendszeres jövedelemre vágynak, de nem szeretnének közvetlenül ingatlant vásárolni vagy kezelni. A cég célja a szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) státusz megszerzése, amely a nemzetközileg ismert REIT-ek magyar megfelelője. De még ennek eléréséig is már a SZIT működési elveinek megfelelően – a profit 90 százalékának osztalékként való kifizetése, kizárólag ingatlanalapú befektetés – folytatja tevékenységét.