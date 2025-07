Új üstökös a turista lakáskiadás egén. Veri az Airbnb-t a HomeExchange?

Az Airbnb neve fogalom. De ideje megismerni egy új közvetítőoldalt, egyben a szállásfoglalás új módját is. A HomeExchange lehet az új sláger.

Az alapgondolat: kölcsönös bizalom

Az ötvenes genovai hölgy, Zanzi hűtőjének ajtaja tele levelekkel, rajzokkal, képeslapokkal – vendégek mondanak köszönetet. „Leginkább az egymásba vetett bizalom fogott meg a HomeExchange-ben” – magyarázza, miért regisztrált néhány éve a szállásközvetítő oldalon. „189 lakáscserén vagyok túl. Már el se tudom képzelni, hogy hotelszobát foglaljak.”

„Csere-bere fogadom”

Habár a HomeExchange 1996 óta létezik, csak most kezd felfutni. Immár 200 ezer felhasználó kínál 450 ezer lakást 150 országban. Az oldal koncepciója az utazás alatti egyidejű lakáscsere. A felhasználó, például Zanzi kikeresi a várost, ahova utazni készül és beírja az utazás időpontját. Kis szerencsével akadni fog olyan felhasználó, aki a megadott időpontban Zanzi városába utazna. Ekkor kapcsolatba lépnek, hogy megbeszéljék a lakáscsere részleteit. Zanzi akkor sem marad szállás nélkül, ha nem jelentkezik senki, aki nála töltené a megadott időszakot. Amiért a lakását egy időszakra felkínálja, pontokat kap. A guest point-jaival pedig szabadon foglalhat a keresett városban a kívánt időszakra rendelkezésre álló lakások közül. Az guest point-okat gyűjteni is lehet: Zanzi akkor is felajánlhatja a lakását, ha nem akar HomeExchange-en foglalni.

Így tesz az év nagy részében egy másik olasz felhasználó, Patrizia a Genova közeli weekendházával. Vietnámba is sikerült eljutni a HomeExchange-el.

„2019 óta vagyok utazom a HomeExchange-el. Akkor egy hat hetes párizsi nyelvtanfolyam előtt kerestem szállást. Ennyi idő egy szállodában, saját konyha nélkül eltölteni rettenetesen kényelmetlen és drága. Szerencsére felfedeztem a HomeExchange-t” – számol be tapasztalatáról a negyvenes éveiben járó újságíró, Melania Comoretto. Torinói lakásával regisztrált az oldalon. Neki is csak pozitív tapasztalata van szállásadóként és vendégként is.

A cserelakásért nem kell fizetni, és nyilván pénz se jár a rendelkezésre bocsátott lakás gazdájának. A HomeExchange egyetlen költsége a jelenleg évi 160 eurós tagdíj.

Az új Airbnb?!

„Korábban az Airbnb-t használtan a hétvégi házunk kiadására és a saját szállásfoglalásainkra is. De egyre kevésbé tetszett, mert személytelenné vált, a kereskedelmi célú szállások kerültek többségbe” – magyarázza Patrizia, miért váltott két éve a HomeExchange-re. Tapasztalata szerint az immár 5 millió szállást kínáló Airbnb közönsége nagyon felhígult. Egyre több volt a problémás, kárt okozó vendég a weekendházukban. „Aki viszont a saját otthonát is felkínálja, vigyáz a másokéra is.”

Patrizia legnagyobb élménye a már említett vietnami úthoz kapcsolódik: “Egy ausztrál úriember házában töltöttünk egy hetet Hanoiban, aki egy vietnámi lányt vett feleségül. Két szeparált lakrész volt. Ők is otthon voltak. Tündéri emberek. Életre szóló barátságot kötöttünk.” A legtöbb HomeExchange-ező, így Patrizia számára is a személyes kapcsolatok a legfontosabbak. „Az emberek sokkal többet elmondanak egy országról, mint a műemlékek.”

Magyar felhasználók, budapesti otthonok

A HomeExchange adatbázisában sok tucatnyi budapesti lakás is szerepel. Például Dániel és családja rózsadombi otthona. A Budapestre látogató HomeExchange-felhasználók akár az ő körpanorámás, 100 négyzetméteres luxus lakásokban is eltölthetik budapesti napjaikat. Ahogy a legtöbb felhasználó, lazák, nyitottak, a gyerkőcök és a kutyák-macskák is szívesen látott vendégek. Dániel feleségével és két gyerekükkel túl van 60 cserén. HomeExchange-lakásban szálltak meg Prága és Tirol mellett számos olasz városban. Tapasztalataik kivétel nélkül pozitívok. „Élmények, ismeretségek és barátságok sokaságát köszönhetjük a HomeExchange-nek.”

Petrus Szabolcs

A cikk testvérlapunk, AzUtazó felületén jelent meg