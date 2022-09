Új trend a napelemeknél – Többen is áramkimaradásokra készülnek

Az energiaválság hatására a napenergia hasznosítása minden eddiginél kiemelkedőbb figyelmet kap napjainkban. Sokan már ellátási gondoktól is tartanak, ezért érdemes élni a korszerű, jövőbe mutató technológiával és függetleníteni magunkat a szolgáltatótól.

Ugyanakkor a fogyasztók több buktatóba is beleszaladhatnak. Kaszás Anikó, a SolvElectric Technologies Kft. ügyvezetője figyelmeztetett, csak annyi napelemet tudunk használni, amit a hozzá kapcsolt inverter kezelni is tud, és azzal is érdemes számolni, hogy decemberben és januárban a rövid nappalok miatt kevesebb fény érkezik a napelemre, így szinte nulla lesz a termelésünk.

Jelentősen megnőtt a kereslet a megújuló energia hasznosítása iránt a rezsiváltozások bejelentését követően. Az átlagemberek számára már nem az a legégetőbb kérdés, hogyan pótolják az éjszakai fogyasztásukat, hanem az, hogy legyen áramellátásuk akkor is, ha a szolgáltató már nem tud biztosítani.

Kaszás Anikó, a SolvElectric Technologies Kft. ügyvezetője elmondta, az ellátási gondoktól való félelem egyre általánosabbá válik, ráadásul a drága áram is az alternatív megoldások felé tereli az embereket. Mint mondta, tapasztalataik szerint a napelemek a legnépszerűbbek, hiszen a beruházás megvalósításához állami támogatás is igényelhető.

A szakértő felhívta rá a figyelmet, a hatalmas kereslet miatt egyre gyakoribb az eszközhiány, ezért időben kell lépniük mindazoknak, akik biztonságos és gyorsan megtérülő energiaellátást szeretnének kapni.

A mindössze néhány év alatt megtérülő projekt ugyanakkor nagyon komoly buktatókat is rejthet, amire érdemes időben felkészülni, mondta Kaszás Anikó. Rámutatott, bármilyen rendszert is választunk, ősszel, a napos órák csökkenésével a megtermelt villamos energia is csökken, a decemberi-januári hónapokban pedig az átlagos nyári termeléshez képest a tizedére csökken a termelt napenergia.

„A napelemekkel kapcsolatban bejött egy új trend, miszerint felértékelődött az energiatárolás. Ezért egyre inkább eltolódik a kereslet a sziget üzemű rendszerek telepítése felé, aminek lényege, hogy a napenergiát saját felhasználásunkra termeljük meg és tárolhatjuk azt akkumulátor rendszerekbe. Ez nem jár bonyolult és hosszadalmas – minimum 3-4 hónapos – engedélyeztetési feltételekkel, hiszen a szolgáltató hálózatára nincs lehetőségünk visszatermelni energiát, hiszen nincs is arra rákapcsolva, így csak mi tudjuk azt felhasználni” – magyarázta.

Hozzátette, az energiatárolással működő rendszer mérsékelni tudja a hálózatból elhasznált villamos energia mennyiséget, és a jelenlegi árak mellett akár 2-3 év alatt meg is térülhet a befektetés.

Példaként említette az EFFEKTA AX-M2 multifunkcionális invertert, amely rendelkezik egy szolár és egy akkumulátor töltő rendszerrel. Ez az okos vezérlésének köszönhetően csak akkor kapcsol át hálózatra, ha már nincs napenergia és az akkumulátorokat is lemerítette.

Kaszás Anikó azt is hangsúlyozta, a telepített napelemek számát is az inverter teljesítménye határozza majd meg. A sziget üzemű (off-grid) mellett létezik még a visszatápláló inverter (on-grid) és a hibrid, amely mind a két működési formát tudja. Ezeket lehet variálni is, tehát képesek lehetünk úgy energiát tárolni, hogy közben a hálózatra is csatlakozva legyünk, de ne tápláljunk vissza a hálózatra (off-grid with power supply), így a szolgáltatónak nem lesz ellenvetése.

Magyarországon ugyan a jelenlegi szabályozás miatt hibrid üzemmódban nem engedélyezett a csatlakozás a hálózatra, ez a jogszabály akár módosulhat is majd a jövőben, ezért így is megéri e mellett dönteni. Hogy miért, arra a SolvElectric Technologies Kft. ügyvezetője azt felelte, bár ezek a rendszerek 15-20 százalékkal drágábbak, mint az egyszerű visszatápláló inverterek, ha később szeretnénk saját felhasználásra energiát tárolni – márpedig erre halad a piac –, akkor sem kell majd lecserélnünk.

Fotó (forrás: SolvElectric Technologies Kft.)