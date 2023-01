Új trendek a szállásadóknak: mullet travel, VIP mindenkinek, low costing

Mindenki, így a szállásadók is azt latolgatják, mit hoz a 2023-as esztendő. Az elmúlt évek drámai és váratlan eseményei, a Covid, majd a háború minden prognózist felborítottak. Mégis muszáj tervezni. Ezért összefoglaltuk, milyen trendeket várnak a turisztikai elemzők és hotelüzemeltetők, feltéve és megengedve, hogy a gazdasági-politikai körülmények alapvetően nem változnak.

Mullet travel

A Wall Street Journal újságírója, Jacob Passy által kitalált és a Hotel News Now főszerkesztőjével, Stephanie Riccával közösen elterjesztett kifejezés éve lehet 2023. A ’mullet’ angolul elöl rövid, hátul hosszú frizura kombinációját jelenti. Az utazás poszt-Covid kombinációja pedig a nyaralással egybekötött üzleti út lesz.

A home office a pandémia után is népszerű, az utazás az energiaválság miatt drágul, így aki megteheti, az üzleti tartózkodását privát meghosszabbítja. Akár úgy is, hogy közben a hotelből dolgozik. A mullet traveler ideális munkakörülményeket vár el a szállodákban, éttermekben, kávézókban: gyors internet, kényelmes íróasztal, kiegészítő informatikai eszközök – mint a nyomtató -, valamint nyugodt munkakörülmények és persze jó kávé.

VIP-elbánást mindenkinek!

Robert Rauch, a Hotel News Now szakújságírója szerint 2023-ban az a hotel lesz sikeres, ahol minden vendég úgy érzi, megkülönböztetett bánásmódban részesül. A szállásadók közötti verseny nagyobb, mint valaha, a hagyományos hoteleknek az egyre népszerűbb Airbnb-vel is meg kell küzdeniük, az árak viszont az energiakrízis miatt emelkednek. Ezért a vendég elvárja, hogy a hotel, amelyre a választása esett, személyes elbánással hálálja meg ezt. 2023-ban mindenki VIP-vendég akar lenni.

Digitalizáció az utazásban is

Ellentmondásnak tűnik, de a személyes elbánás mellett egyre inkább az online bejelentkezést is elvárják a vendégek. Megszokták, hogy az élet egyre inkább online. A hotel, ahol még nincs, jó, ha bevezeti a smart-kulcsot, az online check-int, az érintés nélküli fizetést, az app-es étel-, ital- és szolgáltatás-rendelést akár házon belül is.

Kalandra fel!

A ’Z generáció’ tagjai, tehát a 2000 és 2010 között születtek közül egyre többen kezdenek el önállóan utazni. Szeretik a természetben keresni a kalandokat, például vadvízi evezés, vagy a dzsungel meghódítása formájában. Azonban a kényelemhez is hozzá vannak szokva. Elvárják, hogy mindig legyen száraz törülköző, kényelmes ágy, internet és töltő a telefonnak. A szállásadók jól teszik, ha ilyen programokat tudnak a vendégeik figyelmébe ajánlani.

A trendet különösen fontossá teszik, hogy egy másik, a ’baby boom generációnak’ van pénze és – a nyugdíjkorhatárt elérve – ideje is utazni. Nem érzik magukat öregnek, új fiatalságra, kalandokra várnak. De ’Z generációs’ unokákhoz hasonlóan a kényelem már nekik is magától értetődő az őserdő közepén is.

Zöld fordulat az utazásban is

Az ökoturizmus az idegenforgalom egyik legjobban növekvő ága. Célja, hogy az utazók jobban megismerjék nyaralóhelyük természeti és kulturális szépségeit, valamint az ott élők mindennapjait, egyúttal gazdaságilag segítsék a helyieket és a szükséges minimumra csökkenjen az utazás okozta környezetterhelés. A fenntartható turizmusban lábat vetni akaró hoteleknek olyan kikapcsolódást kell kínálniuk, amely a lehető legkevesebb kárt tesz a tájakban és a településekben, egyúttal segíti a desztináció fenntartható gazdasági növekedését.

A környezetbarát szálláshelyből azt várják el az utazók, hogy építése nem rombolta a táj- és településképet, üzemeltetése pedig környezeti és szociális szempontok figyelemmel történik, például nem zsákmányolják ki a dolgozókat, nem mossák túl gyakran a törülközőket, amikor belépünk a szobába nem ég a villany és nem megy a tévé sablonos üdvözlő üzenettel a képernyőn, nem néhány grammos vajak és műanyagba csomagolt lekvárok állnak a reggeli svédasztalon.

A szektor jelentőségét mutatja, hogy 2019-ben az uniós polgárok 54 százaléka tartotta fontosnak, hogy fenntarthatóan üdüljön, 17 százalékuk pedig saját bevallása szerint valóban így utazott.

Az egészség minden előtt

A Global Wellness Institute a wellness-turizmus évi 20 százalékos emelkedését várja. Számottevő megtakarítással rendelkező generációk mentek és mennek is nyugdíjba. Ők az egészségük megőrzését, illetve helyreállítását utazással, wellness-üdüléssel akarják összekapcsolni. Amit elvárnak: egészséges gasztronómia, mozgás a természetben, szállodai wellness részlegek felkészült szakszemélyzettel, például masszőrrel, maszk nélkül, de részben a Covid alatt megszokott, magasabb higénis standarddal.

Az a szálloda lesz sikeres, ahol a vendég gyógyul, ha szeretne, lefogy, akár egészségügyi beavatkozáson, például fogászati kezelésen esik át, mégis azzal az érzéssel tér haza, hogy nyaralt.

A közelben és olcsón

Két, egymást kiegészítő trend, amelyeket a háború, illetve energia- és gazdasági válság hoz. Egyrészt folytatódik a közeli üdülés Covid alatt született trendje, hiszen a repülőjegy és a benzin egyre drágább. Ráadásul sokan rájöttek, hogy a tágabb környezetük is szép, miért vennék akkor magukra a hosszú utazás költségeit és fáradalmait? Érdemes tehát nemcsak a belföldi közönségre, hanem a régiókban élőkre is gondolni potenciális vendégként.

Az inflációval és várható reálbér-csökkenéssel egyre többen kénytelenek lesznek spórolni. Az utazás a kultúra mellett az első áldozatok között lesz. De ha nem muszáj, senki nem akar lemondani a nyaralásról, ezért várhatóan emelkedni fog a low-cost iránti igény. Érdemes lesz különösen a főszezon(ok)on kívül ezt a réteget sem elfelejteni.

Petrus Szabolcs